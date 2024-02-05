https://ria.ru/20240205/ssha-1925385739.html

В сенате США представили компромиссный законопроект по помощи Киеву

В сенате США представили компромиссный законопроект по помощи Киеву - РИА Новости, 05.02.2024

В сенате США представили компромиссный законопроект по помощи Киеву

Сенат США представил компромиссный законопроект по охране границы страны, помощи Киеву и Израилю на 118,28 миллиардов долларов, следует из текста документа. РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T02:48

2024-02-05T02:48

2024-02-05T05:46

в мире

сша

киев

израиль

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831140086_0:96:3072:1823_1920x0_80_0_0_75a66f2d1fbd96e8a9b119ca8f42ea5a.jpg

ВАШИНГТОН, 5 фев — РИА Новости. Сенат США представил компромиссный законопроект по охране границы страны, помощи Киеву и Израилю на 118,28 миллиардов долларов, следует из текста документа.Законопроект предусматривает выделение 60,06 миллиарда долларов на поддержку Украины и 14,1 миллиарда — Израилю.При этом охрану границы в документе предлагают профинансировать лишь на 20,2 миллиарда долларов — почти в три раза меньше, чем авторы законопроекта хотят предоставить Киеву.В рамках помощи Украине 14 миллиардов долларов предусмотрены для закупки нового оружия у американского ВПК, 15 миллиардов — на военную подготовку ВСУ, а также обмен разведданными и иные меры поддержки, 20 миллиардов — на замещение складов в самих Штатах.Кроме того, 149 миллионов долларов предназначаются управлению ядерной безопасности США "для ответа на ситуацию в области безопасности" на Украине.Американский президент Джо Байден, комментируя документ, заявил, что сенат "сделал свою работу" для охраны границ. Теперь, по его мнению, дело остается за республиканцами в палате представителей. Ее спикер Майк Джонсон, в свою очередь, возразил, что проект оказался еще хуже, чем ожидали его сопартийцы. По словам Джонсона, эта инициатива обречена на провал.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Киеву ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20240201/strakh-1924665465.html

https://ria.ru/20240131/ssha-1924418917.html

сша

киев

израиль

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, киев, израиль, украина