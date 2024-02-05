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В "Ростехе" рассказали о системе контроля воздушного пространства - РИА Новости, 05.02.2024
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04:05 05.02.2024
https://ria.ru/20240205/sistema-1925389881.html
В "Ростехе" рассказали о системе контроля воздушного пространства
В "Ростехе" рассказали о системе контроля воздушного пространства - РИА Новости, 05.02.2024
В "Ростехе" рассказали о системе контроля воздушного пространства
Российская система контроля воздушного пространства (СКВП), предназначенная, в том числе, для обнаружения ударных БПЛА противника, зарекомендовала себя с лучшей РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T04:05
2024-02-05T04:05
безопасность
ростех
высокоточные комплексы
вооруженные силы рф
россия
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Российская система контроля воздушного пространства (СКВП), предназначенная, в том числе, для обнаружения ударных БПЛА противника, зарекомендовала себя с лучшей стороны в ходе эксплуатации, сообщили журналистам в компании-разработчике – холдинге "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех"). Там напомнили, что в 2023 году ЦКБА осуществило освоение серийного производства изделия СКВП, что позволило в полном объеме выполнить все заказы на поставку. "В ходе эксплуатации РЛС СКВП зарекомендовали себя с лучшей стороны и заказчиками подтверждаются заявленные характеристики изделия по обнаружению и сопровождению беспилотных воздушных судов и малой авиации", - отметили в холдинге. По данным "Высокоточных комплексов", потребность в РЛС для обнаружения ударных БПЛА существенно возросла, о чем свидетельствует мировая обстановка. В компании уточнили, что создание производственных мощностей и полученный за последний год опыт позволяют уверенно предлагать покупателям не просто отдельные РЛС, а полноценную систему, включающую в себя также рабочие места, пункты управления и интеграцию с различными системами защиты от гражданской обороны до ПВО. Система может объединять до 24 РЛС, которые устанавливаются как в подвижных средствах, так и на крышах зданий. Она может отслеживать одновременно до 20 летательных аппаратов, в частности мини-дроны с определением их типа, высоты полета и дальности до них. Максимальная дальность обнаружения мини-БПЛА достигает около 7 километров. Масса одной системы РЛС составляет 100 килограммов, она может обнаруживать цели на максимальной дальности до 80 километров.
https://ria.ru/20240204/rakety-1925282096.html
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безопасность, ростех, высокоточные комплексы, вооруженные силы рф, россия
Безопасность, Ростех, Высокоточные комплексы, Вооруженные силы РФ, Россия
В "Ростехе" рассказали о системе контроля воздушного пространства

"Ростех": российская система обнаружения ударных БПЛА хорошо себя показала

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЭмблема госкорпорации "Ростех"
Эмблема госкорпорации Ростех - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Эмблема госкорпорации "Ростех". Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Российская система контроля воздушного пространства (СКВП), предназначенная, в том числе, для обнаружения ударных БПЛА противника, зарекомендовала себя с лучшей стороны в ходе эксплуатации, сообщили журналистам в компании-разработчике – холдинге "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех").
Там напомнили, что в 2023 году ЦКБА осуществило освоение серийного производства изделия СКВП, что позволило в полном объеме выполнить все заказы на поставку.
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"В ходе эксплуатации РЛС СКВП зарекомендовали себя с лучшей стороны и заказчиками подтверждаются заявленные характеристики изделия по обнаружению и сопровождению беспилотных воздушных судов и малой авиации", - отметили в холдинге.
По данным "Высокоточных комплексов", потребность в РЛС для обнаружения ударных БПЛА существенно возросла, о чем свидетельствует мировая обстановка.
В компании уточнили, что создание производственных мощностей и полученный за последний год опыт позволяют уверенно предлагать покупателям не просто отдельные РЛС, а полноценную систему, включающую в себя также рабочие места, пункты управления и интеграцию с различными системами защиты от гражданской обороны до ПВО.
Система может объединять до 24 РЛС, которые устанавливаются как в подвижных средствах, так и на крышах зданий. Она может отслеживать одновременно до 20 летательных аппаратов, в частности мини-дроны с определением их типа, высоты полета и дальности до них. Максимальная дальность обнаружения мини-БПЛА достигает около 7 километров.
Масса одной системы РЛС составляет 100 килограммов, она может обнаруживать цели на максимальной дальности до 80 километров.
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