https://ria.ru/20240205/snegopad-1925513955.html

В Китае из-за снегопада обрушилась крыша на рынке, есть пострадавшие

В Китае из-за снегопада обрушилась крыша на рынке, есть пострадавшие - РИА Новости, 05.02.2024

В Китае из-за снегопада обрушилась крыша на рынке, есть пострадавшие

Один человек погиб, 13 получили травмы в результате частичного обрушения крыши рынка после сильного снегопада в центральной китайской провинции Хунань, сообщило РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T16:14

2024-02-05T16:14

2024-02-05T16:15

в мире

китай

хунань

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ПЕКИН, 5 фев - РИА Новости. Один человек погиб, 13 получили травмы в результате частичного обрушения крыши рынка после сильного снегопада в центральной китайской провинции Хунань, сообщило Центральное телевидение Китая. Сообщается, что инцидент произошел в понедельник в 10.15 по местному времени (5.15 по мск) в уезде Нань городского округа Иян провинции Хуанань. После сильного снегопада на крыше одного из местных рынков скопилось много снега, из-за чего она частично обрушилась. После обрушения под завалами оказались 14 человек. "В 13 часов (8.00 по мск - ред.) спасательные работы завершились, все 14 человек были извлечены из-под завалов", - говорится в сообщении телевидения. Отмечается, что 14 пострадавших получили травмы различной тяжести, при этом одного из них спасти не удалось.

https://ria.ru/20240204/snegopad-1925330335.html

китай

хунань

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в мире, китай, хунань