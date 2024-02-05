https://ria.ru/20240205/sudan-1925391361.html

В Южном Судане при нападении погибли почти 40 человек, пишут СМИ

В Южном Судане при нападении погибли почти 40 человек, пишут СМИ - РИА Новости, 05.02.2024

В Южном Судане при нападении погибли почти 40 человек, пишут СМИ

Тридцать семь человек погибли в результате нападения на богатой нефтью территории Абьей в Южном Судане, передает агентство Associated Press со ссылкой на... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T04:39

2024-02-05T04:39

2024-02-05T04:39

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Тридцать семь человек погибли в результате нападения на богатой нефтью территории Абьей в Южном Судане, передает агентство Associated Press со ссылкой на местного чиновника. "Тридцать семь человек были убиты в эти выходные в результате нападения, очевидно, связанного со спором из-за земли", - пишет агентство. Тридцать шесть человек пострадали. Нападавшие похитили около 1 тысячи голов рогатого скота. Отмечается, что нападение было совершено молодыми вооруженными людьми из провинции Вараб. Агентство напоминает, что несколько племен уже некоторое время насильственным образом оспаривают землю на территории Абьей. Богатый нефтью район Абьей является спорной территорией между Суданом и Южным Суданом с момента обретения последним независимости в 2011 году. В том же году Совет Безопасности ООН учредил Временные силы Организации Объединенных Наций по обеспечению безопасности в Абьее (ЮНИСФА). Персонал операции должен контролировать очаг напряженности на границе между севером и югом и содействовать доставке гуманитарной помощи, а также уполномочен применять силу для защиты гражданского населения и сотрудников гуманитарных организаций в Абьее.

https://ria.ru/20240130/niger-1924262272.html

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