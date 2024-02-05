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Пляжи в Сочи не работают из-за шторма - РИА Новости, 05.02.2024
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11:16 05.02.2024
https://ria.ru/20240205/sochi-1925437538.html
Пляжи в Сочи не работают из-за шторма
Пляжи в Сочи не работают из-за шторма - РИА Новости, 05.02.2024
Пляжи в Сочи не работают из-за шторма
Городские пляжи вдоль Приморской набережной Сочи закрыты для прогулок, не работает большая часть магазинов и кафе, на курорте ветер, в море шторм, по этой же... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T11:16
2024-02-05T11:16
сочи
адлер
алексей копайгородский
происшествия
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СОЧИ, 5 фев – РИА Новости. Городские пляжи вдоль Приморской набережной Сочи закрыты для прогулок, не работает большая часть магазинов и кафе, на курорте ветер, в море шторм, по этой же причине в акваторию не выходят маломерные суда, передает корреспондент РИА Новости. О закрытии зимних пляжей ранее информировал мэр курорта Алексей Копайгородский, ссылаясь на прогнозы синоптиков. В понедельник Приморская набережная пуста, работает только некоторая часть кафе и магазинов, в прибрежной полосе сильный ветер, в море шторм, пляжный инвентарь не разбирался с утра. Из порта в акваторию Сочи не выходят маломерные суда, услуги морских прогулок пока приостановлены. Немноголюдно и в центре курорта, в зонах некоторых улиц. Пуст железнодорожный вокзал Сочи – некоторые поезда опаздывают, единственный электропоезд "Ласточка" стоит на перроне без пассажиров. Штормовое предупреждение объявлено в Сочи из-за непогоды до 6 февраля. В этот период синоптики прогнозируют ливни, град, шторм, ветер с порывами до 25 метров в секунду, смерчи над акваторией Сочи. Городские службы работают в усиленном режиме, для ликвидации последствий непогоды также подготовлены более 200 единиц техники, 400 рабочих. Специалисты уже начали ликвидировать последствия стихии, в основном расчищаются дороги и пути от сошедших во время дождей оползней, людей опаздывающих поездов автобусами доставляют в центр Сочи, на железнодорожные вокзалы, в Адлер и аэропорт, который работает штатно.
https://ria.ru/20240201/kamchatka-1924706953.html
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сочи, адлер, алексей копайгородский, происшествия
Сочи, Адлер, Алексей Копайгородский, Происшествия
Пляжи в Сочи не работают из-за шторма

Пляжи в Сочи остаются закрытыми из-за шторма, суда не выходят в море

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЛюди смотрят на шторм на набережной в Сочи
Люди смотрят на шторм на набережной в Сочи - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Люди смотрят на шторм на набережной в Сочи. Архивное фото
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СОЧИ, 5 фев – РИА Новости. Городские пляжи вдоль Приморской набережной Сочи закрыты для прогулок, не работает большая часть магазинов и кафе, на курорте ветер, в море шторм, по этой же причине в акваторию не выходят маломерные суда, передает корреспондент РИА Новости.
О закрытии зимних пляжей ранее информировал мэр курорта Алексей Копайгородский, ссылаясь на прогнозы синоптиков.
В понедельник Приморская набережная пуста, работает только некоторая часть кафе и магазинов, в прибрежной полосе сильный ветер, в море шторм, пляжный инвентарь не разбирался с утра. Из порта в акваторию Сочи не выходят маломерные суда, услуги морских прогулок пока приостановлены.
Немноголюдно и в центре курорта, в зонах некоторых улиц. Пуст железнодорожный вокзал Сочи – некоторые поезда опаздывают, единственный электропоезд "Ласточка" стоит на перроне без пассажиров.
Штормовое предупреждение объявлено в Сочи из-за непогоды до 6 февраля. В этот период синоптики прогнозируют ливни, град, шторм, ветер с порывами до 25 метров в секунду, смерчи над акваторией Сочи. Городские службы работают в усиленном режиме, для ликвидации последствий непогоды также подготовлены более 200 единиц техники, 400 рабочих. Специалисты уже начали ликвидировать последствия стихии, в основном расчищаются дороги и пути от сошедших во время дождей оползней, людей опаздывающих поездов автобусами доставляют в центр Сочи, на железнодорожные вокзалы, в Адлер и аэропорт, который работает штатно.
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