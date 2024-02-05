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В США раскритиковали сенатский законопроект по границе - РИА Новости, 05.02.2024
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05:45 05.02.2024
https://ria.ru/20240205/ssha-1925394149.html
В США раскритиковали сенатский законопроект по границе
В США раскритиковали сенатский законопроект по границе - РИА Новости, 05.02.2024
В США раскритиковали сенатский законопроект по границе
Американские законодатели раскритиковали сенатский законопроект о выделении дополнительного финансирования, объединяющий защиту границы, помощь Украине и... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T05:45
2024-02-05T05:45
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ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Американские законодатели раскритиковали сенатский законопроект о выделении дополнительного финансирования, объединяющий защиту границы, помощь Украине и Израилю, назвав его "предательством американского народа" и "капитуляцией". Сенат США в понедельник представил законопроект, объединивший выделение денег на охрану границ, помощь Украине и Израилю. Всего законопроектом предлагается выделить 118,28 миллиарда долларов, из которых 60,06 - на поддержку Киева. На охрану границы при этом предполагается направить втрое меньше - 20,2 миллиардов Член палаты представителей США Эндрю Клайд в соцсети Х написал, что представленный законопроект - именно то, чего и ожидали законодатели: "полное предательство американского народа". Он отметил, что за соответствующий закон не должен проголосовать ни один республиканец. Республиканка Марджори Тейлор Грин, комментируя сенатскую инициативу, процитировала спикера палаты представителей Майка Джонсона. "Мертв по прибытии", - написала она в аналогичной соцсети, вновь призвав закрыть границу. Лидер республиканского большинства в палате представителей Стив Скализ в Х также заявил, что представленный законопроект не получит необходимого для принятия числа голосов в палате. Член палаты представителей США от штата Монтана Мэтт Розендейл присоединился к коллегам-законодателям в критике законопроекта, заявив, что "не поддержит закон", ставящий охрану границ в зависимость от отправки денег на нужды Киева. Конгрессмен Тим Берчетт не стал возражать, отметив, что "это не переговоры, это капитуляция".
https://ria.ru/20240205/ssha-1925388728.html
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в мире, сша, украина, израиль, марджори тейлор грин, майк джонсон, стив скализ
В мире, США, Украина, Израиль, Марджори Тейлор Грин, Майк Джонсон, Стив Скализ
В США раскритиковали сенатский законопроект по границе

Законодатели в США назвали сенатский законопроект по границе предательством

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Американские законодатели раскритиковали сенатский законопроект о выделении дополнительного финансирования, объединяющий защиту границы, помощь Украине и Израилю, назвав его "предательством американского народа" и "капитуляцией".
Сенат США в понедельник представил законопроект, объединивший выделение денег на охрану границ, помощь Украине и Израилю. Всего законопроектом предлагается выделить 118,28 миллиарда долларов, из которых 60,06 - на поддержку Киева. На охрану границы при этом предполагается направить втрое меньше - 20,2 миллиардов
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
Проект сената США предусматривает средства на сдерживание Китая
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Член палаты представителей США Эндрю Клайд в соцсети Х написал, что представленный законопроект - именно то, чего и ожидали законодатели: "полное предательство американского народа". Он отметил, что за соответствующий закон не должен проголосовать ни один республиканец.
Республиканка Марджори Тейлор Грин, комментируя сенатскую инициативу, процитировала спикера палаты представителей Майка Джонсона.
"Мертв по прибытии", - написала она в аналогичной соцсети, вновь призвав закрыть границу.
Лидер республиканского большинства в палате представителей Стив Скализ в Х также заявил, что представленный законопроект не получит необходимого для принятия числа голосов в палате.
Член палаты представителей США от штата Монтана Мэтт Розендейл присоединился к коллегам-законодателям в критике законопроекта, заявив, что "не поддержит закон", ставящий охрану границ в зависимость от отправки денег на нужды Киева.
Конгрессмен Тим Берчетт не стал возражать, отметив, что "это не переговоры, это капитуляция".
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
Сенат США хочет выделить средства на гумпомощь в мире и для Украины
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В миреСШАУкраинаИзраильМарджори Тейлор ГринМайк ДжонсонСтив Скализ
 
 
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