https://ria.ru/20240205/sochi-1925437538.html

Пляжи в Сочи не работают из-за шторма

Пляжи в Сочи не работают из-за шторма - РИА Новости, 05.02.2024

Пляжи в Сочи не работают из-за шторма

Городские пляжи вдоль Приморской набережной Сочи закрыты для прогулок, не работает большая часть магазинов и кафе, на курорте ветер, в море шторм, по этой же... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T11:16

2024-02-05T11:16

2024-02-05T11:16

сочи

адлер

алексей копайгородский

происшествия

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СОЧИ, 5 фев – РИА Новости. Городские пляжи вдоль Приморской набережной Сочи закрыты для прогулок, не работает большая часть магазинов и кафе, на курорте ветер, в море шторм, по этой же причине в акваторию не выходят маломерные суда, передает корреспондент РИА Новости. О закрытии зимних пляжей ранее информировал мэр курорта Алексей Копайгородский, ссылаясь на прогнозы синоптиков. В понедельник Приморская набережная пуста, работает только некоторая часть кафе и магазинов, в прибрежной полосе сильный ветер, в море шторм, пляжный инвентарь не разбирался с утра. Из порта в акваторию Сочи не выходят маломерные суда, услуги морских прогулок пока приостановлены. Немноголюдно и в центре курорта, в зонах некоторых улиц. Пуст железнодорожный вокзал Сочи – некоторые поезда опаздывают, единственный электропоезд "Ласточка" стоит на перроне без пассажиров. Штормовое предупреждение объявлено в Сочи из-за непогоды до 6 февраля. В этот период синоптики прогнозируют ливни, град, шторм, ветер с порывами до 25 метров в секунду, смерчи над акваторией Сочи. Городские службы работают в усиленном режиме, для ликвидации последствий непогоды также подготовлены более 200 единиц техники, 400 рабочих. Специалисты уже начали ликвидировать последствия стихии, в основном расчищаются дороги и пути от сошедших во время дождей оползней, людей опаздывающих поездов автобусами доставляют в центр Сочи, на железнодорожные вокзалы, в Адлер и аэропорт, который работает штатно.

https://ria.ru/20240201/kamchatka-1924706953.html

сочи

адлер

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сочи, адлер, алексей копайгородский, происшествия