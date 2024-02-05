https://ria.ru/20240205/spetsoperatsiya-1925393878.html

Российская артиллерия уничтожила САУ Krab и гаубицу М-777 под Купянском

Российская артиллерия уничтожила САУ Krab и гаубицу М-777 под Купянском - РИА Новости, 05.02.2024

Российская артиллерия уничтожила САУ Krab и гаубицу М-777 под Купянском

Расчеты самоходных пушек "Гиацинт-С" группировки войск "Запад" в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили самоходную артиллерийскую установку Krab и... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T05:35

2024-02-05T05:35

2024-02-05T05:35

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ЛУГАНСК, 5 фев – РИА Новости. Расчеты самоходных пушек "Гиацинт-С" группировки войск "Запад" в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили самоходную артиллерийскую установку Krab и артиллерийское орудие М-777 ВСУ на Купянском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "На одном из участков фронта на Купянском направлении разведкой артиллерийского подразделения группировки войск "Запад" в ходе контрбатарейной борьбы были выявлены точные координаты огневых позиций расчетов самоходной артиллерийской установки Krab и артиллерийского орудия М-777 ВСУ", - сообщили в МО РФ.В ведомстве добавили, что координаты целей для уничтожения были оперативно переданы расчетам 152-мм самоходных пушек 2С5 "Гиацинт-С". "Расчеты "Гиацинтов" … в ходе контрбатарейной борьбы беглым огнем уничтожили самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства и артиллерийское орудие М-777 производства США вместе с личным составом", - сообщили в оборонном ведомстве.

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россия, сша, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность