https://ria.ru/20240205/ssha-1925388728.html

Проект сената США предусматривает средства на сдерживание Китая

Проект сената США предусматривает средства на сдерживание Китая - РИА Новости, 05.02.2024

Проект сената США предусматривает средства на сдерживание Китая

Представленный сенатом США законопроект о выделении дополнительного финансирования, объединяющий защиту границ, помощь Украине и Израилю, предусматривает также... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T03:48

2024-02-05T03:48

2024-02-05T03:48

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ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Представленный сенатом США законопроект о выделении дополнительного финансирования, объединяющий защиту границ, помощь Украине и Израилю, предусматривает также 4,83 миллиарда долларов на "сдерживание Китая" в Индо-Тихоокеанском регионе, говорится в обнародованном тексте документа. Всего законопроект предлагает выделить 118,28 миллиарда долларов, из которых 60,06 миллиарда - на поддержку Киева. Как следует из документа, 4,83 миллиарда предусмотрены на "сдерживание" Китая, а также поддержку партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе. Тем не менее республиканское большинство палаты представителей, как ожидается, не поддержит сенатский законопроект. В субботу спикер палаты Майк Джонсон представил свой проект - о выделении 17,6 миллиардов долларов на помощь Израилю, в котором не предусмотрена помощь Киеву. При этом ранее в январе Джонсон отмечал, что, если слухи о долгожданном проекте верны, то он будет обречен на провал.

https://ria.ru/20240205/ssha-1925387169.html

https://ria.ru/20240205/granitsa-1925388231.html

израиль

киев

сша

китай

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в мире, израиль, киев, сша, майк джонсон, китай