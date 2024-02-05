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Новые общественные пространства появятся в Петербурге в этом году - РИА Новости, 05.02.2024
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20:48 05.02.2024
https://ria.ru/20240205/sankt-peterburg-1925559086.html
Новые общественные пространства появятся в Петербурге в этом году
Новые общественные пространства появятся в Петербурге в этом году - РИА Новости, 05.02.2024
Новые общественные пространства появятся в Петербурге в этом году
В Санкт-Петербурге в этом году планируется создать 12 общественных пространств и благоустроить порядка 60 территорий, сообщила пресс-служба администрации... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T20:48
2024-02-05T20:48
городское хозяйство москвы
общество
санкт-петербург
россия
приморский район
александр беглов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 фев – РИА Новости. В Санкт-Петербурге в этом году планируется создать 12 общественных пространств и благоустроить порядка 60 территорий, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. Итоги комплексного благоустройства территорий за 2023 год и задачи на текущий год рассмотрели на рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства. Губернатор напомнил, что за последние 5 лет в Петербурге создано 226 общественных пространств, из них в прошлом году – 72. По итогам прошлого года Петербург был признан одним из лидеров в выполнении федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". Также в 2023 году город стал призером национальной премии России по ландшафтной архитектуре в пяти номинациях. "Президент России продлил действие федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" до 2030 года. Петербург сегодня – в лидерах перечня городов с благоприятной и качественной городской средой. Нам необходимо не только удерживать, но и повышать эту планку", - сказал Беглов. В прошлом году в Петербурге уделялось особое внимание благоустройству набережных рек и озер. В частности, были созданы прогулочные маршруты на набережной Леонтьевского мыса, на берегу Среднего Суздальского озера. Выполнен пятый этап благоустройства набережной реки Карповки, вдоль береговой линии которой сформирован единый пешеходный маршрут. В числе введенных в прошлом году общественных зон для активных упражнений - памп-трек на улице Оптиков, спортивный кластер под Дунайским путепроводом и новый "Молодежный сквер" в Приморском районе. Также завершено создание шести объектов для выгула и дрессировки собак. В этом году в рамках регионального проекта будет построено еще пять кинологических площадок. В 2023 году были предоставлены субсидии 63 муниципальным образованиям на общую сумму более 1,76 миллиарда рублей, что в 8 раз превысило объем финансирования 2022 года. За счет этих средств обустроено 130 детских и 72 спортивные площадки. В этом году бюджетам муниципальных образований предусмотрены субсидии на благоустройство и озеленение на общую сумму почти 6 миллиардов рублей. На эти средства планируется обустроить более 400 объектов. Согласно новому Генеральному плану Петербурга, территории зеленых насаждений должны составить 30 процентов от общей площади города. Кроме того, все проекты по благоустройству включают в себя создание объектов для маломобильных групп населения. В этом году в Северной столице продолжатся работы по проектам благоустройства Линейного парка на Васильевском острове и Муринского в Калининском районе. Адресная программа на 2024 год предусматривает благоустройство трех популярных пляжей Курортного района - "Ласкового", "Дюны" и "Северного". Там при сохранении природного ландшафта планируется создать удобную инфраструктуру для отдыха, установить уличную мебель, организовать места для отдыха или тренировок. Спортивную инфраструктуру города в этом году пополнят объекты для экстремального катания и занятий на свежем воздухе. В частности, планируется создать многофункциональный кластер для уличных видов спорта на Волхонском шоссе в поселке Стрельна. Проектом предусмотрена установка там специальных тренажеров для маломобильных групп жителей.
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городское хозяйство москвы, общество, санкт-петербург, россия, приморский район, александр беглов
Городское хозяйство Москвы, Общество, Санкт-Петербург, Россия, Приморский район, Александр Беглов

Новые общественные пространства появятся в Петербурге в этом году

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВид на Невский проспект в Санкт-Петербурге
Вид на Невский проспект в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Вид на Невский проспект в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 фев – РИА Новости. В Санкт-Петербурге в этом году планируется создать 12 общественных пространств и благоустроить порядка 60 территорий, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
Итоги комплексного благоустройства территорий за 2023 год и задачи на текущий год рассмотрели на рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства. Губернатор напомнил, что за последние 5 лет в Петербурге создано 226 общественных пространств, из них в прошлом году – 72. По итогам прошлого года Петербург был признан одним из лидеров в выполнении федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". Также в 2023 году город стал призером национальной премии России по ландшафтной архитектуре в пяти номинациях.
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"Президент России продлил действие федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" до 2030 года. Петербург сегодня – в лидерах перечня городов с благоприятной и качественной городской средой. Нам необходимо не только удерживать, но и повышать эту планку", - сказал Беглов.
В прошлом году в Петербурге уделялось особое внимание благоустройству набережных рек и озер. В частности, были созданы прогулочные маршруты на набережной Леонтьевского мыса, на берегу Среднего Суздальского озера. Выполнен пятый этап благоустройства набережной реки Карповки, вдоль береговой линии которой сформирован единый пешеходный маршрут. В числе введенных в прошлом году общественных зон для активных упражнений - памп-трек на улице Оптиков, спортивный кластер под Дунайским путепроводом и новый "Молодежный сквер" в Приморском районе. Также завершено создание шести объектов для выгула и дрессировки собак. В этом году в рамках регионального проекта будет построено еще пять кинологических площадок.
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В 2023 году были предоставлены субсидии 63 муниципальным образованиям на общую сумму более 1,76 миллиарда рублей, что в 8 раз превысило объем финансирования 2022 года. За счет этих средств обустроено 130 детских и 72 спортивные площадки. В этом году бюджетам муниципальных образований предусмотрены субсидии на благоустройство и озеленение на общую сумму почти 6 миллиардов рублей. На эти средства планируется обустроить более 400 объектов.
Согласно новому Генеральному плану Петербурга, территории зеленых насаждений должны составить 30 процентов от общей площади города. Кроме того, все проекты по благоустройству включают в себя создание объектов для маломобильных групп населения. В этом году в Северной столице продолжатся работы по проектам благоустройства Линейного парка на Васильевском острове и Муринского в Калининском районе. Адресная программа на 2024 год предусматривает благоустройство трех популярных пляжей Курортного района - "Ласкового", "Дюны" и "Северного". Там при сохранении природного ландшафта планируется создать удобную инфраструктуру для отдыха, установить уличную мебель, организовать места для отдыха или тренировок. Спортивную инфраструктуру города в этом году пополнят объекты для экстремального катания и занятий на свежем воздухе. В частности, планируется создать многофункциональный кластер для уличных видов спорта на Волхонском шоссе в поселке Стрельна. Проектом предусмотрена установка там специальных тренажеров для маломобильных групп жителей.
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