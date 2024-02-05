https://ria.ru/20240205/ssha-1925387169.html

Законопроект сената США предполагает средства на замещение складов оружия

Законопроект сената США предполагает средства на замещение складов оружия - РИА Новости, 05.02.2024

Законопроект сената США предполагает средства на замещение складов оружия

Законопроект сената США в рамках помощи Украине предусматривает почти 20 миллиардов долларов на замещение американских военных складов, что составляет треть от... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T03:15

2024-02-05T03:15

2024-02-05T03:38

в мире

сша

украина

нато

министерство обороны сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1917990210_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e6a2409912a548797c0745070e6c6d51.jpg

ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Законопроект сената США в рамках помощи Украине предусматривает почти 20 миллиардов долларов на замещение американских военных складов, что составляет треть от общей суммы помощи Киеву, следует из опубликованного документа.Согласно тексту законопроекта, 19,85 миллиарда долларов из общего объема помощи Украине в 60 миллиардов долларов планируется потратить на "замещение вооружений и оборудования военных США", которые отправляются Киеву из запасов Пентагона. Кроме того, еще 13,8 миллиарда долларов сенаторы предлагают выделить Украине для того, что Киев сам закупал новые вооружения и боеприпасы, но от предприятий военно-промышленного комплекса США.Отдельно 14,8 миллиарда долларов сенат предлагает выделить Украине на цели военной подготовки, обмена разведывательными данными, усиленного присутствия и другие меры поддержки.Дополнительно, сенаторы предлагают предусмотреть 7,85 миллиарда долларов прямой бюджетной поддержки Украине и еще 1,58 миллиарда долларов на помощь экономике, транспортному и энергетическому секторам.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20240205/bayden-1925386975.html

https://ria.ru/20240204/kiev-1925372859.html

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, нато, министерство обороны сша