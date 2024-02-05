https://ria.ru/20240205/sanktsii-1925463938.html

СМИ: новые санкции ЕС коснутся "десятков" физических и юридических лиц

СМИ: новые санкции ЕС коснутся "десятков" физических и юридических лиц - РИА Новости, 05.02.2024

СМИ: новые санкции ЕС коснутся "десятков" физических и юридических лиц

Новые санкции ЕС против РФ коснутся десятков физических и юрлиц, экономические меры также разрабатываются, но вряд ли будут готовы к 24 февраля, передает... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T12:48

2024-02-05T12:48

2024-02-05T12:48

россия

евросоюз

санкции в отношении россии

экономика

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Новые санкции ЕС против РФ коснутся десятков физических и юрлиц, экономические меры также разрабатываются, но вряд ли будут готовы к 24 февраля, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Пакет (санкций)... будет включать предложения о включении в список еще десятков физических и юридических лиц, а также небольшое количество мер, нацеленных на способность Москвы заполучать западные технологии", - приводит агентство данные источников. Как сообщается, послы стран ЕС были проинформированы по поводу деталей на выходных. "Новые экономические ограничения также разрабатываются, но вряд ли они будут готовы к 24 февраля", - отмечает Блумберг. Ранее высокопоставленный европейский источник сообщил, что в настоящее время идет обсуждение 13-го пакета антироссийских санкций. По его словам, новые санкции планируется принять до 24 февраля, такую цель якобы поставил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20231117/mest-1909970228.html

https://ria.ru/20240202/evropa-1924907193.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, евросоюз, санкции в отношении россии, экономика