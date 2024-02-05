https://ria.ru/20240205/spetsoperatsiya-1925492981.html
Российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении
Российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении - РИА Новости, 05.02.2024
Российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении
Российские подразделения заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении, сообщило Минобороны. РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T14:53
2024-02-05T14:53
2024-02-05T15:29
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Российские подразделения заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении, сообщило Минобороны."На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли огневое поражение живой силе и технике 22-й, 28-й, 93-й механизированных бригад ВСУ, 112-й и 114-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Клещеевка, Курдюмовка и Андреевка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Помимо этого, удалось отразить две атаки подразделений 5-й штурмовой и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ возле Клещеевки и Красногоровки.Потери противника составили:Также при контрбатарейной борьбе поражены:Купянское направлениеБойцы группировки войск "Запад" отразили семь атак штурмовых отрядов 30-й механизированной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 13-й бригады Нацгвардии Украины в районах Синьковки в Харьковской области и населенного пункта Терны в ДНР.Потери противника составили:Краснолиманское направлениеСолдаты группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю и при поддержке артиллерии отразили две атаки штурмовых отрядов 60-й механизированной бригады ВСУ возле Ямполовки в Донецкой Народной Республике. Потери противника составили:Южнодонецкое направлениеБойцы группировки войск "Восток" совместно с авиацией отразили атаку штурмовых отрядов 128-й бригады территориальной обороны в районе Приютного в Запорожской области. Кроме того, на этом направлении удалось уничтожить украинский полевой склад артиллерийских боеприпасов.Потери противника составили:Запорожское направлениеПодразделения российской группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией поразили скопления живой силы и техники 33-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 3-й бригады Нацгвардии Украины возле Работино и Нестерянки в Запорожской области.Потери противника составили:Херсонское направлениеРоссийские войска нанесли поражение подразделениям 35-й бригады морской пехоты, 23-й бригады Нацгвардии и 121-й бригады территориальной обороны в районах Токаревки и Золотой Балки в Херсонской области.Потери противника составили:Всего за сутки российские авиация, ракетные войска, артиллерия и беспилотники поразили живую силу и технику в 107 районах. В частности, удалось успешно нанести удар по украинскому складу авиационных боеприпасов.В свою очередь, средства ПВО сбили в зоне спецоперации 58 беспилотников.
https://ria.ru/20240205/katastrofa-1925420820.html
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https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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клещеевка, в мире, украина, россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Клещеевка, В мире, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
Российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении
Минобороны: российские военные отразили две атаки ВСУ на Донецком направлении
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости.
Российские подразделения заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении, сообщило Минобороны
.
«
"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли огневое поражение живой силе и технике 22-й, 28-й, 93-й механизированных бригад ВСУ, 112-й и 114-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Клещеевка, Курдюмовка и Андреевка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
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Помимо этого, удалось отразить две атаки подразделений 5-й штурмовой и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ возле Клещеевки и Красногоровки
.
Потери противника составили:
- до 290 военнослужащих;
- две боевые бронированные машины;
- четыре автомобиля.
Также при контрбатарейной борьбе поражены:
- боевая машина РСЗО "Град";
- гаубица Д-20;
- орудие Д-30;
- радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США.
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Бойцы группировки войск "Запад" отразили семь атак штурмовых отрядов 30-й механизированной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 13-й бригады Нацгвардии Украины
в районах Синьковки в Харьковской области
и населенного пункта Терны в ДНР
.
Потери противника составили:
- до 130 военнослужащих;
- два пикапа.
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Солдаты группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю и при поддержке артиллерии отразили две атаки штурмовых отрядов 60-й механизированной бригады ВСУ возле Ямполовки в Донецкой Народной Республике.
Потери противника составили:
- до 260 военнослужащих;
- пять автомобилей.
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Бойцы группировки войск "Восток" совместно с авиацией отразили атаку штурмовых отрядов 128-й бригады территориальной обороны в районе Приютного в Запорожской области
. Кроме того, на этом направлении удалось уничтожить украинский полевой склад артиллерийских боеприпасов.
Потери противника составили:
- более 145 военнослужащих;
- две боевые бронированные машины;
- три автомобиля.
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Подразделения российской группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией поразили скопления живой силы и техники 33-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 3-й бригады Нацгвардии Украины возле Работино и Нестерянки в Запорожской области.
Потери противника составили:
- до 35 военнослужащих;
- два пикапа;
- гаубица Д-30.
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Российские войска нанесли поражение подразделениям 35-й бригады морской пехоты, 23-й бригады Нацгвардии и 121-й бригады территориальной обороны в районах Токаревки и Золотой Балки в Херсонской области
.
Потери противника составили:
- до 25 военнослужащих;
- два автомобиля.
Всего за сутки российские авиация, ракетные войска, артиллерия и беспилотники поразили живую силу и технику в 107 районах. В частности, удалось успешно нанести удар по украинскому складу авиационных боеприпасов.
В свою очередь, средства ПВО сбили в зоне спецоперации 58 беспилотников.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине