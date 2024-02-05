https://ria.ru/20240205/ssha-1925387531.html

Законопроект сената США предполагает выделение средств на ПВО Израиля

Законопроект сената США предполагает выделение средств на ПВО Израиля - РИА Новости, 05.02.2024

Законопроект сената США предполагает выделение средств на ПВО Израиля

Представленный сенатом США законопроект о выделении дополнительного финансирования, объединяющий защиту границ, помощь Украине и Израилю, предусматривает... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T03:29

2024-02-05T03:29

2024-02-05T03:29

в мире

израиль

сша

украина

джо байден

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ВАШИНГТОН, 5 фев – РИА Новости. Представленный сенатом США законопроект о выделении дополнительного финансирования, объединяющий защиту границ, помощь Украине и Израилю, предусматривает выделение около 4 миллиардов долларов на укрепление израильской системы ПВО, включая порядка 1,2 миллиарда долларов на закупку системы противоракетной обороны "Железный луч", говорится в обнародованном тексте документа. Общий объем ассигнований, заложенных на помощь Израилю в рамках данного законопроекта – порядка 14,1 миллиарда долларов. Из них 4 миллиарда долларов в сенате предлагают направить на усиление израильской ПРО, в том числе 1,2 миллиарда долларов – на закупку системы "Железный луч", которая позволяет перехватывать и уничтожать ракеты сверхмалого радиуса действия. Комментируя содержимое данного документа, президент США Джо Байден отметил в обнародованном Белым домом заявлении, что тот даст Израилю "все необходимое для защиты своего народа от посягательств террористов ХАМАС". Кроме того, по словам хозяина Белого дома, законопроект также станет гарантией поставок мирным палестинцам жизненно важной гуманитарной помощи.

https://ria.ru/20240205/ssha-1925387169.html

израиль

сша

украина

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в мире, израиль, сша, украина, джо байден, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году