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Компании Ирана открывали счета в Британии для обхода санкций США, пишут СМИ - РИА Новости, 05.02.2024
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02:35 05.02.2024
https://ria.ru/20240205/sanktsii-1925385430.html
Компании Ирана открывали счета в Британии для обхода санкций США, пишут СМИ
Компании Ирана открывали счета в Британии для обхода санкций США, пишут СМИ - РИА Новости, 05.02.2024
Компании Ирана открывали счета в Британии для обхода санкций США, пишут СМИ
Иранские компании открывали банковские счета в крупных британских банках Lloyds и Santander UK для обхода санкций, наложенных на страну США, сообщает газета... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T02:35
2024-02-05T02:35
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Иранские компании открывали банковские счета в крупных британских банках Lloyds и Santander UK для обхода санкций, наложенных на страну США, сообщает газета Financial Times со ссылкой на документы, к которым газета получила доступ. По данным газеты, одной из иранских компаний, открывшей счета в Британии, была нефтяная компания Petrochemical Commercial Company (PCC), которая находилась под санкциями США с 2018 года. Отмечается, что компания PCC использовала фирмы в Великобритании для получения средств от иранских подставных компаний в Китае, скрывая при этом факт владения компаниями с помощью "доверительных соглашений" и номинальных директоров. "Банки Lloyds и Santander UK предоставили счета британским подставным компаниям, тайно принадлежавшим попавшей под санкции иранской нефтехимической компании (PCC- ред.), базирующейся недалеко от Букингемского дворца", - отмечает газета со ссылкой на документы, к которым она получила доступ. Согласно изданию, одна из этих "подставных" компаний PCC, Pisco UK, зарегистрированная в графстве Суррей на юге Англии, использовала бизнес-счет в Santander UK. Газета отмечает со ссылкой на внутренние документы компании, опубликованных на иранском оппозиционном сайте WikiIran, что Pisco полностью контролируется PCC. В начале февраля американский минфин сообщил, что власти США расширили санкционный список по Ирану, включив в него пять физических и пять юридических лиц. Согласно документу, все пятеро новых физлиц санкционного списка - граждане Ирана, связанные, по мнению Вашингтона, с киберподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Также под санкции попала одна иранская компания и еще четыре - из КНР.
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в мире, иран, сша, китай, великобритания
В мире, Иран, США, Китай, Великобритания
Компании Ирана открывали счета в Британии для обхода санкций США, пишут СМИ

FT: компании Ирана открывали счета в Британии для обхода санкций США

© AP Photo / Ronald ZakИранский флаг
Иранский флаг - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© AP Photo / Ronald Zak
Иранский флаг. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Иранские компании открывали банковские счета в крупных британских банках Lloyds и Santander UK для обхода санкций, наложенных на страну США, сообщает газета Financial Times со ссылкой на документы, к которым газета получила доступ.
По данным газеты, одной из иранских компаний, открывшей счета в Британии, была нефтяная компания Petrochemical Commercial Company (PCC), которая находилась под санкциями США с 2018 года. Отмечается, что компания PCC использовала фирмы в Великобритании для получения средств от иранских подставных компаний в Китае, скрывая при этом факт владения компаниями с помощью "доверительных соглашений" и номинальных директоров.
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"Банки Lloyds и Santander UK предоставили счета британским подставным компаниям, тайно принадлежавшим попавшей под санкции иранской нефтехимической компании (PCC- ред.), базирующейся недалеко от Букингемского дворца", - отмечает газета со ссылкой на документы, к которым она получила доступ.
Согласно изданию, одна из этих "подставных" компаний PCC, Pisco UK, зарегистрированная в графстве Суррей на юге Англии, использовала бизнес-счет в Santander UK. Газета отмечает со ссылкой на внутренние документы компании, опубликованных на иранском оппозиционном сайте WikiIran, что Pisco полностью контролируется PCC.
В начале февраля американский минфин сообщил, что власти США расширили санкционный список по Ирану, включив в него пять физических и пять юридических лиц. Согласно документу, все пятеро новых физлиц санкционного списка - граждане Ирана, связанные, по мнению Вашингтона, с киберподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Также под санкции попала одна иранская компания и еще четыре - из КНР.
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