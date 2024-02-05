Законопроект сената США предполагает выделение средств на ПВО Израиля
Законопроект сената США предполагает выделение средств на усиление ПВО Израиля
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкРакета израильской системы "Железный купол" перехватывает ракету, выпущенную из сектора Газа, в небе над Ашкелоном
Ракета израильской системы "Железный купол" перехватывает ракету, выпущенную из сектора Газа, в небе над Ашкелоном. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 фев – РИА Новости. Представленный сенатом США законопроект о выделении дополнительного финансирования, объединяющий защиту границ, помощь Украине и Израилю, предусматривает выделение около 4 миллиардов долларов на укрепление израильской системы ПВО, включая порядка 1,2 миллиарда долларов на закупку системы противоракетной обороны "Железный луч", говорится в обнародованном тексте документа.
Общий объем ассигнований, заложенных на помощь Израилю в рамках данного законопроекта – порядка 14,1 миллиарда долларов. Из них 4 миллиарда долларов в сенате предлагают направить на усиление израильской ПРО, в том числе 1,2 миллиарда долларов – на закупку системы "Железный луч", которая позволяет перехватывать и уничтожать ракеты сверхмалого радиуса действия.
Комментируя содержимое данного документа, президент США Джо Байден отметил в обнародованном Белым домом заявлении, что тот даст Израилю "все необходимое для защиты своего народа от посягательств террористов ХАМАС". Кроме того, по словам хозяина Белого дома, законопроект также станет гарантией поставок мирным палестинцам жизненно важной гуманитарной помощи.