https://ria.ru/20240205/solntsepek-1925552458.html
Командир расчета показал, как "Солнцепек" уничтожает позиции ВСУ
Командир расчета показал, как "Солнцепек" уничтожает позиции ВСУ - РИА Новости, 05.02.2024
Командир расчета показал, как "Солнцепек" уничтожает позиции ВСУ
Система ТОС-1А "Солнцепёк" эффективно уничтожает максимально укрепленные позиции ВСУ, рассказал РИА Новости командир расчета с позывным "Баркас". РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T19:48
2024-02-05T19:48
2024-02-05T19:48
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ДОНЕЦК, 5 фев - РИА Новости. Система ТОС-1А "Солнцепёк" эффективно уничтожает максимально укрепленные позиции ВСУ, рассказал РИА Новости командир расчета с позывным "Баркас". "Наша система помогает (уничтожать самые укрепленные позиции), термоудар, который происходит от взрыва, он проникает во все уязвимые места: щели, подвалы, проходы, подкопы. Как бы они не укреплялись, ничто им не поможет. Поэтому они нас очень не любят", - рассказал они. По словам командира, система залпового огня является приоритетной целью для артиллерии и операторов дронов-камикадзе ВСУ. "Прежде чем выезжать на позиции, заранее ездим, выявляем свои места, чтобы (не) были уязвимыми для их ПТУР, "птичек" и БПЛА. Поражаем цель и уходим", - рассказывает он. Наводчик расчета "Солнцепёка" с позывным "Сотка" поделился в разговоре с корреспондентом РИА Новости, что за долгие месяцы работы на СВО его экипажу удавалось избегать ответного удара противника благодаря скорости и аккуратности. "Помочь братьям на передовой линии (главная задача). Отработать аккуратно, четко, чтобы братья прошли вперед без потерь и так далее. Приехать на позицию, навестись, отработать аккуратно, спокойно, не паниковать, остаться незамеченным от противника, в том числе для их FPV-дронов. Сложности толком нет, самое главное для нас аккуратность и помочь братьям на передовой. Мы первая цель для противника. (Боремся с этим) с Божией помощью", - пояснил он.
https://ria.ru/20240205/spetsoperatsiya-1925391763.html
https://ria.ru/20240128/vsu-1924018448.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, тос-1а "солнцепек", ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, ТОС-1А "Солнцепек", Ситуация в ДНР и ЛНР
Командир расчета показал, как "Солнцепек" уничтожает позиции ВСУ
Военный "Баркас": "Солнцепек" уничтожает даже самые укрепленные позиции ВСУ
ДОНЕЦК, 5 фев - РИА Новости. Система ТОС-1А "Солнцепёк" эффективно уничтожает максимально укрепленные позиции ВСУ, рассказал РИА Новости командир расчета с позывным "Баркас".
"Наша система помогает (уничтожать самые укрепленные позиции), термоудар, который происходит от взрыва, он проникает во все уязвимые места: щели, подвалы, проходы, подкопы. Как бы они не укреплялись, ничто им не поможет. Поэтому они нас очень не любят", - рассказал они.
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По словам командира, система залпового огня является приоритетной целью для артиллерии и операторов дронов-камикадзе ВСУ. "Прежде чем выезжать на позиции, заранее ездим, выявляем свои места, чтобы (не) были уязвимыми для их ПТУР, "птичек" и БПЛА. Поражаем цель и уходим", - рассказывает он.
Наводчик расчета "Солнцепёка" с позывным "Сотка" поделился в разговоре с корреспондентом РИА Новости, что за долгие месяцы работы на СВО его экипажу удавалось избегать ответного удара противника благодаря скорости и аккуратности.
"Помочь братьям на передовой линии (главная задача). Отработать аккуратно, четко, чтобы братья прошли вперед без потерь и так далее. Приехать на позицию, навестись, отработать аккуратно, спокойно, не паниковать, остаться незамеченным от противника, в том числе для их FPV-дронов. Сложности толком нет, самое главное для нас аккуратность и помочь братьям на передовой. Мы первая цель для противника. (Боремся с этим) с Божией помощью", - пояснил он.
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