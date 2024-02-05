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Новый пакет санкций ЕС затронет компании, которые обходят ограничения - РИА Новости, 05.02.2024
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16:34 05.02.2024 (обновлено: 16:50 05.02.2024)
https://ria.ru/20240205/sanktsii-1925517484.html
Новый пакет санкций ЕС затронет компании, которые обходят ограничения
Новый пакет санкций ЕС затронет компании, которые обходят ограничения - РИА Новости, 05.02.2024
Новый пакет санкций ЕС затронет компании, которые обходят ограничения
ЕС готовит новый 13-й пакет санкций против России, он коснется многих физлиц и организаций, его согласование еще не завершено, сообщил глава евродипломатии... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T16:34
2024-02-05T16:50
экономика
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
жозеп боррель
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 5 фев – РИА Новости. ЕС готовит новый 13-й пакет санкций против России, он коснется многих физлиц и организаций, его согласование еще не завершено, сообщил глава евродипломатии Жозеп Боррель, который находится с визитом в Польше.Пресс-конференцию Борреля транслировали на сайте Еврокомиссии."Мы готовим новый пакет санкций против РФ…. Работа продолжается, персональные санкции затронут много физлиц и организаций… Но пока нет окончательной договоренности стран-членов, я не могу говорить о деталях", - сказал он.По его словам, санкции против России обсуждаются в ЕС на ежемесячной основе."Санкции включат компании из разных стран, которые участвовали в обходе санкций", - добавил Боррель.Ранее сообщалось, что ЕС готовит новый антироссийский санкционный пакет, который планирует ввести в действие к 24 февраля.
https://ria.ru/20240205/sanktsii-1925417193.html
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экономика, россия, евросоюз, санкции в отношении россии, жозеп боррель, еврокомиссия
Экономика, Россия, Евросоюз, Санкции в отношении России, Жозеп Боррель, Еврокомиссия
Новый пакет санкций ЕС затронет компании, которые обходят ограничения

Боррель: 13-й пакет санкций ЕС затронет компании, которые обходят ограничения

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 5 фев – РИА Новости. ЕС готовит новый 13-й пакет санкций против России, он коснется многих физлиц и организаций, его согласование еще не завершено, сообщил глава евродипломатии Жозеп Боррель, который находится с визитом в Польше.
Пресс-конференцию Борреля транслировали на сайте Еврокомиссии.
"Мы готовим новый пакет санкций против РФ…. Работа продолжается, персональные санкции затронут много физлиц и организаций… Но пока нет окончательной договоренности стран-членов, я не могу говорить о деталях", - сказал он.
По его словам, санкции против России обсуждаются в ЕС на ежемесячной основе.
"Санкции включат компании из разных стран, которые участвовали в обходе санкций", - добавил Боррель.
Ранее сообщалось, что ЕС готовит новый антироссийский санкционный пакет, который планирует ввести в действие к 24 февраля.
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ЭкономикаРоссияЕвросоюзСанкции в отношении РоссииЖозеп БоррельЕврокомиссия
 
 
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