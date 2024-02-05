https://ria.ru/20240205/sevmorput-1925431320.html
Проекты, включенные в план развития Севморпути, изучат на целесообразность
Проекты, включенные в план развития Севморпути, изучат на целесообразность - РИА Новости, 05.02.2024
Проекты, включенные в план развития Севморпути, изучат на целесообразность
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ рассмотреть вопрос о целесообразности включения нескольких проектов в план развития Севморпути на период до РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T10:54
2024-02-05T10:54
2024-02-05T10:54
владимир путин
экономика
архангельск
россия
северный морской путь
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ рассмотреть вопрос о целесообразности включения нескольких проектов в план развития Севморпути на период до 2035 года, в том числе по строительству глубоководного района порта Архангельск и реконструкции Беломорско-Балтийского канала, говорится в перечне документов по итогам рабочей поездки в Архангельскую область, состоявшейся 11 декабря 2023 года. "Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами Архангельской области, Республики Карелия, Республики Саха (Якутия) и при участии Госкорпорации "Росатом" рассмотреть вопрос о целесообразности включения проектов по строительству глубоководного района порта Архангельск, реконструкции Беломорско-Балтийского канала, портов Кемь и Беломорск (Республика Карелия), строительству глубоководного района Найба (Республика Саха (Якутия) в план развития Северного морского пути на период до 2035 года", - говорится в поручении. Обозначенный срок исполнения поручения – до 1 марта.
https://ria.ru/20231219/sevmorput-1916627776.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, экономика, архангельск, россия, северный морской путь
Владимир Путин, Экономика, Архангельск, Россия, Северный морской путь
Проекты, включенные в план развития Севморпути, изучат на целесообразность
Путин поручил изучить включение нескольких проектов в план развития Севморпути