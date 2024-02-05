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Российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении - РИА Новости, 05.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:53 05.02.2024 (обновлено: 15:29 05.02.2024)
https://ria.ru/20240205/spetsoperatsiya-1925492981.html
Российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении
Российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении - РИА Новости, 05.02.2024
Российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении
Российские подразделения заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении, сообщило Минобороны. РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T14:53
2024-02-05T15:29
специальная военная операция на украине
клещеевка
в мире
украина
россия
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Российские подразделения заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении, сообщило Минобороны.&quot;На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли огневое поражение живой силе и технике 22-й, 28-й, 93-й механизированных бригад ВСУ, 112-й и 114-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Клещеевка, Курдюмовка и Андреевка Донецкой Народной Республики&quot;, — говорится в сводке.Помимо этого, удалось отразить две атаки подразделений 5-й штурмовой и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ возле Клещеевки и Красногоровки.Потери противника составили:Также при контрбатарейной борьбе поражены:Купянское направлениеБойцы группировки войск "Запад" отразили семь атак штурмовых отрядов 30-й механизированной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 13-й бригады Нацгвардии Украины в районах Синьковки в Харьковской области и населенного пункта Терны в ДНР.Потери противника составили:Краснолиманское направлениеСолдаты группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю и при поддержке артиллерии отразили две атаки штурмовых отрядов 60-й механизированной бригады ВСУ возле Ямполовки в Донецкой Народной Республике. Потери противника составили:Южнодонецкое направлениеБойцы группировки войск "Восток" совместно с авиацией отразили атаку штурмовых отрядов 128-й бригады территориальной обороны в районе Приютного в Запорожской области. Кроме того, на этом направлении удалось уничтожить украинский полевой склад артиллерийских боеприпасов.Потери противника составили:Запорожское направлениеПодразделения российской группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией поразили скопления живой силы и техники 33-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 3-й бригады Нацгвардии Украины возле Работино и Нестерянки в Запорожской области.Потери противника составили:Херсонское направлениеРоссийские войска нанесли поражение подразделениям 35-й бригады морской пехоты, 23-й бригады Нацгвардии и 121-й бригады территориальной обороны в районах Токаревки и Золотой Балки в Херсонской области.Потери противника составили:Всего за сутки российские авиация, ракетные войска, артиллерия и беспилотники поразили живую силу и технику в 107 районах. В частности, удалось успешно нанести удар по украинскому складу авиационных боеприпасов.В свою очередь, средства ПВО сбили в зоне спецоперации 58 беспилотников.
https://ria.ru/20240205/katastrofa-1925420820.html
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клещеевка, в мире, украина, россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Клещеевка, В мире, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
Российские военные заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении

Минобороны: российские военные отразили две атаки ВСУ на Донецком направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая машина поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" в зоне специальной военной операции
Боевая машина поддержки танков (БМПТ) Терминатор в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая машина поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" в зоне специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Российские подразделения заняли более выгодные рубежи на Донецком направлении, сообщило Минобороны.
«

"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли огневое поражение живой силе и технике 22-й, 28-й, 93-й механизированных бригад ВСУ, 112-й и 114-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Клещеевка, Курдюмовка и Андреевка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.

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Помимо этого, удалось отразить две атаки подразделений 5-й штурмовой и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ возле Клещеевки и Красногоровки.
Потери противника составили:
  • до 290 военнослужащих;
  • две боевые бронированные машины;
  • четыре автомобиля.
Также при контрбатарейной борьбе поражены:
  • боевая машина РСЗО "Град";
  • гаубица Д-20;
  • орудие Д-30;
  • радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США.
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Купянское направление

Бойцы группировки войск "Запад" отразили семь атак штурмовых отрядов 30-й механизированной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 13-й бригады Нацгвардии Украины в районах Синьковки в Харьковской области и населенного пункта Терны в ДНР.
Потери противника составили:
  • до 130 военнослужащих;
  • два пикапа.
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Краснолиманское направление

Солдаты группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю и при поддержке артиллерии отразили две атаки штурмовых отрядов 60-й механизированной бригады ВСУ возле Ямполовки в Донецкой Народной Республике.
Потери противника составили:
  • до 260 военнослужащих;
  • пять автомобилей.
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Южнодонецкое направление

Бойцы группировки войск "Восток" совместно с авиацией отразили атаку штурмовых отрядов 128-й бригады территориальной обороны в районе Приютного в Запорожской области. Кроме того, на этом направлении удалось уничтожить украинский полевой склад артиллерийских боеприпасов.
Потери противника составили:
  • более 145 военнослужащих;
  • две боевые бронированные машины;
  • три автомобиля.
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Запорожское направление

Подразделения российской группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией поразили скопления живой силы и техники 33-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 3-й бригады Нацгвардии Украины возле Работино и Нестерянки в Запорожской области.
Потери противника составили:
  • до 35 военнослужащих;
  • два пикапа;
  • гаубица Д-30.
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Херсонское направление

Российские войска нанесли поражение подразделениям 35-й бригады морской пехоты, 23-й бригады Нацгвардии и 121-й бригады территориальной обороны в районах Токаревки и Золотой Балки в Херсонской области.
Потери противника составили:
  • до 25 военнослужащих;
  • два автомобиля.
Всего за сутки российские авиация, ракетные войска, артиллерия и беспилотники поразили живую силу и технику в 107 районах. В частности, удалось успешно нанести удар по украинскому складу авиационных боеприпасов.
В свою очередь, средства ПВО сбили в зоне спецоперации 58 беспилотников.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеКлещеевкаВ миреУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная Республика
 
 
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