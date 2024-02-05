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Сенат США хочет выделить средства на гумпомощь в мире и для Украины
Сенат США хочет выделить средства на гумпомощь в мире и для Украины - РИА Новости, 05.02.2024
Сенат США хочет выделить средства на гумпомощь в мире и для Украины
Законопроект сената США предусматривает выделение 2,33 миллиарда долларов на помощь украинским беженцам и переселенцам, а также 10 миллиардов на гуманитарную... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T03:46
2024-02-05T03:46
2024-02-05T03:46
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ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Законопроект сената США предусматривает выделение 2,33 миллиарда долларов на помощь украинским беженцам и переселенцам, а также 10 миллиардов на гуманитарную помощь по всему миру, включая Украину, следует из опубликованного документа. Согласно тексту законопроекта, сенаторы предлагают выделить 2,33 миллиарда долларов на "продолжающуюся поддержку перемещенным украинцам и другим беженцам". Кроме того, в рамках законопроекта предлагается выделить 10 миллиардов долларов "на предоставление еды, воды, приюта, медицинской помощи и других необходимых услуг" гражданскому населению по всему миру, в том числе, жителям Газы, Западного Берега и Украины.
https://ria.ru/20240205/granitsa-1925388231.html
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в мире, украина, сша
Сенат США хочет выделить средства на гумпомощь в мире и для Украины
Сенат США выделит10 млрд долларов гумпомощи миру, отдельно - беженцам с Украины
ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Законопроект сената США предусматривает выделение 2,33 миллиарда долларов на помощь украинским беженцам и переселенцам, а также 10 миллиардов на гуманитарную помощь по всему миру, включая Украину, следует из опубликованного документа.
Согласно тексту законопроекта, сенаторы предлагают выделить 2,33 миллиарда долларов на "продолжающуюся поддержку перемещенным украинцам и другим беженцам".
Сенат США предложил выделить дополнительные средства на защиту границы
Кроме того, в рамках законопроекта предлагается выделить 10 миллиардов долларов "на предоставление еды, воды, приюта, медицинской помощи и других необходимых услуг" гражданскому населению по всему миру, в том числе, жителям Газы, Западного Берега и Украины.