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Житель Уфы бросил собаку на вокзале, думая, что ее не пустят в поезд - РИА Новости, 05.02.2024
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14:21 05.02.2024
https://ria.ru/20240205/sobaka-1925484993.html
Житель Уфы бросил собаку на вокзале, думая, что ее не пустят в поезд
Житель Уфы бросил собаку на вокзале, думая, что ее не пустят в поезд - РИА Новости, 05.02.2024
Житель Уфы бросил собаку на вокзале, думая, что ее не пустят в поезд
Уфимец бросил американского стаффордширского терьера на железнодорожном вокзале, думая, что его не пустят с ним в поезд, а впоследствии заверил, что собаку в... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T14:21
2024-02-05T14:21
уфа
тюмень
махачкала
происшествия
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УФА, 5 фев – РИА Новости. Уфимец бросил американского стаффордширского терьера на железнодорожном вокзале, думая, что его не пустят с ним в поезд, а впоследствии заверил, что собаку в любом случае забрали бы его родственники, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии. Перед отправлением пассажирского поезда сообщением Тюмень – Махачкала владелец животного подошел к продавщице сувенирного киоска и спросил, не нужна ли кому-нибудь бойцовская собака. Когда женщина дала отрицательный ответ, мужчина просто вручил ей поводок и ушел. Брошенного американского стаффордширского терьера женщина передала полицейским Артуру Шафикову и Артему Хисамутдинову. Стражи правопорядка забрали собаку в комнату полиции, установили личность хозяина и связались с его родственниками, чтобы те забрали питомца. "Сам владелец объяснил свой поступок тем, что его бы не пустили с животным в вагон, а в том, что за собакой приедут родственники, он не сомневался. Ближе к полуночи по местному времени за собакой по кличке Булка приехали хозяева и поблагодарили от всей души транспортных полицейских за внимательное отношение к питомцу", - говорится в сообщении.
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уфа, тюмень, махачкала, происшествия
Уфа, Тюмень, Махачкала, Происшествия
Житель Уфы бросил собаку на вокзале, думая, что ее не пустят в поезд

Житель Уфы бросил бойцовскую собаку на вокзале, думая, что ее не пустят в вагон

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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УФА, 5 фев – РИА Новости. Уфимец бросил американского стаффордширского терьера на железнодорожном вокзале, думая, что его не пустят с ним в поезд, а впоследствии заверил, что собаку в любом случае забрали бы его родственники, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.
Перед отправлением пассажирского поезда сообщением ТюменьМахачкала владелец животного подошел к продавщице сувенирного киоска и спросил, не нужна ли кому-нибудь бойцовская собака. Когда женщина дала отрицательный ответ, мужчина просто вручил ей поводок и ушел.
Брошенного американского стаффордширского терьера женщина передала полицейским Артуру Шафикову и Артему Хисамутдинову. Стражи правопорядка забрали собаку в комнату полиции, установили личность хозяина и связались с его родственниками, чтобы те забрали питомца.
"Сам владелец объяснил свой поступок тем, что его бы не пустили с животным в вагон, а в том, что за собакой приедут родственники, он не сомневался. Ближе к полуночи по местному времени за собакой по кличке Булка приехали хозяева и поблагодарили от всей души транспортных полицейских за внимательное отношение к питомцу", - говорится в сообщении.
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УфаТюменьМахачкалаПроисшествия
 
 
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