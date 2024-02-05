https://ria.ru/20240205/ssha-1925394494.html
Джонсон раскритиковал законопроект сената США по охране границ
Джонсон раскритиковал законопроект сената США по охране границ - РИА Новости, 05.02.2024
Джонсон раскритиковал законопроект сената США по охране границ
Спикер палаты представителей США Майк Джонсон в соцсети Х заявил, что предложенный сенатом законопроект, объединяющий помощь Киеву, Израилю и охрану собственных РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T05:50
2024-02-05T05:50
2024-02-05T05:55
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ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон в соцсети Х заявил, что предложенный сенатом законопроект, объединяющий помощь Киеву, Израилю и охрану собственных границ Штатов, "хуже, чем мы ожидали", инициатива обречена на провал.Сенат США в понедельник представил законопроект, объединивший выделение денег на охрану границ, помощь Украине и Израилю. Всего законопроектом предлагается выделить 118,28 миллиарда долларов, из которых 60,06 - на поддержку Киева. На охрану границы при этом предполагается направить втрое меньше - 20,2 миллиарда долларов."Этот законопроект даже хуже, чем мы ожидали", - написал Джонсон, отметив, что он даже близко не поможет положить конец катастрофе на границе, "которую создал президент"."Если этот законопроект дойдет до палаты представителей, он будет мертв по прибытии", - добавил Джонсон.
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в мире, сша, киев, израиль, майк джонсон
В мире, США, Киев, Израиль, Майк Джонсон
Джонсон раскритиковал законопроект сената США по охране границ
Спикер конгресса США Джонсон: сенатский законопроект по охране границ провалится