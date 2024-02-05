https://ria.ru/20240205/saransk-1925486092.html

Работу ЦПЭ за 2023 год обсудят в Саранске на конференции поддержки экспорта

Работу ЦПЭ за 2023 год обсудят в Саранске на конференции поддержки экспорта - РИА Новости, 05.02.2024

Работу ЦПЭ за 2023 год обсудят в Саранске на конференции поддержки экспорта

Итоги работы центров поддержки экспорта (ЦПЭ) за 2023 год обсудят в Саранске в рамках Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта, сообщает... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T14:27

2024-02-05T14:27

2024-02-05T14:27

экономика

саранск

россия

ближний восток

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Итоги работы центров поддержки экспорта (ЦПЭ) за 2023 год обсудят в Саранске в рамках Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ)."5 февраля в Саранске стартовала Всероссийская конференция инфраструктуры поддержки экспорта, в которой принимают участие руководители центров поддержки экспорта из 82 регионов страны, а также представители Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ)", - говорится в сообщении.В рамках мероприятия будут подведены итоги работы ЦПЭ за 2023 год. Регионы поделятся лучшими практиками развития экспорта малого бизнеса и обсудят эффективность финансовых и нефинансовых мер поддержки экспорта. В ходе конференции также будет презентован рейтинг ЦПЭ по итогам работы в 2023 году."Мы рады приветствовать в столице Мордовии наших коллег в сфере поддержки экспорта. У каждого региона своя специфика работы, каждому есть чем поделиться, к чему прислушаться. Уверен, что Всероссийская конференция станет уникальной площадкой взаимного обмена опытом. Такая работа поможет не только укрепить российский экспорт и привлечь новых клиентов и партнеров, но и масштабировать его, открывая для себя новые международные рынки", - отметил министр промышленности, науки и новых технологий Мордовии Игорь Губайдуллин, слова которого приводятся в сообщении."Несмотря на сложности, возникшие на пути экспортеров за последние годы, объемы экспортных поставок малых и средних компаний при поддержке центров поддержки экспорта не сократились и составили более 1,5 миллиарда долларов в 2023 году. Наиболее востребованной мерой поддержки среди бизнеса по-прежнему остается возможность бесплатного участия в международных выставках и бизнес-миссиях. При этом стоит отметить, что услуга по софинансированию логистики, которую мы ввели в середине 2022 года, в прошлом году помогла многим экспортерам сократить свои издержки при переориентации экспорта в страны Ближнего Востока и Китай", - поделилась директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки РЭЦ Наталья Минаева.

https://ria.ru/20240205/rets-1925430143.html

https://ria.ru/20240204/yarmarka-1925335426.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, саранск, россия, ближний восток, российский экспортный центр (рэц)