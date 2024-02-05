https://ria.ru/20240205/samolet-1925391232.html
Российским авиакомпаниям хотят запретить рассаживать семьи в самолетах
Российским авиакомпаниям хотят запретить рассаживать семьи в самолетах - РИА Новости, 05.02.2024
Российским авиакомпаниям хотят запретить рассаживать семьи в самолетах
Российским авиакомпаниям запретят рассаживать родителей и их детей в самолетах, рассказала первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства,... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T04:40
2024-02-05T04:40
2024-02-05T05:57
общество
татьяна буцкая
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Российским авиакомпаниям запретят рассаживать родителей и их детей в самолетах, рассказала первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в интервью "Известиям".По ее словам, группа депутатов "Единой России" готовят такие поправки в Воздушный кодекс. Она добавила, что пока формулировки документа уточняются."В первую очередь речь идет о безопасности перелетов, во время которых дети должны находиться рядом с родителями, а не через проход или ряд: ребенок может испытывать сложности во время еды без взрослых либо шуметь", — сказала парламентарий.Как отметила депутат, во время полета могут возникнуть много ситуаций, при которых родители не должны отходить о своих детей. По ее мнению, необходимо исключить случаи, когда ребенок и взрослый сидят через проход друг от друга.Подчеркивается, что пока перевозчикам рекомендовано не разъединять семьи в самолетах. В авиакомпаниях по-своему оговорили это в правилах, единообразия на рынке пока нет.
https://ria.ru/20231220/aeroporty-1916888586.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, татьяна буцкая, госдума рф
Общество, Татьяна Буцкая, Госдума РФ
Российским авиакомпаниям хотят запретить рассаживать семьи в самолетах
Буцкая: авиакомпаниям хотят запретить рассаживать семьи в самолетах
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости.
Российским авиакомпаниям запретят рассаживать родителей и их детей в самолетах, рассказала первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в интервью
"Известиям".
По ее словам, группа депутатов "Единой России
" готовят такие поправки в Воздушный кодекс. Она добавила, что пока формулировки документа уточняются.
"В первую очередь речь идет о безопасности перелетов, во время которых дети должны находиться рядом с родителями, а не через проход или ряд: ребенок может испытывать сложности во время еды без взрослых либо шуметь", — сказала парламентарий.
Как отметила депутат, во время полета могут возникнуть много ситуаций, при которых родители не должны отходить о своих детей. По ее мнению, необходимо исключить случаи, когда ребенок и взрослый сидят через проход друг от друга.
Подчеркивается, что пока перевозчикам рекомендовано не разъединять семьи в самолетах. В авиакомпаниях по-своему оговорили это в правилах, единообразия на рынке пока нет.
Эксперт: для комнаты матери и ребенка в аэропортах нужны единые правила