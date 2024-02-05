https://ria.ru/20240205/ssha-1925394149.html

В США раскритиковали сенатский законопроект по границе

В США раскритиковали сенатский законопроект по границе - РИА Новости, 05.02.2024

В США раскритиковали сенатский законопроект по границе

Американские законодатели раскритиковали сенатский законопроект о выделении дополнительного финансирования, объединяющий защиту границы, помощь Украине и... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T05:45

2024-02-05T05:45

2024-02-05T05:45

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ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Американские законодатели раскритиковали сенатский законопроект о выделении дополнительного финансирования, объединяющий защиту границы, помощь Украине и Израилю, назвав его "предательством американского народа" и "капитуляцией". Сенат США в понедельник представил законопроект, объединивший выделение денег на охрану границ, помощь Украине и Израилю. Всего законопроектом предлагается выделить 118,28 миллиарда долларов, из которых 60,06 - на поддержку Киева. На охрану границы при этом предполагается направить втрое меньше - 20,2 миллиардов Член палаты представителей США Эндрю Клайд в соцсети Х написал, что представленный законопроект - именно то, чего и ожидали законодатели: "полное предательство американского народа". Он отметил, что за соответствующий закон не должен проголосовать ни один республиканец. Республиканка Марджори Тейлор Грин, комментируя сенатскую инициативу, процитировала спикера палаты представителей Майка Джонсона. "Мертв по прибытии", - написала она в аналогичной соцсети, вновь призвав закрыть границу. Лидер республиканского большинства в палате представителей Стив Скализ в Х также заявил, что представленный законопроект не получит необходимого для принятия числа голосов в палате. Член палаты представителей США от штата Монтана Мэтт Розендейл присоединился к коллегам-законодателям в критике законопроекта, заявив, что "не поддержит закон", ставящий охрану границ в зависимость от отправки денег на нужды Киева. Конгрессмен Тим Берчетт не стал возражать, отметив, что "это не переговоры, это капитуляция".

https://ria.ru/20240205/ssha-1925388728.html

https://ria.ru/20240205/ssha-1925388614.html

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в мире, сша, украина, израиль, марджори тейлор грин, майк джонсон, стив скализ