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В Грузии назвали организатора перевозки взрывчатки из Одессы в Воронеж - РИА Новости, 05.02.2024
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12:25 05.02.2024 (обновлено: 13:38 05.02.2024)
https://ria.ru/20240205/sharashidze-1925457355.html
В Грузии назвали организатора перевозки взрывчатки из Одессы в Воронеж
В Грузии назвали организатора перевозки взрывчатки из Одессы в Воронеж - РИА Новости, 05.02.2024
В Грузии назвали организатора перевозки взрывчатки из Одессы в Воронеж
Организатором ввоза взрывных устройств в Грузию для их транспортировки в Россию был гражданин Украины, уроженец Батуми Андрей Шарашидзе, сообщила грузинская... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T12:25
2024-02-05T13:38
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ТБИЛИСИ, 5 фев — РИА Новости. Организатором ввоза взрывных устройств в Грузию для их транспортировки в Россию был гражданин Украины, уроженец Батуми Андрей Шарашидзе, сообщила грузинская Служба госбезопасности."Упомянутый процесс организовал гражданин Украины, кандидат в депутаты Киевского округа местной Рады Одесской области в 2020 году от партии "Слуга народа" Андрей Шарашидзе, родом из города Батуми", — заявил представитель СГБ со ссылкой на материалы дела.В ведомстве отметили, что Шарашидзе активно следил за перемещением взрывчатки.Шесть бомб обнаружили при обыске автомобиля на пункте пропуска "Сарфи" на грузино-турецкой границе. Спрятанные в аккумуляторы для электромобилей взрывные устройства ввезли в республику из Одессы через Румынию, Болгарию и Турцию на микроавтобусе, принадлежащем гражданину Украины.В службе безопасности также указали, что к ввозу и транспортировке бомб через территорию страны причастны семь граждан Грузии, три украинца и два гражданина Армении.
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Взрывчатка для терактов в России, перехваченная службой госбезопасности Грузии
Органы госбезопасности Грузии показали видео с перехваченной взрывчаткой с Украины, которая предназначалась для терактов в России
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в мире, грузия, одесса, воронеж, украина
В мире, Грузия, Одесса, Воронеж, Украина
В Грузии назвали организатора перевозки взрывчатки из Одессы в Воронеж

СГБ Грузии: украинец Шарашидзе организовал перевозку взрывчатки в Воронеж

Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 5 фев — РИА Новости. Организатором ввоза взрывных устройств в Грузию для их транспортировки в Россию был гражданин Украины, уроженец Батуми Андрей Шарашидзе, сообщила грузинская Служба госбезопасности.
«
"Упомянутый процесс организовал гражданин Украины, кандидат в депутаты Киевского округа местной Рады Одесской области в 2020 году от партии "Слуга народа" Андрей Шарашидзе, родом из города Батуми", — заявил представитель СГБ со ссылкой на материалы дела.
В ведомстве отметили, что Шарашидзе активно следил за перемещением взрывчатки.
Шесть бомб обнаружили при обыске автомобиля на пункте пропуска "Сарфи" на грузино-турецкой границе. Спрятанные в аккумуляторы для электромобилей взрывные устройства ввезли в республику из Одессы через Румынию, Болгарию и Турцию на микроавтобусе, принадлежащем гражданину Украины.
В службе безопасности также указали, что к ввозу и транспортировке бомб через территорию страны причастны семь граждан Грузии, три украинца и два гражданина Армении.
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