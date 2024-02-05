https://ria.ru/20240205/spg-1925394823.html
Эксперты рассказали о потенциале роста поставок СПГ в Индию
Эксперты рассказали о потенциале роста поставок СПГ в Индию - РИА Новости, 05.02.2024
Эксперты рассказали о потенциале роста поставок СПГ в Индию
Курс на декарбонизацию и переход с угля на газ в Индии дает России большой потенциал для наращивания поставок в эту страну сжиженного природного газа (СПГ),... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T06:02
2024-02-05T06:02
2024-02-05T06:02
экономика
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россия
катар
александр новак
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Курс на декарбонизацию и переход с угля на газ в Индии дает России большой потенциал для наращивания поставок в эту страну сжиженного природного газа (СПГ), пока же доля Индии в структуре поставок российского СПГ составляет лишь 2%, заявили опрошенные РИА Новости эксперты. "Россия не является важным поставщиком СПГ в Индию. В 2022-2023 годах поставки СПГ составили около 0,5-0,6 миллиона тонн в год, или 2% индийского импорта. Основными поставщиками СПГ в Индию являются страны Ближнего Востока, прежде всего Катар, а также США и страны Африки. Доля Индии в структуре поставок СПГ из России в 2023 году составила также около 2%", - сказал директор центра экономики отраслей ТЭК ЦСР Александр Амирагян. По оценкам же старшего консультанта "Имплементы" Ивана Тимонина, по итогам 2023 года Россия поставила в Индию почти 370 тысяч тонн СПГ, или 500 миллионов кубометров природного газа. "Относительно уровня 2022 года экспорт вырос более чем на треть", - считает эксперт. Вице-премьер РФ Александр Новак сообщал, что поставки российского СПГ на внешние рынки в целом в 2023 году достигли 43,6 миллиарда кубометров. "Потенциал развития отношений России и Индии в сфере поставок природного газа крайне велик. В первую очередь это связано с перспективами роста потребления газа в стране: на сегодняшний день ТЭК Индии опирается в первую очередь на уголь, доля "голубого топлива" в топливно-энергетическом балансе невелика, по итогам 2022 года она составила лишь 6%. При этом на фоне повестки декарбонизации заявлены очень амбициозные планы по переходу с угля на газ, установлен целевой показатель по увеличению роли газа до 15% до 2030 года", - сказал Тимонин. Помимо существенного роста спроса на газ в Индии, который будет в значительной степени покрыт за счет импортных поставок СПГ, дополнительным фактором станут и планы российских компаний по наращиванию СПГ-мощностей в ближайшие 5-10 лет, добавил эксперт ЦСР Амирагян. "Пока что для российских компаний премиальными рынками сбыта СПГ остаются страны Европы, Китай, Япония, что обеспечивается относительно коротким транспортным плечом. Однако в перспективе индийский рынок также может стать интересен для российских поставщиков за счет быстрого роста и наличия ценовой премии. Но на этом пути придется конкурировать с поставщиками из Катара, стран Африки, которые будут выигрывать по издержкам на доставку СПГ до портов Индии", - заключил Амирагян.
https://ria.ru/20240125/gas-1923517764.html
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экономика, индия, россия, катар, александр новак
Экономика, Индия, Россия, Катар, Александр Новак
Эксперты рассказали о потенциале роста поставок СПГ в Индию
Эксперты: переход с угля на газ в Индии дает потенциал роста поставок СПГ России
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Курс на декарбонизацию и переход с угля на газ в Индии дает России большой потенциал для наращивания поставок в эту страну сжиженного природного газа (СПГ), пока же доля Индии в структуре поставок российского СПГ составляет лишь 2%, заявили опрошенные РИА Новости эксперты.
«
"Россия не является важным поставщиком СПГ в Индию. В 2022-2023 годах поставки СПГ составили около 0,5-0,6 миллиона тонн в год, или 2% индийского импорта. Основными поставщиками СПГ в Индию являются страны Ближнего Востока, прежде всего Катар, а также США и страны Африки. Доля Индии в структуре поставок СПГ из России в 2023 году составила также около 2%", - сказал директор центра экономики отраслей ТЭК ЦСР Александр Амирагян.
По оценкам же старшего консультанта "Имплементы" Ивана Тимонина, по итогам 2023 года Россия поставила в Индию почти 370 тысяч тонн СПГ, или 500 миллионов кубометров природного газа. "Относительно уровня 2022 года экспорт вырос более чем на треть", - считает эксперт.
Вице-премьер РФ Александр Новак
сообщал, что поставки российского СПГ на внешние рынки в целом в 2023 году достигли 43,6 миллиарда кубометров.
Новак назвал сроки поставки первой партии газа с "Арктик СПГ 2"
"Потенциал развития отношений России и Индии в сфере поставок природного газа крайне велик. В первую очередь это связано с перспективами роста потребления газа в стране: на сегодняшний день ТЭК Индии опирается в первую очередь на уголь, доля "голубого топлива" в топливно-энергетическом балансе невелика, по итогам 2022 года она составила лишь 6%. При этом на фоне повестки декарбонизации заявлены очень амбициозные планы по переходу с угля на газ, установлен целевой показатель по увеличению роли газа до 15% до 2030 года", - сказал Тимонин.
Помимо существенного роста спроса на газ в Индии, который будет в значительной степени покрыт за счет импортных поставок СПГ, дополнительным фактором станут и планы российских компаний по наращиванию СПГ-мощностей в ближайшие 5-10 лет, добавил эксперт ЦСР Амирагян.
"Пока что для российских компаний премиальными рынками сбыта СПГ остаются страны Европы
, Китай
, Япония
, что обеспечивается относительно коротким транспортным плечом. Однако в перспективе индийский рынок также может стать интересен для российских поставщиков за счет быстрого роста и наличия ценовой премии. Но на этом пути придется конкурировать с поставщиками из Катара, стран Африки, которые будут выигрывать по издержкам на доставку СПГ до портов Индии", - заключил Амирагян.
Россия нарастила объем поставок СПГ в Китай на 23 процента