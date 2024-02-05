В Сочи из-за снега и грозы частично закрылись горнолыжные курорты
Горнолыжные курорты Сочи частично приостановили работу из-за снегопада и грозы
© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЗимний сезон открылся на горнолыжном курорте "Роза Хутор" в Сочи
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Горнолыжные курорты Сочи частично приостанавливают работу из-за снегопада и грозы, часть подъемников закрыты, сообщают пресс-службы курортов в телеграм-каналах.
"После тщательного обсуждения и анализа ситуации, принято решение не запускать работу курорта сегодня, - сообщили в телеграм-канале "Роза Хутор". - На данный момент прогнозируется продолжение снегопада и усиление ветра, сопровождающееся грозой. Эти погодные условия представляют серьезные риски. Снег очень легкий и неустойчивый, что создает потенциальную опасность для гостей. Мы приносим нашим гостям искренние извинения за доставленные неудобства".
В телеграм-канале курорта подчеркнули, что в настоящее время все усилия направляются на подготовку курорта к открытию завтра. "Наша команда неустанно работает над тем, чтобы обеспечить вам безопасные и незабываемые впечатления. Просим вас следить за нашими официальными каналом, чтобы быть в курсе последних новостей о режиме работы курорта", - уточнили в "Роза Хутор".
В телеграм-канале курорта "Газпром Поляна" в реальном времени сообщается, какие дороги закрыты. В частности, в 10:33 объявили, что посадка на подъемники G, I, С, Е, В, H, А2 закрыта из-за грозового фронта. Позже такая же информация прошла и про подъемники А1 и 2F. В 12:10 пришла информация, что посадка на подъемники B, C, E открыта.
Курорт "Красная поляна" также публикует в своем телеграм-канале информацию в реальном времени. "В связи с грозой, канатные дороги "Красная поляна", "Реликтовый лес", "Снежная звезда" и канатные дороги Восточного сектора закрыты до улучшения погодных условий", - сообщили там.
"Если вы находитесь на 960, то можете согреться горячим чаем в рестобаре Apres Ski и лобби отеля Ибис Стайлс Красная Поляна (Бесплатно), - предложили отдыхающим. - А если вы находитесь на Поляне 540, то можете получить горячий чай в домике "Еда в горах" у канатной дороги". Для гостей курорта запущен трансфер.