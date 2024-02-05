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Посольство в Сенегале рекомендует избегать мест массового скопления людей - РИА Новости, 05.02.2024
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19:17 05.02.2024
https://ria.ru/20240205/senegal-1925548952.html
Посольство в Сенегале рекомендует избегать мест массового скопления людей
Посольство в Сенегале рекомендует избегать мест массового скопления людей - РИА Новости, 05.02.2024
Посольство в Сенегале рекомендует избегать мест массового скопления людей
Посольство России в Сенегале рекомендует находящимся в стране гражданам РФ избегать мест массового скопления людей в связи с возможными протестами, сообщили в... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T19:17
2024-02-05T19:17
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Посольство России в Сенегале рекомендует находящимся в стране гражданам РФ избегать мест массового скопления людей в связи с возможными протестами, сообщили в российской дипмиссии. "В связи с возможными массовыми протестными выступлениями на территории Сенегала, связанными с отменой запланированных на 25 февраля с.г. президентских выборов, рекомендуем всем находящимся в стране российским гражданам избегать мест массового скопления людей", - говорится в сообщении в Telegram-канале посольства РФ в Сенегале. В Сенегале ранее применили слезоточивый газ, чтобы разогнать людей, собравшихся вблизи здания национального собрания на фоне переноса президентских выборов, передает агентство Франс Пресс. Лидер Сенегала Маки Салл объявил об отсрочке на неопределенный срок президентских выборов, изначально запланированных на 25 февраля. Президент Сенегала заявил, что начнет национальный диалог, чтобы создать условия для проведения "свободных, прозрачных и инклюзивных выборов", но новой даты при этом не обозначил.
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в мире, сенегал, россия, маки салл
В мире, Сенегал, Россия, Маки Салл
Посольство в Сенегале рекомендует избегать мест массового скопления людей

Посольство в Сенегале рекомендует гражданам избегать мест массового скопления

© AFP 2024 / JOHN WESSELSУчастники акции протеста в Дакаре, Сенегал. 5 февраля 2024
Участники акции протеста в Дакаре, Сенегал. 5 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© AFP 2024 / JOHN WESSELS
Участники акции протеста в Дакаре, Сенегал. 5 февраля 2024
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Посольство России в Сенегале рекомендует находящимся в стране гражданам РФ избегать мест массового скопления людей в связи с возможными протестами, сообщили в российской дипмиссии.
«
"В связи с возможными массовыми протестными выступлениями на территории Сенегала, связанными с отменой запланированных на 25 февраля с.г. президентских выборов, рекомендуем всем находящимся в стране российским гражданам избегать мест массового скопления людей", - говорится в сообщении в Telegram-канале посольства РФ в Сенегале.
В Сенегале ранее применили слезоточивый газ, чтобы разогнать людей, собравшихся вблизи здания национального собрания на фоне переноса президентских выборов, передает агентство Франс Пресс. Лидер Сенегала Маки Салл объявил об отсрочке на неопределенный срок президентских выборов, изначально запланированных на 25 февраля. Президент Сенегала заявил, что начнет национальный диалог, чтобы создать условия для проведения "свободных, прозрачных и инклюзивных выборов", но новой даты при этом не обозначил.
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