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Разведчики уничтожили наблюдательный пункт ВСУ под Купянском
Разведчики уничтожили наблюдательный пункт ВСУ под Купянском - РИА Новости, 05.02.2024
Разведчики уничтожили наблюдательный пункт ВСУ под Купянском
Расчеты беспилотных летательных аппаратов 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили наблюдательный пункт подразделения ВСУ на... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T04:02
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ЛУГАНСК, 5 фев – РИА Новости. Расчеты беспилотных летательных аппаратов 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили наблюдательный пункт подразделения ВСУ на Купянском направлении, сообщили в министерстве обороны РФ. "В ходе боевой работы группы глубинной разведки мы смогли вскрыть и доразведать с беспилотника несколько точек, где были наблюдатели ВСУ. Они пытались следить за перемещением наших войск и вести корректировку огня артиллерии. Получили задачу "разобрать" (поразить – ред.) их места", - рассказал командир подразделения БПЛА с позывным "Ураган". С его слов, операторы дронов-камикадзе выдвинулись на задачу в сумерках, использовать решили боеприпасы с осколочно-фугасной боевой частью. "(Дроны – ред.) "зашли" точно под укрытие. Их плюс в том, что беспилотники очень маленькие и юркие. Многое зависит от мастерства операторов. Но у нас парни уже опытные. Цель успешно поразили", - добавил "Ураган". В министерстве обороны сообщили, что операторы БПЛА ежедневно выполняют несколько десятков вылетов для поражения целей и живой силы ВСУ в зоне ответственности 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад".
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Разведчики уничтожили наблюдательный пункт ВСУ под Купянском
МО: разведчики с помощью БПЛА "разобрали" наблюдательный пункт ВСУ под Купянском
ЛУГАНСК, 5 фев – РИА Новости. Расчеты беспилотных летательных аппаратов 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили наблюдательный пункт подразделения ВСУ на Купянском направлении, сообщили в министерстве обороны РФ.
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"В ходе боевой работы группы глубинной разведки мы смогли вскрыть и доразведать с беспилотника несколько точек, где были наблюдатели ВСУ. Они пытались следить за перемещением наших войск и вести корректировку огня артиллерии. Получили задачу "разобрать" (поразить – ред.) их места", - рассказал командир подразделения БПЛА с позывным "Ураган".
С его слов, операторы дронов-камикадзе выдвинулись на задачу в сумерках, использовать решили боеприпасы с осколочно-фугасной боевой частью.
"(Дроны – ред.) "зашли" точно под укрытие. Их плюс в том, что беспилотники очень маленькие и юркие. Многое зависит от мастерства операторов. Но у нас парни уже опытные. Цель успешно поразили", - добавил "Ураган".
В министерстве обороны сообщили, что операторы БПЛА ежедневно выполняют несколько десятков вылетов для поражения целей и живой силы ВСУ в зоне ответственности 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад".
ВСУ "отдали инициативу" российским силам, пишут СМИ