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В Китае из-за снегопада обрушилась крыша на рынке, есть пострадавшие - РИА Новости, 05.02.2024
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16:14 05.02.2024 (обновлено: 16:15 05.02.2024)
https://ria.ru/20240205/snegopad-1925513955.html
В Китае из-за снегопада обрушилась крыша на рынке, есть пострадавшие
В Китае из-за снегопада обрушилась крыша на рынке, есть пострадавшие - РИА Новости, 05.02.2024
В Китае из-за снегопада обрушилась крыша на рынке, есть пострадавшие
Один человек погиб, 13 получили травмы в результате частичного обрушения крыши рынка после сильного снегопада в центральной китайской провинции Хунань, сообщило РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T16:14
2024-02-05T16:15
в мире
китай
хунань
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ПЕКИН, 5 фев - РИА Новости. Один человек погиб, 13 получили травмы в результате частичного обрушения крыши рынка после сильного снегопада в центральной китайской провинции Хунань, сообщило Центральное телевидение Китая. Сообщается, что инцидент произошел в понедельник в 10.15 по местному времени (5.15 по мск) в уезде Нань городского округа Иян провинции Хуанань. После сильного снегопада на крыше одного из местных рынков скопилось много снега, из-за чего она частично обрушилась. После обрушения под завалами оказались 14 человек. "В 13 часов (8.00 по мск - ред.) спасательные работы завершились, все 14 человек были извлечены из-под завалов", - говорится в сообщении телевидения. Отмечается, что 14 пострадавших получили травмы различной тяжести, при этом одного из них спасти не удалось.
https://ria.ru/20240204/snegopad-1925330335.html
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в мире, китай, хунань
В мире, Китай, Хунань
В Китае из-за снегопада обрушилась крыша на рынке, есть пострадавшие

В Китае один человек погиб, 13 пострадали после обрушения крыши из-за снегопада

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Автомобиль скорой помощи . Архивное фото
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ПЕКИН, 5 фев - РИА Новости. Один человек погиб, 13 получили травмы в результате частичного обрушения крыши рынка после сильного снегопада в центральной китайской провинции Хунань, сообщило Центральное телевидение Китая.
Сообщается, что инцидент произошел в понедельник в 10.15 по местному времени (5.15 по мск) в уезде Нань городского округа Иян провинции Хуанань. После сильного снегопада на крыше одного из местных рынков скопилось много снега, из-за чего она частично обрушилась. После обрушения под завалами оказались 14 человек.
«
"В 13 часов (8.00 по мск - ред.) спасательные работы завершились, все 14 человек были извлечены из-под завалов", - говорится в сообщении телевидения.
Отмечается, что 14 пострадавших получили травмы различной тяжести, при этом одного из них спасти не удалось.
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