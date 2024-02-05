СМИ рассказали о сотруднике МВД Болгарии, подозреваемом в связях с Россией
СМИ: "связанный с Россией" сотрудник МВД Болгарии работал в международном отделе
Автомобиль болгарской полиции. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Сотрудник МВД Болгарии, арестованный по подозрению в связях с российскими спецслужбами, работал в отделе международного сотрудничества главного управления по борьбе с организованной преступностью, пишет газета "24 часа" со ссылкой на информированные источники.
Как сообщалось ранее, сотрудник МВД был задержан на рабочем месте в рамках специальной операции службы собственной безопасности министерства и прокуратуры и арестован. Болгарские СМИ утверждали, что подозреваемый передавал служебную информацию "российскому агенту" - якобы бывшему дипломату посольства РФ в Софии, объявленном персоной нон грата.
По данным издания, речь идет об информации, касающейся расследований западных стран в отношении российских компаний, к которой подозреваемый сотрудник с большим стажем работы имел доступ благодаря должности.
Как пишет газета, у сотрудника МВД был предполагаемый сообщник в государственном агентстве национальной безопасности (ДАНС), с которым он координировал свои действия. Сообщается, что этот подозреваемый также арестован.
В последние годы власти Болгарии неоднократно применяли репрессии к российским дипломатам, объявляя их персонами нон грата. Самый крупный скандал произошел летом 2022 года, когда правительство Кирила Петкова выслало из страны 70 российских дипломатов, которые, как утверждалось, работали на спецслужбы, используя дипломатическую деятельность как прикрытие. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что решение о высылке было связано с давлением США. В последнее время Болгария высылала из страны также священников Русской православной церкви.