https://ria.ru/20240205/spetsoperatsiya-1925492981.html

Российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении

Российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении - РИА Новости, 05.02.2024

Российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении

Российские подразделения заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении, сообщило Минобороны. РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T14:53

2024-02-05T14:53

2024-02-05T15:29

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

донецкая народная республика

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Российские подразделения заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении, сообщило Минобороны."На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли огневое поражение живой силе и технике 22-й, 28-й, 93-й механизированных бригад ВСУ, 112-й и 114-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Клещеевка, Курдюмовка и Андреевка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Помимо этого, удалось отразить две атаки подразделений 5-й штурмовой и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ возле Клещеевки и Красногоровки.Потери противника составили:Также при контрбатарейной борьбе поражены:Купянское направлениеБойцы группировки войск "Запад" отразили семь атак штурмовых отрядов 30-й механизированной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 13-й бригады Нацгвардии Украины в районах Синьковки в Харьковской области и населенного пункта Терны в ДНР.Потери противника составили:Краснолиманское направлениеСолдаты группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю и при поддержке артиллерии отразили две атаки штурмовых отрядов 60-й механизированной бригады ВСУ возле Ямполовки в Донецкой Народной Республике. Потери противника составили:Южнодонецкое направлениеБойцы группировки войск "Восток" совместно с авиацией отразили атаку штурмовых отрядов 128-й бригады территориальной обороны в районе Приютного в Запорожской области. Кроме того, на этом направлении удалось уничтожить украинский полевой склад артиллерийских боеприпасов.Потери противника составили:Запорожское направлениеПодразделения российской группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией поразили скопления живой силы и техники 33-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 3-й бригады Нацгвардии Украины возле Работино и Нестерянки в Запорожской области.Потери противника составили:Херсонское направлениеРоссийские войска нанесли поражение подразделениям 35-й бригады морской пехоты, 23-й бригады Нацгвардии и 121-й бригады территориальной обороны в районах Токаревки и Золотой Балки в Херсонской области.Потери противника составили:Всего за сутки российские авиация, ракетные войска, артиллерия и беспилотники поразили живую силу и технику в 107 районах. В частности, удалось успешно нанести удар по украинскому складу авиационных боеприпасов.В свою очередь, средства ПВО сбили в зоне спецоперации 58 беспилотников.

https://ria.ru/20240205/katastrofa-1925420820.html

https://ria.ru/20240205/prikaz-1925439728.html

https://ria.ru/20240205/bresh-1925469204.html

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https://ria.ru/20240204/pomosch-1925252048.html

https://ria.ru/20240131/ukraina-1924401375.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

клещеевка, в мире, украина, россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика