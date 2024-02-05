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Законопроект сената США предполагает средства на замещение складов оружия - РИА Новости, 05.02.2024
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03:15 05.02.2024 (обновлено: 03:38 05.02.2024)
https://ria.ru/20240205/ssha-1925387169.html
Законопроект сената США предполагает средства на замещение складов оружия
Законопроект сената США предполагает средства на замещение складов оружия - РИА Новости, 05.02.2024
Законопроект сената США предполагает средства на замещение складов оружия
Законопроект сената США в рамках помощи Украине предусматривает почти 20 миллиардов долларов на замещение американских военных складов, что составляет треть от... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T03:15
2024-02-05T03:38
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ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Законопроект сената США в рамках помощи Украине предусматривает почти 20 миллиардов долларов на замещение американских военных складов, что составляет треть от общей суммы помощи Киеву, следует из опубликованного документа.Согласно тексту законопроекта, 19,85 миллиарда долларов из общего объема помощи Украине в 60 миллиардов долларов планируется потратить на "замещение вооружений и оборудования военных США", которые отправляются Киеву из запасов Пентагона. Кроме того, еще 13,8 миллиарда долларов сенаторы предлагают выделить Украине для того, что Киев сам закупал новые вооружения и боеприпасы, но от предприятий военно-промышленного комплекса США.Отдельно 14,8 миллиарда долларов сенат предлагает выделить Украине на цели военной подготовки, обмена разведывательными данными, усиленного присутствия и другие меры поддержки.Дополнительно, сенаторы предлагают предусмотреть 7,85 миллиарда долларов прямой бюджетной поддержки Украине и еще 1,58 миллиарда долларов на помощь экономике, транспортному и энергетическому секторам.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20240205/bayden-1925386975.html
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в мире, сша, украина, нато, министерство обороны сша
В мире, США, Украина, НАТО, Министерство обороны США
Законопроект сената США предполагает средства на замещение складов оружия

Законопроект сената США предполагает средства на замещение складов в штатах

© Фото : Public domainАмериканские военные
Американские военные - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© Фото : Public domain
Американские военные. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Законопроект сената США в рамках помощи Украине предусматривает почти 20 миллиардов долларов на замещение американских военных складов, что составляет треть от общей суммы помощи Киеву, следует из опубликованного документа.
Согласно тексту законопроекта, 19,85 миллиарда долларов из общего объема помощи Украине в 60 миллиардов долларов планируется потратить на "замещение вооружений и оборудования военных США", которые отправляются Киеву из запасов Пентагона. Кроме того, еще 13,8 миллиарда долларов сенаторы предлагают выделить Украине для того, что Киев сам закупал новые вооружения и боеприпасы, но от предприятий военно-промышленного комплекса США.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
Байден поддержал сенатский законопроект по границе
03:08
Отдельно 14,8 миллиарда долларов сенат предлагает выделить Украине на цели военной подготовки, обмена разведывательными данными, усиленного присутствия и другие меры поддержки.
Дополнительно, сенаторы предлагают предусмотреть 7,85 миллиарда долларов прямой бюджетной поддержки Украине и еще 1,58 миллиарда долларов на помощь экономике, транспортному и энергетическому секторам.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Киев - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
"Невозможно выжить". В США увидели серьезную угрозу Киеву
Вчера, 22:23
 
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