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Джонсон раскритиковал законопроект сената США по охране границ - РИА Новости, 05.02.2024
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05:50 05.02.2024 (обновлено: 05:55 05.02.2024)
https://ria.ru/20240205/ssha-1925394494.html
Джонсон раскритиковал законопроект сената США по охране границ
Джонсон раскритиковал законопроект сената США по охране границ - РИА Новости, 05.02.2024
Джонсон раскритиковал законопроект сената США по охране границ
Спикер палаты представителей США Майк Джонсон в соцсети Х заявил, что предложенный сенатом законопроект, объединяющий помощь Киеву, Израилю и охрану собственных РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T05:50
2024-02-05T05:55
в мире
сша
киев
израиль
майк джонсон
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ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон в соцсети Х заявил, что предложенный сенатом законопроект, объединяющий помощь Киеву, Израилю и охрану собственных границ Штатов, "хуже, чем мы ожидали", инициатива обречена на провал.Сенат США в понедельник представил законопроект, объединивший выделение денег на охрану границ, помощь Украине и Израилю. Всего законопроектом предлагается выделить 118,28 миллиарда долларов, из которых 60,06 - на поддержку Киева. На охрану границы при этом предполагается направить втрое меньше - 20,2 миллиарда долларов."Этот законопроект даже хуже, чем мы ожидали", - написал Джонсон, отметив, что он даже близко не поможет положить конец катастрофе на границе, "которую создал президент"."Если этот законопроект дойдет до палаты представителей, он будет мертв по прибытии", - добавил Джонсон.
https://ria.ru/20240205/ssha-1925394149.html
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в мире, сша, киев, израиль, майк джонсон
В мире, США, Киев, Израиль, Майк Джонсон
Джонсон раскритиковал законопроект сената США по охране границ

Спикер конгресса США Джонсон: сенатский законопроект по охране границ провалится

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон в соцсети Х заявил, что предложенный сенатом законопроект, объединяющий помощь Киеву, Израилю и охрану собственных границ Штатов, "хуже, чем мы ожидали", инициатива обречена на провал.
Сенат США в понедельник представил законопроект, объединивший выделение денег на охрану границ, помощь Украине и Израилю. Всего законопроектом предлагается выделить 118,28 миллиарда долларов, из которых 60,06 - на поддержку Киева. На охрану границы при этом предполагается направить втрое меньше - 20,2 миллиарда долларов.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
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"Этот законопроект даже хуже, чем мы ожидали", - написал Джонсон, отметив, что он даже близко не поможет положить конец катастрофе на границе, "которую создал президент".
"Если этот законопроект дойдет до палаты представителей, он будет мертв по прибытии", - добавил Джонсон.
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