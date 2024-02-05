https://ria.ru/20240205/spektakl-1925521760.html
Пермский ТЮЗ отменил спектакль по пьесе Улицкой 6 февраля
Пермский ТЮЗ отменил спектакль по пьесе Улицкой 6 февраля - РИА Новости, 05.02.2024
Пермский ТЮЗ отменил спектакль по пьесе Улицкой 6 февраля
Пермский театр юного зрителя отменил запланированный на 6 февраля спектакль "Еврейское счастье", поставленный по пьесе Людмилы Улицкой, сообщается на сайте... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T16:52
2024-02-05T16:52
2024-02-05T16:56
украина
людмила улицкая
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ПЕРМЬ, 5 фев - РИА Новости. Пермский театр юного зрителя отменил запланированный на 6 февраля спектакль "Еврейское счастье", поставленный по пьесе Людмилы Улицкой, сообщается на сайте учреждения культуры. "Запланированный на 6 февраля спектакль "Еврейское счастье" будет заменен на "Прибайкальскую кадриль". Приобретенные ранее билеты действительны", - указано на сайте театра. Причина отмены постановки по пьесе Улицкой не уточняется. Спектакль в двух действиях по пьесе "Мой внук Вениамин" Улицкой был впервые представлен публике 29 апреля 2017 года. Сообщалось, что это простая, лирическая, узнаваемая семейная история о страстном желании матери сделать собственного ребенка счастливым.
https://ria.ru/20240201/ulitskaya-1924835938.html
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украина, людмила улицкая
Пермский ТЮЗ отменил спектакль по пьесе Улицкой 6 февраля
Пермский ТЮЗ отменил спектакль "Еврейское счастье" по пьесе Улицкой 6 февраля