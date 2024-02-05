Белый дом признал, что не предупредил Ирак об авиаударах, пишут СМИ
Intercept: Белый дом ввел СМИ в заблуждение о предупреждении Ирака об авиаударах
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Carson GramleyАмериканские военные на авиабазе Айн-аль-Асад в Ираке
Американские военные на авиабазе Айн-аль-Асад в Ираке. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 фев – РИА Новости. Белый дом вопреки своим предыдущим заявлениям заблаговременно не уведомлял правительство Ирака о намерении нанести авиаудары по целям на территории страны в минувшую пятницу, пишет в понедельник издание Intercept со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности США.
Вскоре после ударов авиации США по Сирии и Ираку, которые были нанесены в ответ на недавнюю атаку беспилотника по одной из американских баз на Ближнем Востоке, представитель Белого дома Джон Кирби выступил перед журналистами, заявив, что проинформировал заранее иракское правительство о намерении пойти на такой шаг.
Тем не менее, как следует из опубликованного изданием комментария Совета национальной безопасности США, иракская сторона не получала какого-либо уведомления, что противоречит словам Кирби, заверившим представителей СМИ в обратном
«
"В целях операционной безопасности мы не направляли какого-либо официального предварительного уведомления с конкретными подробностями о данных ударах", - признали в Белом доме.
Со своей стороны, заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель также сообщил во время брифинга в понедельник, что Вашингтон не предупреждал Багдад о намерениях нанести авиаудары по иракской территории.