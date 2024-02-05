https://ria.ru/20240205/samolet-1925479028.html

В Госдуме обсуждают идею наказания за рассаживание семьи в самолете

В Госдуме обсуждают идею наказания за рассаживание семьи в самолете - РИА Новости, 05.02.2024

В Госдуме обсуждают идею наказания за рассаживание семьи в самолете

В Госдуме считают, что необходимо рассмотреть введение административной ответственности за отказ в совместном размещении пассажиров с детьми в самолете, а также РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T13:54

2024-02-05T13:54

2024-02-05T13:54

россия

рима баталова

госдума рф

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

единая россия

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. В Госдуме считают, что необходимо рассмотреть введение административной ответственности за отказ в совместном размещении пассажиров с детьми в самолете, а также определить понятие "совместное размещение", сказала РИА Новости депутат ГД Рима Баталова. "Обязанность и ответственность авиакомпаний за размещение пассажиров с детьми на борту самолета... оказалось, что много ситуаций, при которых раздельно сажают родителей и детей, связано с заменой борта... Мое предложение заключается в том, что необходимо изменить 11 абзац пункта 84 ФАП. Прописать вместо "принимает все возможные меры по размещению" - "обязан совместно разместить"... Кроме того, необходимо рассмотреть введение административной ответственности за нарушение ФАП в части размещения пассажиров с детьми, а также определить понятие "совместное размещение"" - сказала она РИА Новости. Парламентарий уточнила, что такая позиция озвучена еще в письме Росавиации к департаменту госполитики в области гражданской авиации от марта 2020 года. Депутат отметила, что в 2022 году совместно с депутатом Дмитрием Погорелым она внесла в Государственную Думу уже второй вариант законопроекта, который был одобрен фракцией партии "Единая Россия". Позже он был отозван в связи с необходимостью его доработки. "Очень отрадно, что моя позиция по данному вопросу была поддержана представителями Генеральной прокуратуры РФ и Ространснадзора, которые помимо этого предложили повысить возраст с 12 до 14 или 16 лет", - добавила депутат. Главное - обязанность исполнения воли родителей по размещению детей, в соответствии с правилами безопасности, объяснила она. Баталова подчеркнула, что проблема в этом вопросе оказалась намного шире. "Это возможность и право пассажиров с детьми бесплатно выбирать места на борту воздушного судна при онлайн-покупке билетов вне зависимости от класса бронирования. За исключением мест повышенной комфортности и мест у аварийных выходов. Для этого предлагается внести изменения в статью 106 Воздушного Кодекса и дать право самим родителям определить с кем и на каких местах полетит их ребенок (дети) в рамках одного бронирования", - рассказал депутат. Она добавила, что если на сайте авиакомпании делать единую бронь, система определяет, что пассажир с ребенком (детьми). Родители уже сами несут ответственность, куда сажать их ребенка, если это не нарушает безопасность полета. "Мы тут даем право родителям – определить, с кем и на каких местах полетит их ребенок. С ними, с няней... Выбрав места и нажимая кнопку – купить, родитель или законный представитель соглашается с тем, что полетит на тех местах, которые выбрал", - сказала Баталова. По ее словам, в дальнейшем можно доработать и пункт в авиационных правилах, внеся соответствующие формулировки и по размещению детей с родственниками или нянями.

https://ria.ru/20231220/aeroporty-1916888586.html

https://ria.ru/20231213/puteshestviya-1915346317.html

https://ria.ru/20230830/bagazh-1892973371.html

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россия, рима баталова, госдума рф, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), единая россия