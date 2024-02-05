https://ria.ru/20240205/sanktsii-1925385430.html

Компании Ирана открывали счета в Британии для обхода санкций США, пишут СМИ

Компании Ирана открывали счета в Британии для обхода санкций США, пишут СМИ - РИА Новости, 05.02.2024

Компании Ирана открывали счета в Британии для обхода санкций США, пишут СМИ

Иранские компании открывали банковские счета в крупных британских банках Lloyds и Santander UK для обхода санкций, наложенных на страну США, сообщает газета... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T02:35

2024-02-05T02:35

2024-02-05T02:35

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Иранские компании открывали банковские счета в крупных британских банках Lloyds и Santander UK для обхода санкций, наложенных на страну США, сообщает газета Financial Times со ссылкой на документы, к которым газета получила доступ. По данным газеты, одной из иранских компаний, открывшей счета в Британии, была нефтяная компания Petrochemical Commercial Company (PCC), которая находилась под санкциями США с 2018 года. Отмечается, что компания PCC использовала фирмы в Великобритании для получения средств от иранских подставных компаний в Китае, скрывая при этом факт владения компаниями с помощью "доверительных соглашений" и номинальных директоров. "Банки Lloyds и Santander UK предоставили счета британским подставным компаниям, тайно принадлежавшим попавшей под санкции иранской нефтехимической компании (PCC- ред.), базирующейся недалеко от Букингемского дворца", - отмечает газета со ссылкой на документы, к которым она получила доступ. Согласно изданию, одна из этих "подставных" компаний PCC, Pisco UK, зарегистрированная в графстве Суррей на юге Англии, использовала бизнес-счет в Santander UK. Газета отмечает со ссылкой на внутренние документы компании, опубликованных на иранском оппозиционном сайте WikiIran, что Pisco полностью контролируется PCC. В начале февраля американский минфин сообщил, что власти США расширили санкционный список по Ирану, включив в него пять физических и пять юридических лиц. Согласно документу, все пятеро новых физлиц санкционного списка - граждане Ирана, связанные, по мнению Вашингтона, с киберподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Также под санкции попала одна иранская компания и еще четыре - из КНР.

https://ria.ru/20240112/sanktsii-1920974175.html

https://ria.ru/20231205/kompensatsiya-1913985596.html

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