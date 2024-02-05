https://ria.ru/20240205/samolet-1925391232.html

Российским авиакомпаниям хотят запретить рассаживать семьи в самолетах

Российским авиакомпаниям хотят запретить рассаживать семьи в самолетах - РИА Новости, 05.02.2024

Российским авиакомпаниям хотят запретить рассаживать семьи в самолетах

Российским авиакомпаниям запретят рассаживать родителей и их детей в самолетах, рассказала первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства,... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T04:40

2024-02-05T04:40

2024-02-05T05:57

общество

татьяна буцкая

госдума рф

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Российским авиакомпаниям запретят рассаживать родителей и их детей в самолетах, рассказала первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в интервью "Известиям".По ее словам, группа депутатов "Единой России" готовят такие поправки в Воздушный кодекс. Она добавила, что пока формулировки документа уточняются."В первую очередь речь идет о безопасности перелетов, во время которых дети должны находиться рядом с родителями, а не через проход или ряд: ребенок может испытывать сложности во время еды без взрослых либо шуметь", — сказала парламентарий.Как отметила депутат, во время полета могут возникнуть много ситуаций, при которых родители не должны отходить о своих детей. По ее мнению, необходимо исключить случаи, когда ребенок и взрослый сидят через проход друг от друга.Подчеркивается, что пока перевозчикам рекомендовано не разъединять семьи в самолетах. В авиакомпаниях по-своему оговорили это в правилах, единообразия на рынке пока нет.

https://ria.ru/20231220/aeroporty-1916888586.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, татьяна буцкая, госдума рф