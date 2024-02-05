https://ria.ru/20240205/spetsoperatsiya-1925385269.html

ВСУ "отдали инициативу" российским силам, пишут СМИ

ВСУ "отдали инициативу" российским силам, пишут СМИ - РИА Новости, 05.02.2024

ВСУ "отдали инициативу" российским силам, пишут СМИ

Американская газета New York Times пишет, что ВСУ из-за нехватки людей и боеприпасов "отдали инициативу" российским силам. РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T02:33

2024-02-05T02:33

2024-02-05T04:44

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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Американская газета New York Times пишет, что ВСУ из-за нехватки людей и боеприпасов "отдали инициативу" российским силам. "Украинцы оказались в ситуации, когда они уступают в количестве людей и вооружений. <…> Они отдали инициативу России", – пишет газета. Издание отмечает, что из-за острой нехватки артиллерийских снарядов ВСУ вынуждены их экономить, им также не хватает комплектующих для ремонта и обслуживания бронетехники. "У нас нет достаточно снаряжения, достаточно людей для наступления. Поэтому главная цель сейчас – это держать имеющиеся позиции", – признается газете один из лейтенантов ВСУ. По данным NYT, в украинских артиллерийских подразделениях рассказали, что на некоторых участках фронта российские силы в состоянии выпускать в пять раз больше снарядов, чем ВСУ. По данным газеты, ВСУ пытаются заполнить нехватку в артиллерийских снарядах дронами-камикадзе, но, как рассказал украинский майор Сергей Бетс, они не столь эффективны. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20240204/rossiya-1925345607.html

https://ria.ru/20240204/kiev-1925372859.html

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россия, украина, европа, вооруженные силы украины, нато, вооруженные силы рф, в мире