https://ria.ru/20240205/siriya-1925480607.html
Курдские формирования заявили, что шесть бойцов погибли при ударе в Сирии
Курдские формирования заявили, что шесть бойцов погибли при ударе в Сирии - РИА Новости, 05.02.2024
Курдские формирования заявили, что шесть бойцов погибли при ударе в Сирии
Курдские формирования "Сирийских демократических сил" (SDF) заявили, что шесть их бойцов погибли при ударе БПЛА по базе США на месторождении нефти "Омар" в... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T14:03
2024-02-05T14:03
2024-02-05T14:03
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КАИР, 5 фев - РИА Новости. Курдские формирования "Сирийских демократических сил" (SDF) заявили, что шесть их бойцов погибли при ударе БПЛА по базе США на месторождении нефти "Омар" в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. Ранее "Исламское сопротивление в Ираке", в которое входят шиитские вооруженные формирования, заявило, что атаковало с помощью беспилотников американскую базу на месторождении "Омар" в Сирии. "Шесть наших бойцов погибли при террористическом нападении на училище подготовки на месторождении "Омар" на востоке Дейр-эз-Зора, совершенном беспилотником-камикадзе, выпущенным из районов, подконтрольных наемникам сирийского режима", - утверждают SDF. В субботу и воскресенье "Исламское сопротивление в Ираке" сообщало о нескольких атаках на базы США в Ираке и Сирии, заявления о нападении были сделаны после ударов США по западу Ирака и востоку Сирии. В ночь на субботу США заявили, что в рамках ответа на атаку по своей военной базе в Иордании поразили свыше 85 целей, принадлежащих силам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанных с ним формирований в Ираке и Сирии. Командование народным ополчением среди шиитских группировок Ирака позднее сообщило о гибели 16 человек и ранении 36 в результате обстрелов авиацией США провинции Анбар на западе страны. Сирийский государственный телеканал Al Akhbar сообщил, что в результате ударов США по позициям в Сирийской пустыне и на границе Сирии и Ирака несколько человек погибли.
https://ria.ru/20240205/udary-1925383816.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, сша, ирак, сирийские демократические силы
В мире, Сирия, США, Ирак, Сирийские демократические силы
Курдские формирования заявили, что шесть бойцов погибли при ударе в Сирии
Курдские формирования заявили, что шесть их бойцов погибли при ударе по базе США
КАИР, 5 фев - РИА Новости. Курдские формирования "Сирийских демократических сил" (SDF) заявили, что шесть их бойцов погибли при ударе БПЛА по базе США на месторождении нефти "Омар" в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии.
Ранее "Исламское сопротивление в Ираке", в которое входят шиитские вооруженные формирования, заявило, что атаковало с помощью беспилотников американскую базу на месторождении "Омар" в Сирии.
Удары США по Ираку и Сирии обошлись без жертв со стороны КСИР, пишут СМИ
"Шесть наших бойцов погибли при террористическом нападении на училище подготовки на месторождении "Омар" на востоке Дейр-эз-Зора, совершенном беспилотником-камикадзе, выпущенным из районов, подконтрольных наемникам сирийского режима", - утверждают SDF.
В субботу и воскресенье "Исламское сопротивление в Ираке" сообщало о нескольких атаках на базы США в Ираке
и Сирии, заявления о нападении были сделаны после ударов США по западу Ирака и востоку Сирии.
В ночь на субботу США заявили, что в рамках ответа на атаку по своей военной базе в Иордании
поразили свыше 85 целей, принадлежащих силам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанных с ним формирований в Ираке и Сирии.
Командование народным ополчением среди шиитских группировок Ирака позднее сообщило о гибели 16 человек и ранении 36 в результате обстрелов авиацией США провинции Анбар
на западе страны.
Сирийский государственный телеканал Al Akhbar сообщил, что в результате ударов США по позициям в Сирийской пустыне и на границе Сирии и Ирака несколько человек погибли.
США заявили, что не будут ввязываться в войну с Ираном из-за атаки на базу