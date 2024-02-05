Рейтинг@Mail.ru
Разведчики уничтожили наблюдательный пункт ВСУ под Купянском - РИА Новости, 05.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:02 05.02.2024
https://ria.ru/20240205/spetsoperatsiya-1925389275.html
Разведчики уничтожили наблюдательный пункт ВСУ под Купянском
Разведчики уничтожили наблюдательный пункт ВСУ под Купянском - РИА Новости, 05.02.2024
Разведчики уничтожили наблюдательный пункт ВСУ под Купянском
Расчеты беспилотных летательных аппаратов 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили наблюдательный пункт подразделения ВСУ на... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T04:02
2024-02-05T04:02
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916504012_0:299:3083:2033_1920x0_80_0_0_3674a30ae2663452729fe6665945f0e9.jpg
ЛУГАНСК, 5 фев – РИА Новости. Расчеты беспилотных летательных аппаратов 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили наблюдательный пункт подразделения ВСУ на Купянском направлении, сообщили в министерстве обороны РФ. "В ходе боевой работы группы глубинной разведки мы смогли вскрыть и доразведать с беспилотника несколько точек, где были наблюдатели ВСУ. Они пытались следить за перемещением наших войск и вести корректировку огня артиллерии. Получили задачу "разобрать" (поразить – ред.) их места", - рассказал командир подразделения БПЛА с позывным "Ураган". С его слов, операторы дронов-камикадзе выдвинулись на задачу в сумерках, использовать решили боеприпасы с осколочно-фугасной боевой частью. "(Дроны – ред.) "зашли" точно под укрытие. Их плюс в том, что беспилотники очень маленькие и юркие. Многое зависит от мастерства операторов. Но у нас парни уже опытные. Цель успешно поразили", - добавил "Ураган". В министерстве обороны сообщили, что операторы БПЛА ежедневно выполняют несколько десятков вылетов для поражения целей и живой силы ВСУ в зоне ответственности 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад".
https://ria.ru/20240205/spetsoperatsiya-1925385269.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/12/1916504012_281:0:3010:2047_1920x0_80_0_0_d4054dc8fd43f6586ee25af969d40fe5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Разведчики уничтожили наблюдательный пункт ВСУ под Купянском

МО: разведчики с помощью БПЛА "разобрали" наблюдательный пункт ВСУ под Купянском

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРазведчики ВС РФ в зоне спецоперации
Разведчики ВС РФ в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Разведчики ВС РФ в зоне спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 5 фев – РИА Новости. Расчеты беспилотных летательных аппаратов 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили наблюдательный пункт подразделения ВСУ на Купянском направлении, сообщили в министерстве обороны РФ.
«
"В ходе боевой работы группы глубинной разведки мы смогли вскрыть и доразведать с беспилотника несколько точек, где были наблюдатели ВСУ. Они пытались следить за перемещением наших войск и вести корректировку огня артиллерии. Получили задачу "разобрать" (поразить – ред.) их места", - рассказал командир подразделения БПЛА с позывным "Ураган".
С его слов, операторы дронов-камикадзе выдвинулись на задачу в сумерках, использовать решили боеприпасы с осколочно-фугасной боевой частью.
"(Дроны – ред.) "зашли" точно под укрытие. Их плюс в том, что беспилотники очень маленькие и юркие. Многое зависит от мастерства операторов. Но у нас парни уже опытные. Цель успешно поразили", - добавил "Ураган".
В министерстве обороны сообщили, что операторы БПЛА ежедневно выполняют несколько десятков вылетов для поражения целей и живой силы ВСУ в зоне ответственности 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад".
ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
ВСУ "отдали инициативу" российским силам, пишут СМИ
02:33
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала