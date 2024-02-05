https://ria.ru/20240205/spg-1925394823.html

Эксперты рассказали о потенциале роста поставок СПГ в Индию

Эксперты рассказали о потенциале роста поставок СПГ в Индию - РИА Новости, 05.02.2024

Эксперты рассказали о потенциале роста поставок СПГ в Индию

Курс на декарбонизацию и переход с угля на газ в Индии дает России большой потенциал для наращивания поставок в эту страну сжиженного природного газа (СПГ),... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T06:02

2024-02-05T06:02

2024-02-05T06:02

экономика

индия

россия

катар

александр новак

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0b/1877505755_1515:0:4738:1813_1920x0_80_0_0_205426d9a0f8e994b33f3ece19179e89.jpg

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Курс на декарбонизацию и переход с угля на газ в Индии дает России большой потенциал для наращивания поставок в эту страну сжиженного природного газа (СПГ), пока же доля Индии в структуре поставок российского СПГ составляет лишь 2%, заявили опрошенные РИА Новости эксперты. "Россия не является важным поставщиком СПГ в Индию. В 2022-2023 годах поставки СПГ составили около 0,5-0,6 миллиона тонн в год, или 2% индийского импорта. Основными поставщиками СПГ в Индию являются страны Ближнего Востока, прежде всего Катар, а также США и страны Африки. Доля Индии в структуре поставок СПГ из России в 2023 году составила также около 2%", - сказал директор центра экономики отраслей ТЭК ЦСР Александр Амирагян. По оценкам же старшего консультанта "Имплементы" Ивана Тимонина, по итогам 2023 года Россия поставила в Индию почти 370 тысяч тонн СПГ, или 500 миллионов кубометров природного газа. "Относительно уровня 2022 года экспорт вырос более чем на треть", - считает эксперт. Вице-премьер РФ Александр Новак сообщал, что поставки российского СПГ на внешние рынки в целом в 2023 году достигли 43,6 миллиарда кубометров. "Потенциал развития отношений России и Индии в сфере поставок природного газа крайне велик. В первую очередь это связано с перспективами роста потребления газа в стране: на сегодняшний день ТЭК Индии опирается в первую очередь на уголь, доля "голубого топлива" в топливно-энергетическом балансе невелика, по итогам 2022 года она составила лишь 6%. При этом на фоне повестки декарбонизации заявлены очень амбициозные планы по переходу с угля на газ, установлен целевой показатель по увеличению роли газа до 15% до 2030 года", - сказал Тимонин. Помимо существенного роста спроса на газ в Индии, который будет в значительной степени покрыт за счет импортных поставок СПГ, дополнительным фактором станут и планы российских компаний по наращиванию СПГ-мощностей в ближайшие 5-10 лет, добавил эксперт ЦСР Амирагян. "Пока что для российских компаний премиальными рынками сбыта СПГ остаются страны Европы, Китай, Япония, что обеспечивается относительно коротким транспортным плечом. Однако в перспективе индийский рынок также может стать интересен для российских поставщиков за счет быстрого роста и наличия ценовой премии. Но на этом пути придется конкурировать с поставщиками из Катара, стран Африки, которые будут выигрывать по издержкам на доставку СПГ до портов Индии", - заключил Амирагян.

https://ria.ru/20240125/gas-1923517764.html

https://ria.ru/20240120/spg-1922464053.html

индия

россия

катар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, индия, россия, катар, александр новак