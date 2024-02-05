https://ria.ru/20240205/solntsepek-1925552458.html

Командир расчета показал, как "Солнцепек" уничтожает позиции ВСУ

Командир расчета показал, как "Солнцепек" уничтожает позиции ВСУ - РИА Новости, 05.02.2024

Командир расчета показал, как "Солнцепек" уничтожает позиции ВСУ

Система ТОС-1А "Солнцепёк" эффективно уничтожает максимально укрепленные позиции ВСУ, рассказал РИА Новости командир расчета с позывным "Баркас". РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T19:48

2024-02-05T19:48

2024-02-05T19:48

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ДОНЕЦК, 5 фев - РИА Новости. Система ТОС-1А "Солнцепёк" эффективно уничтожает максимально укрепленные позиции ВСУ, рассказал РИА Новости командир расчета с позывным "Баркас". "Наша система помогает (уничтожать самые укрепленные позиции), термоудар, который происходит от взрыва, он проникает во все уязвимые места: щели, подвалы, проходы, подкопы. Как бы они не укреплялись, ничто им не поможет. Поэтому они нас очень не любят", - рассказал они. По словам командира, система залпового огня является приоритетной целью для артиллерии и операторов дронов-камикадзе ВСУ. "Прежде чем выезжать на позиции, заранее ездим, выявляем свои места, чтобы (не) были уязвимыми для их ПТУР, "птичек" и БПЛА. Поражаем цель и уходим", - рассказывает он. Наводчик расчета "Солнцепёка" с позывным "Сотка" поделился в разговоре с корреспондентом РИА Новости, что за долгие месяцы работы на СВО его экипажу удавалось избегать ответного удара противника благодаря скорости и аккуратности. "Помочь братьям на передовой линии (главная задача). Отработать аккуратно, четко, чтобы братья прошли вперед без потерь и так далее. Приехать на позицию, навестись, отработать аккуратно, спокойно, не паниковать, остаться незамеченным от противника, в том числе для их FPV-дронов. Сложности толком нет, самое главное для нас аккуратность и помочь братьям на передовой. Мы первая цель для противника. (Боремся с этим) с Божией помощью", - пояснил он.

https://ria.ru/20240205/spetsoperatsiya-1925391763.html

https://ria.ru/20240128/vsu-1924018448.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, тос-1а "солнцепек", ситуация в днр и лнр