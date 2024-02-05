https://ria.ru/20240205/senegal-1925548952.html
Посольство в Сенегале рекомендует избегать мест массового скопления людей
Посольство в Сенегале рекомендует избегать мест массового скопления людей - РИА Новости, 05.02.2024
Посольство в Сенегале рекомендует избегать мест массового скопления людей
Посольство России в Сенегале рекомендует находящимся в стране гражданам РФ избегать мест массового скопления людей в связи с возможными протестами, сообщили в... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T19:17
2024-02-05T19:17
2024-02-05T19:17
в мире
сенегал
россия
маки салл
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/05/1925548268_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_c65ba79758ad89b682d29a31b987aaa0.jpg
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Посольство России в Сенегале рекомендует находящимся в стране гражданам РФ избегать мест массового скопления людей в связи с возможными протестами, сообщили в российской дипмиссии. "В связи с возможными массовыми протестными выступлениями на территории Сенегала, связанными с отменой запланированных на 25 февраля с.г. президентских выборов, рекомендуем всем находящимся в стране российским гражданам избегать мест массового скопления людей", - говорится в сообщении в Telegram-канале посольства РФ в Сенегале. В Сенегале ранее применили слезоточивый газ, чтобы разогнать людей, собравшихся вблизи здания национального собрания на фоне переноса президентских выборов, передает агентство Франс Пресс. Лидер Сенегала Маки Салл объявил об отсрочке на неопределенный срок президентских выборов, изначально запланированных на 25 февраля. Президент Сенегала заявил, что начнет национальный диалог, чтобы создать условия для проведения "свободных, прозрачных и инклюзивных выборов", но новой даты при этом не обозначил.
https://ria.ru/20240106/memorial-1919993014.html
сенегал
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/05/1925548268_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_73e92f674057e3e08d823b0e886e446d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сенегал, россия, маки салл
В мире, Сенегал, Россия, Маки Салл
Посольство в Сенегале рекомендует избегать мест массового скопления людей
Посольство в Сенегале рекомендует гражданам избегать мест массового скопления