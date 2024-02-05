https://ria.ru/20240205/ssha-1925574541.html

Белый дом признал, что не предупредил Ирак об авиаударах, пишут СМИ

Белый дом признал, что не предупредил Ирак об авиаударах, пишут СМИ - РИА Новости, 05.02.2024

Белый дом признал, что не предупредил Ирак об авиаударах, пишут СМИ

Белый дом вопреки своим предыдущим заявлениям заблаговременно не уведомлял правительство Ирака о намерении нанести авиаудары по целям на территории страны в... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T23:42

2024-02-05T23:42

2024-02-05T23:42

в мире

ирак

сша

сирия

джон кирби

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ВАШИНГТОН, 5 фев – РИА Новости. Белый дом вопреки своим предыдущим заявлениям заблаговременно не уведомлял правительство Ирака о намерении нанести авиаудары по целям на территории страны в минувшую пятницу, пишет в понедельник издание Intercept со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности США. Вскоре после ударов авиации США по Сирии и Ираку, которые были нанесены в ответ на недавнюю атаку беспилотника по одной из американских баз на Ближнем Востоке, представитель Белого дома Джон Кирби выступил перед журналистами, заявив, что проинформировал заранее иракское правительство о намерении пойти на такой шаг. Тем не менее, как следует из опубликованного изданием комментария Совета национальной безопасности США, иракская сторона не получала какого-либо уведомления, что противоречит словам Кирби, заверившим представителей СМИ в обратном "В целях операционной безопасности мы не направляли какого-либо официального предварительного уведомления с конкретными подробностями о данных ударах", - признали в Белом доме. Со своей стороны, заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель также сообщил во время брифинга в понедельник, что Вашингтон не предупреждал Багдад о намерениях нанести авиаудары по иракской территории.

https://ria.ru/20240203/irak-1925193492.html

https://ria.ru/20240203/ataki-1925194169.html

ирак

сша

сирия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, ирак, сша, сирия, джон кирби