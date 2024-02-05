Рейтинг@Mail.ru
Для гражданской авиации создадут новый учебный самолет на базе Як-152 - РИА Новости, 05.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:02 05.02.2024
https://ria.ru/20240205/samolet-1925386212.html
Для гражданской авиации создадут новый учебный самолет на базе Як-152
Для гражданской авиации создадут новый учебный самолет на базе Як-152 - РИА Новости, 05.02.2024
Для гражданской авиации создадут новый учебный самолет на базе Як-152
Новый учебный самолёт для подготовки пилотов гражданской авиации создадут на базе военного Як-152, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия-разработчика... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T03:02
2024-02-05T03:02
россия
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
як-152
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748347389_0:143:2738:1683_1920x0_80_0_0_7dbfeecf3397172ca232bb24b163d202.jpg
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Новый учебный самолёт для подготовки пилотов гражданской авиации создадут на базе военного Як-152, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия-разработчика данной машины ПАО "Яковлев" (входит в ОАК). Ранее в "Яковлеве" заявили РИА Новости о завершении совместных госиспытаний учебно-тренировочного самолёта первоначальной подготовки лётчиков ВКС РФ Як-152. "Наработанный опыт при создании Як-152 будет использован при формировании технического облика нового учебно-тренировочного самолета для училищ и учебных центров гражданской авиации. Технический облик будет разработан совместно с Росавиацией и потенциальными эксплуатантами", - говорится в сообщении. В "Яковлеве" отметили, что главным приоритетом станет обеспечение самолетами Як-152 российских военных учебных заведений, однако в дальнейшем не исключили возможности поставок этого самолёта на экспорт. Учебно-тренировочный самолёт (УТС) Як-152 является дополнением к учебно-боевому комплексу на базе самолета Як-130. Як-152 и Як-130 имеют унифицированное информационно-управляющее поле кабины, а комплексное использование двух УТС - поршневого на начальном этапе обучения и реактивного учебно-боевого - для совершенствования полученных навыков является оптимальным сочетанием в системе подготовки курсантов ВКС.
https://ria.ru/20240110/msp-postavschiki-1920316241.html
https://ria.ru/20231228/samolet-1918671086.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748347389_153:0:2586:1825_1920x0_80_0_0_36fa68d65f352cb22a50757380c78500.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, объединенная авиастроительная корпорация (оак), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), як-152, общество
Россия, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Як-152, Общество
Для гражданской авиации создадут новый учебный самолет на базе Як-152

ПАО "Яковлев": учебный самолет для гражданской авиации создадут на базе Як-152

© Фото : пресс-служба ОАКСамолет Як-152
Самолет Як-152 - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© Фото : пресс-служба ОАК
Самолет Як-152. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Новый учебный самолёт для подготовки пилотов гражданской авиации создадут на базе военного Як-152, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия-разработчика данной машины ПАО "Яковлев" (входит в ОАК).
Ранее в "Яковлеве" заявили РИА Новости о завершении совместных госиспытаний учебно-тренировочного самолёта первоначальной подготовки лётчиков ВКС РФ Як-152.
Сотрудник около фрезерного станка - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
Пять МСП-поставщиков отобраны в программу "выращивания" от ОАК
10 января, 10:00
"Наработанный опыт при создании Як-152 будет использован при формировании технического облика нового учебно-тренировочного самолета для училищ и учебных центров гражданской авиации. Технический облик будет разработан совместно с Росавиацией и потенциальными эксплуатантами", - говорится в сообщении.
В "Яковлеве" отметили, что главным приоритетом станет обеспечение самолетами Як-152 российских военных учебных заведений, однако в дальнейшем не исключили возможности поставок этого самолёта на экспорт.
Учебно-тренировочный самолёт (УТС) Як-152 является дополнением к учебно-боевому комплексу на базе самолета Як-130. Як-152 и Як-130 имеют унифицированное информационно-управляющее поле кабины, а комплексное использование двух УТС - поршневого на начальном этапе обучения и реактивного учебно-боевого - для совершенствования полученных навыков является оптимальным сочетанием в системе подготовки курсантов ВКС.
Самолет Л-39 - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
ОАК разработает новый учебный самолет вместо Л-39
28 декабря 2023, 11:12
 
РоссияОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Як-152Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала