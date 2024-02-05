https://ria.ru/20240205/sevmorput-1925431320.html

Проекты, включенные в план развития Севморпути, изучат на целесообразность

Проекты, включенные в план развития Севморпути, изучат на целесообразность - РИА Новости, 05.02.2024

Проекты, включенные в план развития Севморпути, изучат на целесообразность

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ рассмотреть вопрос о целесообразности включения нескольких проектов в план развития Севморпути на период до РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T10:54

2024-02-05T10:54

2024-02-05T10:54

владимир путин

экономика

архангельск

россия

северный морской путь

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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ рассмотреть вопрос о целесообразности включения нескольких проектов в план развития Севморпути на период до 2035 года, в том числе по строительству глубоководного района порта Архангельск и реконструкции Беломорско-Балтийского канала, говорится в перечне документов по итогам рабочей поездки в Архангельскую область, состоявшейся 11 декабря 2023 года. "Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами Архангельской области, Республики Карелия, Республики Саха (Якутия) и при участии Госкорпорации "Росатом" рассмотреть вопрос о целесообразности включения проектов по строительству глубоководного района порта Архангельск, реконструкции Беломорско-Балтийского канала, портов Кемь и Беломорск (Республика Карелия), строительству глубоководного района Найба (Республика Саха (Якутия) в план развития Северного морского пути на период до 2035 года", - говорится в поручении. Обозначенный срок исполнения поручения – до 1 марта.

https://ria.ru/20231219/sevmorput-1916627776.html

архангельск

россия

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Влада Копылова

владимир путин, экономика, архангельск, россия, северный морской путь