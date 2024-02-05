https://ria.ru/20240205/samolet-1925483815.html

Депутат призвал размещать ребенка в самолете рядом с родителем

Депутат призвал размещать ребенка в самолете рядом с родителем - РИА Новости, 05.02.2024

Депутат призвал размещать ребенка в самолете рядом с родителем

Размещать ребенка вместе с родителем в самолете необходимо в целях безопасности, так как несовершеннолетним нужен присмотр и уход, в том числе и в случае... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T14:16

2024-02-05T14:16

2024-02-05T14:18

татьяна буцкая

общество

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Размещать ребенка вместе с родителем в самолете необходимо в целях безопасности, так как несовершеннолетним нужен присмотр и уход, в том числе и в случае нештатной ситуации, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по транспорту Александр Толмачев. В Госдуме разрабатываются поправки в Воздушный кодекс, которыми предлагается запретить авиакомпаниям рассаживать детей и их родителей в самолётах отдельно друг от друга, сообщила РИА Новости соавтор инициативы, первый зампред комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. "Вопрос, с кем и как летит ребёнок, - это вопрос безопасности. За несовершеннолетним нужен присмотр и уход, если пассажир совсем маленький. И отрывать его от родителя нельзя. Однако авиакомпании поступали по-своему: не доплатил за выбор места при регистрации - значит, полетишь, как посадят. А если дети боятся летать или вдруг во время полёта происходит нештатная ситуация? Генеральная прокуратура со своей стороны добилась изменения правил перелётов для пассажиров с детьми, запретив разлучать семьи, сейчас тема получает продолжение", - сказал Толмачев. Ранее депутат Госдумы рассказала РИА Новости, что в Думе считают необходимым также рассмотреть введение административной ответственности за отказ в совместном размещении пассажиров с детьми в самолете, а также определить понятие "совместное размещение". -0-

https://ria.ru/20240205/samolet-1925391232.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

татьяна буцкая, общество