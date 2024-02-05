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Российская артиллерия уничтожила САУ Krab и гаубицу М-777 под Купянском - РИА Новости, 05.02.2024
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05:35 05.02.2024
https://ria.ru/20240205/spetsoperatsiya-1925393878.html
Российская артиллерия уничтожила САУ Krab и гаубицу М-777 под Купянском
Российская артиллерия уничтожила САУ Krab и гаубицу М-777 под Купянском - РИА Новости, 05.02.2024
Российская артиллерия уничтожила САУ Krab и гаубицу М-777 под Купянском
Расчеты самоходных пушек "Гиацинт-С" группировки войск "Запад" в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили самоходную артиллерийскую установку Krab и... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T05:35
2024-02-05T05:35
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ЛУГАНСК, 5 фев – РИА Новости. Расчеты самоходных пушек "Гиацинт-С" группировки войск "Запад" в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили самоходную артиллерийскую установку Krab и артиллерийское орудие М-777 ВСУ на Купянском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны России. &quot;На одном из участков фронта на Купянском направлении разведкой артиллерийского подразделения группировки войск &quot;Запад&quot; в ходе контрбатарейной борьбы были выявлены точные координаты огневых позиций расчетов самоходной артиллерийской установки Krab и артиллерийского орудия М-777 ВСУ&quot;, - сообщили в МО РФ.В ведомстве добавили, что координаты целей для уничтожения были оперативно переданы расчетам 152-мм самоходных пушек 2С5 "Гиацинт-С". "Расчеты "Гиацинтов" … в ходе контрбатарейной борьбы беглым огнем уничтожили самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства и артиллерийское орудие М-777 производства США вместе с личным составом", - сообщили в оборонном ведомстве.
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россия, сша, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Российская артиллерия уничтожила САУ Krab и гаубицу М-777 под Купянском

МО: российская артиллерия уничтожила САУ Krab и гаубицу М-777 под Купянском

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОрудие 2С5 "Гиацинт-С" ВС РФ ведет огонь
Орудие 2С5 Гиацинт-С ВС РФ ведет огонь - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Орудие 2С5 "Гиацинт-С" ВС РФ ведет огонь. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 5 фев – РИА Новости. Расчеты самоходных пушек "Гиацинт-С" группировки войск "Запад" в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили самоходную артиллерийскую установку Krab и артиллерийское орудие М-777 ВСУ на Купянском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
«

"На одном из участков фронта на Купянском направлении разведкой артиллерийского подразделения группировки войск "Запад" в ходе контрбатарейной борьбы были выявлены точные координаты огневых позиций расчетов самоходной артиллерийской установки Krab и артиллерийского орудия М-777 ВСУ", - сообщили в МО РФ.

В ведомстве добавили, что координаты целей для уничтожения были оперативно переданы расчетам 152-мм самоходных пушек 2С5 "Гиацинт-С".
"Расчеты "Гиацинтов" … в ходе контрбатарейной борьбы беглым огнем уничтожили самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства и артиллерийское орудие М-777 производства США вместе с личным составом", - сообщили в оборонном ведомстве.
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