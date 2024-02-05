В сенате США представили компромиссный законопроект по помощи Киеву
Сенат США представил законопроект по охране границы, помощи Киеву и Израилю
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 фев — РИА Новости. Сенат США представил компромиссный законопроект по охране границы страны, помощи Киеву и Израилю на 118,28 миллиардов долларов, следует из текста документа.
Законопроект предусматривает выделение 60,06 миллиарда долларов на поддержку Украины и 14,1 миллиарда — Израилю.
При этом охрану границы в документе предлагают профинансировать лишь на 20,2 миллиарда долларов — почти в три раза меньше, чем авторы законопроекта хотят предоставить Киеву.
В рамках помощи Украине 14 миллиардов долларов предусмотрены для закупки нового оружия у американского ВПК, 15 миллиардов — на военную подготовку ВСУ, а также обмен разведданными и иные меры поддержки, 20 миллиардов — на замещение складов в самих Штатах.
Кроме того, 149 миллионов долларов предназначаются управлению ядерной безопасности США "для ответа на ситуацию в области безопасности" на Украине.
Американский президент Джо Байден, комментируя документ, заявил, что сенат "сделал свою работу" для охраны границ. Теперь, по его мнению, дело остается за республиканцами в палате представителей. Ее спикер Майк Джонсон, в свою очередь, возразил, что проект оказался еще хуже, чем ожидали его сопартийцы. По словам Джонсона, эта инициатива обречена на провал.
Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Киеву ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.