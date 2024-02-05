https://ria.ru/20240205/sochi-1925451829.html

В Сочи из-за снега и грозы частично закрылись горнолыжные курорты

В Сочи из-за снега и грозы частично закрылись горнолыжные курорты - РИА Новости, 05.02.2024

В Сочи из-за снега и грозы частично закрылись горнолыжные курорты

Горнолыжные курорты Сочи частично приостанавливают работу из-за снегопада и грозы, часть подъемников закрыты, сообщают пресс-службы курортов в телеграм-каналах. РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T12:17

2024-02-05T12:17

2024-02-05T12:17

туризм

новости - туризм

туризм

сочи

роза хутор

газпром

красная поляна

https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/111392/31/1113923191_0:206:2909:1842_1920x0_80_0_0_041d07e7b9e8e37a9043bec153cedbf0.jpg

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Горнолыжные курорты Сочи частично приостанавливают работу из-за снегопада и грозы, часть подъемников закрыты, сообщают пресс-службы курортов в телеграм-каналах."После тщательного обсуждения и анализа ситуации, принято решение не запускать работу курорта сегодня, - сообщили в телеграм-канале "Роза Хутор". - На данный момент прогнозируется продолжение снегопада и усиление ветра, сопровождающееся грозой. Эти погодные условия представляют серьезные риски. Снег очень легкий и неустойчивый, что создает потенциальную опасность для гостей. Мы приносим нашим гостям искренние извинения за доставленные неудобства".В телеграм-канале курорта подчеркнули, что в настоящее время все усилия направляются на подготовку курорта к открытию завтра. "Наша команда неустанно работает над тем, чтобы обеспечить вам безопасные и незабываемые впечатления. Просим вас следить за нашими официальными каналом, чтобы быть в курсе последних новостей о режиме работы курорта", - уточнили в "Роза Хутор".В телеграм-канале курорта "Газпром Поляна" в реальном времени сообщается, какие дороги закрыты. В частности, в 10:33 объявили, что посадка на подъемники G, I, С, Е, В, H, А2 закрыта из-за грозового фронта. Позже такая же информация прошла и про подъемники А1 и 2F. В 12:10 пришла информация, что посадка на подъемники B, C, E открыта.Курорт "Красная поляна" также публикует в своем телеграм-канале информацию в реальном времени. "В связи с грозой, канатные дороги "Красная поляна", "Реликтовый лес", "Снежная звезда" и канатные дороги Восточного сектора закрыты до улучшения погодных условий", - сообщили там."Если вы находитесь на 960, то можете согреться горячим чаем в рестобаре Apres Ski и лобби отеля Ибис Стайлс Красная Поляна (Бесплатно), - предложили отдыхающим. - А если вы находитесь на Поляне 540, то можете получить горячий чай в домике "Еда в горах" у канатной дороги". Для гостей курорта запущен трансфер.

https://ria.ru/20240201/sochi-1924754158.html

сочи

красная поляна

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости - туризм, туризм, сочи, роза хутор, газпром, красная поляна