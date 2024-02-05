https://ria.ru/20240205/sobaka-1925484993.html

Житель Уфы бросил собаку на вокзале, думая, что ее не пустят в поезд

Житель Уфы бросил собаку на вокзале, думая, что ее не пустят в поезд - РИА Новости, 05.02.2024

Житель Уфы бросил собаку на вокзале, думая, что ее не пустят в поезд

Уфимец бросил американского стаффордширского терьера на железнодорожном вокзале, думая, что его не пустят с ним в поезд, а впоследствии заверил, что собаку в... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T14:21

2024-02-05T14:21

2024-02-05T14:21

уфа

тюмень

махачкала

происшествия

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УФА, 5 фев – РИА Новости. Уфимец бросил американского стаффордширского терьера на железнодорожном вокзале, думая, что его не пустят с ним в поезд, а впоследствии заверил, что собаку в любом случае забрали бы его родственники, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии. Перед отправлением пассажирского поезда сообщением Тюмень – Махачкала владелец животного подошел к продавщице сувенирного киоска и спросил, не нужна ли кому-нибудь бойцовская собака. Когда женщина дала отрицательный ответ, мужчина просто вручил ей поводок и ушел. Брошенного американского стаффордширского терьера женщина передала полицейским Артуру Шафикову и Артему Хисамутдинову. Стражи правопорядка забрали собаку в комнату полиции, установили личность хозяина и связались с его родственниками, чтобы те забрали питомца. "Сам владелец объяснил свой поступок тем, что его бы не пустили с животным в вагон, а в том, что за собакой приедут родственники, он не сомневался. Ближе к полуночи по местному времени за собакой по кличке Булка приехали хозяева и поблагодарили от всей души транспортных полицейских за внимательное отношение к питомцу", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240204/kinolog-1925280688.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

уфа, тюмень, махачкала, происшествия