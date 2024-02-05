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Депутат призвал размещать ребенка в самолете рядом с родителем - РИА Новости, 05.02.2024
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14:16 05.02.2024 (обновлено: 14:18 05.02.2024)
https://ria.ru/20240205/samolet-1925483815.html
Депутат призвал размещать ребенка в самолете рядом с родителем
Депутат призвал размещать ребенка в самолете рядом с родителем - РИА Новости, 05.02.2024
Депутат призвал размещать ребенка в самолете рядом с родителем
Размещать ребенка вместе с родителем в самолете необходимо в целях безопасности, так как несовершеннолетним нужен присмотр и уход, в том числе и в случае... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T14:16
2024-02-05T14:18
татьяна буцкая
общество
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Размещать ребенка вместе с родителем в самолете необходимо в целях безопасности, так как несовершеннолетним нужен присмотр и уход, в том числе и в случае нештатной ситуации, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по транспорту Александр Толмачев. В Госдуме разрабатываются поправки в Воздушный кодекс, которыми предлагается запретить авиакомпаниям рассаживать детей и их родителей в самолётах отдельно друг от друга, сообщила РИА Новости соавтор инициативы, первый зампред комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. "Вопрос, с кем и как летит ребёнок, - это вопрос безопасности. За несовершеннолетним нужен присмотр и уход, если пассажир совсем маленький. И отрывать его от родителя нельзя. Однако авиакомпании поступали по-своему: не доплатил за выбор места при регистрации - значит, полетишь, как посадят. А если дети боятся летать или вдруг во время полёта происходит нештатная ситуация? Генеральная прокуратура со своей стороны добилась изменения правил перелётов для пассажиров с детьми, запретив разлучать семьи, сейчас тема получает продолжение", - сказал Толмачев. Ранее депутат Госдумы рассказала РИА Новости, что в Думе считают необходимым также рассмотреть введение административной ответственности за отказ в совместном размещении пассажиров с детьми в самолете, а также определить понятие "совместное размещение". -0-
https://ria.ru/20240205/samolet-1925391232.html
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татьяна буцкая, общество
Татьяна Буцкая, Общество
Депутат призвал размещать ребенка в самолете рядом с родителем

Депутат Госдумы Толмачев призвал размещать ребенка в самолете рядом с родителем

© Depositphotos.com / 371819Женщина с ребенком на борту самолета
Женщина с ребенком на борту самолета - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© Depositphotos.com / 371819
Женщина с ребенком на борту самолета. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Размещать ребенка вместе с родителем в самолете необходимо в целях безопасности, так как несовершеннолетним нужен присмотр и уход, в том числе и в случае нештатной ситуации, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по транспорту Александр Толмачев.
В Госдуме разрабатываются поправки в Воздушный кодекс, которыми предлагается запретить авиакомпаниям рассаживать детей и их родителей в самолётах отдельно друг от друга, сообщила РИА Новости соавтор инициативы, первый зампред комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
"Вопрос, с кем и как летит ребёнок, - это вопрос безопасности. За несовершеннолетним нужен присмотр и уход, если пассажир совсем маленький. И отрывать его от родителя нельзя. Однако авиакомпании поступали по-своему: не доплатил за выбор места при регистрации - значит, полетишь, как посадят. А если дети боятся летать или вдруг во время полёта происходит нештатная ситуация? Генеральная прокуратура со своей стороны добилась изменения правил перелётов для пассажиров с детьми, запретив разлучать семьи, сейчас тема получает продолжение", - сказал Толмачев.
Ранее депутат Госдумы рассказала РИА Новости, что в Думе считают необходимым также рассмотреть введение административной ответственности за отказ в совместном размещении пассажиров с детьми в самолете, а также определить понятие "совместное размещение". -0-
Пассажиры рассаживаются по местам в самолете - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
Российским авиакомпаниям хотят запретить рассаживать семьи в самолетах
Вчера, 04:40
 
Татьяна БуцкаяОбщество
 
 
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