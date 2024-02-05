https://ria.ru/20240205/samolet-1925386212.html
Для гражданской авиации создадут новый учебный самолет на базе Як-152
Для гражданской авиации создадут новый учебный самолет на базе Як-152 - РИА Новости, 05.02.2024
Для гражданской авиации создадут новый учебный самолет на базе Як-152
Новый учебный самолёт для подготовки пилотов гражданской авиации создадут на базе военного Як-152, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия-разработчика... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T03:02
2024-02-05T03:02
2024-02-05T03:02
россия
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
як-152
общество
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Новый учебный самолёт для подготовки пилотов гражданской авиации создадут на базе военного Як-152, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия-разработчика данной машины ПАО "Яковлев" (входит в ОАК). Ранее в "Яковлеве" заявили РИА Новости о завершении совместных госиспытаний учебно-тренировочного самолёта первоначальной подготовки лётчиков ВКС РФ Як-152. "Наработанный опыт при создании Як-152 будет использован при формировании технического облика нового учебно-тренировочного самолета для училищ и учебных центров гражданской авиации. Технический облик будет разработан совместно с Росавиацией и потенциальными эксплуатантами", - говорится в сообщении. В "Яковлеве" отметили, что главным приоритетом станет обеспечение самолетами Як-152 российских военных учебных заведений, однако в дальнейшем не исключили возможности поставок этого самолёта на экспорт. Учебно-тренировочный самолёт (УТС) Як-152 является дополнением к учебно-боевому комплексу на базе самолета Як-130. Як-152 и Як-130 имеют унифицированное информационно-управляющее поле кабины, а комплексное использование двух УТС - поршневого на начальном этапе обучения и реактивного учебно-боевого - для совершенствования полученных навыков является оптимальным сочетанием в системе подготовки курсантов ВКС.
https://ria.ru/20240110/msp-postavschiki-1920316241.html
https://ria.ru/20231228/samolet-1918671086.html
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россия, объединенная авиастроительная корпорация (оак), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), як-152, общество
Россия, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Як-152, Общество
Для гражданской авиации создадут новый учебный самолет на базе Як-152
ПАО "Яковлев": учебный самолет для гражданской авиации создадут на базе Як-152