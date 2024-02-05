Рейтинг@Mail.ru
Пермский ТЮЗ отменил спектакль по пьесе Улицкой 6 февраля - РИА Новости, 05.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:52 05.02.2024 (обновлено: 16:56 05.02.2024)
https://ria.ru/20240205/spektakl-1925521760.html
Пермский ТЮЗ отменил спектакль по пьесе Улицкой 6 февраля
Пермский ТЮЗ отменил спектакль по пьесе Улицкой 6 февраля - РИА Новости, 05.02.2024
Пермский ТЮЗ отменил спектакль по пьесе Улицкой 6 февраля
Пермский театр юного зрителя отменил запланированный на 6 февраля спектакль "Еврейское счастье", поставленный по пьесе Людмилы Улицкой, сообщается на сайте... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T16:52
2024-02-05T16:56
украина
людмила улицкая
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97678/88/976788821_0:0:4257:2394_1920x0_80_0_0_61ff5214f5028b6d2600185151152019.jpg
ПЕРМЬ, 5 фев - РИА Новости. Пермский театр юного зрителя отменил запланированный на 6 февраля спектакль "Еврейское счастье", поставленный по пьесе Людмилы Улицкой, сообщается на сайте учреждения культуры. "Запланированный на 6 февраля спектакль "Еврейское счастье" будет заменен на "Прибайкальскую кадриль". Приобретенные ранее билеты действительны", - указано на сайте театра. Причина отмены постановки по пьесе Улицкой не уточняется. Спектакль в двух действиях по пьесе "Мой внук Вениамин" Улицкой был впервые представлен публике 29 апреля 2017 года. Сообщалось, что это простая, лирическая, узнаваемая семейная история о страстном желании матери сделать собственного ребенка счастливым.
https://ria.ru/20240201/ulitskaya-1924835938.html
https://ria.ru/20240131/vsu-1924669397.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97678/88/976788821_36:0:3812:2832_1920x0_80_0_0_5f44c9ca89910fdaf93bc7d792dad2fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, людмила улицкая
Украина, Людмила Улицкая
Пермский ТЮЗ отменил спектакль по пьесе Улицкой 6 февраля

Пермский ТЮЗ отменил спектакль "Еврейское счастье" по пьесе Улицкой 6 февраля

© РИА Новости / Владимир ТрефиловЛюдмила Улицкая
Людмила Улицкая - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Людмила Улицкая. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 5 фев - РИА Новости. Пермский театр юного зрителя отменил запланированный на 6 февраля спектакль "Еврейское счастье", поставленный по пьесе Людмилы Улицкой, сообщается на сайте учреждения культуры.
«
"Запланированный на 6 февраля спектакль "Еврейское счастье" будет заменен на "Прибайкальскую кадриль". Приобретенные ранее билеты действительны", - указано на сайте театра.
Писательница Людмила Улицкая - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
Издательство АСТ приостановило выплату гонораров Улицкой
1 февраля, 16:04
Причина отмены постановки по пьесе Улицкой не уточняется.
Спектакль в двух действиях по пьесе "Мой внук Вениамин" Улицкой был впервые представлен публике 29 апреля 2017 года. Сообщалось, что это простая, лирическая, узнаваемая семейная история о страстном желании матери сделать собственного ребенка счастливым.

Людмила Улицкая – писательница и переводчица, первая женщина-лауреат премии "Русский букер" и лауреат премии "Большая книга". В 2024 году издательство АСТ приостановило выплату гонораров писательнице из-за ее заявлений об отчислениях Украине.

Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
Миронов попросил проверить Локшина и Улицкую на финансирование ВСУ
31 января, 19:49
 
УкраинаЛюдмила Улицкая
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала