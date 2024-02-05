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Проект сената США предусматривает средства на сдерживание Китая - РИА Новости, 05.02.2024
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03:48 05.02.2024
https://ria.ru/20240205/ssha-1925388728.html
Проект сената США предусматривает средства на сдерживание Китая
Проект сената США предусматривает средства на сдерживание Китая - РИА Новости, 05.02.2024
Проект сената США предусматривает средства на сдерживание Китая
Представленный сенатом США законопроект о выделении дополнительного финансирования, объединяющий защиту границ, помощь Украине и Израилю, предусматривает также... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T03:48
2024-02-05T03:48
в мире
израиль
киев
сша
майк джонсон
китай
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ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Представленный сенатом США законопроект о выделении дополнительного финансирования, объединяющий защиту границ, помощь Украине и Израилю, предусматривает также 4,83 миллиарда долларов на "сдерживание Китая" в Индо-Тихоокеанском регионе, говорится в обнародованном тексте документа. Всего законопроект предлагает выделить 118,28 миллиарда долларов, из которых 60,06 миллиарда - на поддержку Киева. Как следует из документа, 4,83 миллиарда предусмотрены на "сдерживание" Китая, а также поддержку партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе. Тем не менее республиканское большинство палаты представителей, как ожидается, не поддержит сенатский законопроект. В субботу спикер палаты Майк Джонсон представил свой проект - о выделении 17,6 миллиардов долларов на помощь Израилю, в котором не предусмотрена помощь Киеву. При этом ранее в январе Джонсон отмечал, что, если слухи о долгожданном проекте верны, то он будет обречен на провал.
https://ria.ru/20240205/ssha-1925387169.html
https://ria.ru/20240205/granitsa-1925388231.html
израиль
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сша
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в мире, израиль, киев, сша, майк джонсон, китай
В мире, Израиль, Киев, США, Майк Джонсон, Китай
Проект сената США предусматривает средства на сдерживание Китая

Проект сената США предполагает средства на сдерживание Китая в Азии

© AP Photo / J. David AkeЗдание Капитолия США в Вашингтоне
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© AP Photo / J. David Ake
Здание Капитолия США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Представленный сенатом США законопроект о выделении дополнительного финансирования, объединяющий защиту границ, помощь Украине и Израилю, предусматривает также 4,83 миллиарда долларов на "сдерживание Китая" в Индо-Тихоокеанском регионе, говорится в обнародованном тексте документа.
Всего законопроект предлагает выделить 118,28 миллиарда долларов, из которых 60,06 миллиарда - на поддержку Киева.
Американские военные - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
Законопроект сената США предполагает средства на замещение складов оружия
03:15
Как следует из документа, 4,83 миллиарда предусмотрены на "сдерживание" Китая, а также поддержку партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе.
Тем не менее республиканское большинство палаты представителей, как ожидается, не поддержит сенатский законопроект. В субботу спикер палаты Майк Джонсон представил свой проект - о выделении 17,6 миллиардов долларов на помощь Израилю, в котором не предусмотрена помощь Киеву.
При этом ранее в январе Джонсон отмечал, что, если слухи о долгожданном проекте верны, то он будет обречен на провал.
Сотрудник правоохранительных органов на границе США и Мексики в Игл-Пасс, штат Техас - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
Сенат США предложил выделить дополнительные средства на защиту границы
03:41
 
В миреИзраильКиевСШАМайк ДжонсонКитай
 
 
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