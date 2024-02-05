https://ria.ru/20240205/siriya-1925480607.html

Курдские формирования заявили, что шесть бойцов погибли при ударе в Сирии

Курдские формирования заявили, что шесть бойцов погибли при ударе в Сирии - РИА Новости, 05.02.2024

Курдские формирования заявили, что шесть бойцов погибли при ударе в Сирии

Курдские формирования "Сирийских демократических сил" (SDF) заявили, что шесть их бойцов погибли при ударе БПЛА по базе США на месторождении нефти "Омар" в... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T14:03

2024-02-05T14:03

2024-02-05T14:03

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сирия

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ирак

сирийские демократические силы

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КАИР, 5 фев - РИА Новости. Курдские формирования "Сирийских демократических сил" (SDF) заявили, что шесть их бойцов погибли при ударе БПЛА по базе США на месторождении нефти "Омар" в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. Ранее "Исламское сопротивление в Ираке", в которое входят шиитские вооруженные формирования, заявило, что атаковало с помощью беспилотников американскую базу на месторождении "Омар" в Сирии. "Шесть наших бойцов погибли при террористическом нападении на училище подготовки на месторождении "Омар" на востоке Дейр-эз-Зора, совершенном беспилотником-камикадзе, выпущенным из районов, подконтрольных наемникам сирийского режима", - утверждают SDF. В субботу и воскресенье "Исламское сопротивление в Ираке" сообщало о нескольких атаках на базы США в Ираке и Сирии, заявления о нападении были сделаны после ударов США по западу Ирака и востоку Сирии. В ночь на субботу США заявили, что в рамках ответа на атаку по своей военной базе в Иордании поразили свыше 85 целей, принадлежащих силам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанных с ним формирований в Ираке и Сирии. Командование народным ополчением среди шиитских группировок Ирака позднее сообщило о гибели 16 человек и ранении 36 в результате обстрелов авиацией США провинции Анбар на западе страны. Сирийский государственный телеканал Al Akhbar сообщил, что в результате ударов США по позициям в Сирийской пустыне и на границе Сирии и Ирака несколько человек погибли.

https://ria.ru/20240205/udary-1925383816.html

https://ria.ru/20240204/ssha-1925349091.html

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сша

ирак

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сирия, сша, ирак, сирийские демократические силы