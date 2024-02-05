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"Солнцепеки" уничтожили позиции ВСУ на правом берегу Днепра
"Солнцепеки" уничтожили позиции ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 05.02.2024
"Солнцепеки" уничтожили позиции ВСУ на правом берегу Днепра
Экипажи ТОС-1А "Солнцепек" группировки войск "Днепр" уничтожили украинские замаскированные позиции и пункт временной дислокации на правом берегу Днепра,... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T05:01
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ЛУГАНСК, 5 фев — РИА Новости. Экипажи ТОС-1А "Солнцепек" группировки войск "Днепр" уничтожили украинские замаскированные позиции и пункт временной дислокации на правом берегу Днепра, сообщили в Минобороны."Экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" Воздушно-десантных войск уничтожили замаскированные укрепленные позиции и пункты временной дислокации ВСУ с личным составом на правом берегу Днепра в Херсонской области", — рассказали в ведомстве.В министерстве подчеркнули, что "Солнцепеки" работают чаще ночью, так как это более безопасно и создает дополнительный эффект неожиданности для противника.По данным Минобороны от воскресенья, за сутки ВСУ потеряли на Херсонском направлении около 30 солдат, одну артустановку, орудие и три автомобиля. На Запорожском — примерно 45 военнослужащих, два автомобиля, орудие Д-20 и боевую машину РСЗО "Град".
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, ТОС-1А "Солнцепек", Вооруженные силы РФ, Безопасность
"Солнцепеки" уничтожили позиции ВСУ на правом берегу Днепра
МО: десантники уничтожили "Солнцепеками" позиции ВСУ на правом берегу Днепра
ЛУГАНСК, 5 фев — РИА Новости. Экипажи ТОС-1А "Солнцепек" группировки войск "Днепр" уничтожили украинские замаскированные позиции и пункт временной дислокации на правом берегу Днепра, сообщили в Минобороны.
«
"Экипажи тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" Воздушно-десантных войск уничтожили замаскированные укрепленные позиции и пункты временной дислокации ВСУ
с личным составом на правом берегу Днепра в Херсонской области", — рассказали в ведомстве.
В министерстве подчеркнули, что "Солнцепеки" работают чаще ночью, так как это более безопасно и создает дополнительный эффект неожиданности для противника.
По данным Минобороны от воскресенья, за сутки ВСУ потеряли на Херсонском направлении около 30 солдат, одну артустановку, орудие и три автомобиля. На Запорожском — примерно 45 военнослужащих, два автомобиля, орудие Д-20 и боевую машину РСЗО "Град".
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