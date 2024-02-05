https://ria.ru/20240205/sharashidze-1925457355.html

В Грузии назвали организатора перевозки взрывчатки из Одессы в Воронеж

В Грузии назвали организатора перевозки взрывчатки из Одессы в Воронеж - РИА Новости, 05.02.2024

В Грузии назвали организатора перевозки взрывчатки из Одессы в Воронеж

Организатором ввоза взрывных устройств в Грузию для их транспортировки в Россию был гражданин Украины, уроженец Батуми Андрей Шарашидзе, сообщила грузинская... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T12:25

2024-02-05T12:25

2024-02-05T13:38

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ТБИЛИСИ, 5 фев — РИА Новости. Организатором ввоза взрывных устройств в Грузию для их транспортировки в Россию был гражданин Украины, уроженец Батуми Андрей Шарашидзе, сообщила грузинская Служба госбезопасности."Упомянутый процесс организовал гражданин Украины, кандидат в депутаты Киевского округа местной Рады Одесской области в 2020 году от партии "Слуга народа" Андрей Шарашидзе, родом из города Батуми", — заявил представитель СГБ со ссылкой на материалы дела.В ведомстве отметили, что Шарашидзе активно следил за перемещением взрывчатки.Шесть бомб обнаружили при обыске автомобиля на пункте пропуска "Сарфи" на грузино-турецкой границе. Спрятанные в аккумуляторы для электромобилей взрывные устройства ввезли в республику из Одессы через Румынию, Болгарию и Турцию на микроавтобусе, принадлежащем гражданину Украины.В службе безопасности также указали, что к ввозу и транспортировке бомб через территорию страны причастны семь граждан Грузии, три украинца и два гражданина Армении.

https://ria.ru/20240125/predosterezhenie-1923421748.html

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Взрывчатка для терактов в России, перехваченная службой госбезопасности Грузии Органы госбезопасности Грузии показали видео с перехваченной взрывчаткой с Украины, которая предназначалась для терактов в России 2024-02-05T12:25 true PT0M50S

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Влада Копылова

в мире, грузия, одесса, воронеж, украина