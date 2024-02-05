Рейтинг@Mail.ru
Белый дом признал, что не предупредил Ирак об авиаударах, пишут СМИ - РИА Новости, 05.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:42 05.02.2024
https://ria.ru/20240205/ssha-1925574541.html
Белый дом признал, что не предупредил Ирак об авиаударах, пишут СМИ
Белый дом признал, что не предупредил Ирак об авиаударах, пишут СМИ - РИА Новости, 05.02.2024
Белый дом признал, что не предупредил Ирак об авиаударах, пишут СМИ
Белый дом вопреки своим предыдущим заявлениям заблаговременно не уведомлял правительство Ирака о намерении нанести авиаудары по целям на территории страны в... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T23:42
2024-02-05T23:42
в мире
ирак
сша
сирия
джон кирби
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1f/1906346536_0:82:3347:1965_1920x0_80_0_0_53464afe540967b11166695a4d66ca34.jpg
ВАШИНГТОН, 5 фев – РИА Новости. Белый дом вопреки своим предыдущим заявлениям заблаговременно не уведомлял правительство Ирака о намерении нанести авиаудары по целям на территории страны в минувшую пятницу, пишет в понедельник издание Intercept со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности США. Вскоре после ударов авиации США по Сирии и Ираку, которые были нанесены в ответ на недавнюю атаку беспилотника по одной из американских баз на Ближнем Востоке, представитель Белого дома Джон Кирби выступил перед журналистами, заявив, что проинформировал заранее иракское правительство о намерении пойти на такой шаг. Тем не менее, как следует из опубликованного изданием комментария Совета национальной безопасности США, иракская сторона не получала какого-либо уведомления, что противоречит словам Кирби, заверившим представителей СМИ в обратном "В целях операционной безопасности мы не направляли какого-либо официального предварительного уведомления с конкретными подробностями о данных ударах", - признали в Белом доме. Со своей стороны, заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель также сообщил во время брифинга в понедельник, что Вашингтон не предупреждал Багдад о намерениях нанести авиаудары по иракской территории.
https://ria.ru/20240203/irak-1925193492.html
https://ria.ru/20240203/ataki-1925194169.html
ирак
сша
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1f/1906346536_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_ec0c80789e1172eba714750b24620165.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ирак, сша, сирия, джон кирби
В мире, Ирак, США, Сирия, Джон Кирби
Белый дом признал, что не предупредил Ирак об авиаударах, пишут СМИ

Intercept: Белый дом ввел СМИ в заблуждение о предупреждении Ирака об авиаударах

© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Carson GramleyАмериканские военные на авиабазе Айн-аль-Асад в Ираке
Американские военные на авиабазе Айн-аль-Асад в Ираке - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Carson Gramley
Американские военные на авиабазе Айн-аль-Асад в Ираке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 5 фев – РИА Новости. Белый дом вопреки своим предыдущим заявлениям заблаговременно не уведомлял правительство Ирака о намерении нанести авиаудары по целям на территории страны в минувшую пятницу, пишет в понедельник издание Intercept со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности США.
Вскоре после ударов авиации США по Сирии и Ираку, которые были нанесены в ответ на недавнюю атаку беспилотника по одной из американских баз на Ближнем Востоке, представитель Белого дома Джон Кирби выступил перед журналистами, заявив, что проинформировал заранее иракское правительство о намерении пойти на такой шаг.
Американские военные на авиабазе Айн аль-Асад в Ираке - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
Ирак обвинил США во лжи и назвал удары по территории страны агрессией
3 февраля, 12:52
Тем не менее, как следует из опубликованного изданием комментария Совета национальной безопасности США, иракская сторона не получала какого-либо уведомления, что противоречит словам Кирби, заверившим представителей СМИ в обратном
«
"В целях операционной безопасности мы не направляли какого-либо официального предварительного уведомления с конкретными подробностями о данных ударах", - признали в Белом доме.
Со своей стороны, заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель также сообщил во время брифинга в понедельник, что Вашингтон не предупреждал Багдад о намерениях нанести авиаудары по иракской территории.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 03.02.2024
Иран отреагировал на удары США по Ираку и Сирии
3 февраля, 12:58
 
В миреИракСШАСирияДжон Кирби
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала