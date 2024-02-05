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Российским авиакомпаниям хотят запретить рассаживать семьи в самолетах - РИА Новости, 05.02.2024
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04:40 05.02.2024 (обновлено: 05:57 05.02.2024)
https://ria.ru/20240205/samolet-1925391232.html
Российским авиакомпаниям хотят запретить рассаживать семьи в самолетах
Российским авиакомпаниям хотят запретить рассаживать семьи в самолетах - РИА Новости, 05.02.2024
Российским авиакомпаниям хотят запретить рассаживать семьи в самолетах
Российским авиакомпаниям запретят рассаживать родителей и их детей в самолетах, рассказала первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства,... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T04:40
2024-02-05T05:57
общество
татьяна буцкая
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Российским авиакомпаниям запретят рассаживать родителей и их детей в самолетах, рассказала первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в интервью "Известиям".По ее словам, группа депутатов "Единой России" готовят такие поправки в Воздушный кодекс. Она добавила, что пока формулировки документа уточняются."В первую очередь речь идет о безопасности перелетов, во время которых дети должны находиться рядом с родителями, а не через проход или ряд: ребенок может испытывать сложности во время еды без взрослых либо шуметь", — сказала парламентарий.Как отметила депутат, во время полета могут возникнуть много ситуаций, при которых родители не должны отходить о своих детей. По ее мнению, необходимо исключить случаи, когда ребенок и взрослый сидят через проход друг от друга.Подчеркивается, что пока перевозчикам рекомендовано не разъединять семьи в самолетах. В авиакомпаниях по-своему оговорили это в правилах, единообразия на рынке пока нет.
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общество, татьяна буцкая, госдума рф
Общество, Татьяна Буцкая, Госдума РФ
Российским авиакомпаниям хотят запретить рассаживать семьи в самолетах

Буцкая: авиакомпаниям хотят запретить рассаживать семьи в самолетах

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПассажиры рассаживаются по местам в самолете
Пассажиры рассаживаются по местам в самолете - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Пассажиры рассаживаются по местам в самолете. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Российским авиакомпаниям запретят рассаживать родителей и их детей в самолетах, рассказала первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в интервью "Известиям".
По ее словам, группа депутатов "Единой России" готовят такие поправки в Воздушный кодекс. Она добавила, что пока формулировки документа уточняются.
"В первую очередь речь идет о безопасности перелетов, во время которых дети должны находиться рядом с родителями, а не через проход или ряд: ребенок может испытывать сложности во время еды без взрослых либо шуметь", — сказала парламентарий.
Как отметила депутат, во время полета могут возникнуть много ситуаций, при которых родители не должны отходить о своих детей. По ее мнению, необходимо исключить случаи, когда ребенок и взрослый сидят через проход друг от друга.
Подчеркивается, что пока перевозчикам рекомендовано не разъединять семьи в самолетах. В авиакомпаниях по-своему оговорили это в правилах, единообразия на рынке пока нет.
Комната матери и ребенка в аэропорту Домодедово - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
Эксперт: для комнаты матери и ребенка в аэропортах нужны единые правила
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ОбществоТатьяна БуцкаяГосдума РФ
 
 
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