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Букеле заявил о победе на выборах президента Сальвадора - РИА Новости, 05.02.2024
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04:12 05.02.2024 (обновлено: 04:13 05.02.2024)
https://ria.ru/20240205/salvador-1925390468.html
Букеле заявил о победе на выборах президента Сальвадора
Букеле заявил о победе на выборах президента Сальвадора - РИА Новости, 05.02.2024
Букеле заявил о победе на выборах президента Сальвадора
Действующий президент Сальвадора Найиб Букеле в соцсети Х заявил о своей победе на всеобщих выборах с рекордным результатом более чем 85% голосов, сославшись на РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T04:12
2024-02-05T04:13
в мире
сальвадор
найиб букеле
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МЕХИКО, 5 фев - РИА Новости. Действующий президент Сальвадора Найиб Букеле в соцсети Х заявил о своей победе на всеобщих выборах с рекордным результатом более чем 85% голосов, сославшись на собственные подсчеты, и пригласил сторонников на митинг перед национальным дворцом."По нашим данным, мы выиграли президентские выборы, набрав более 85% голосов и получив минимум 58 из 60 мест в Ассамблее. Рекорд за всю демократическую историю мира. Увидимся в 21.00 перед Национальным дворцом. Боже, благослови Сальвадор", - написал политик в своем блоге.Ранее социологи объявили результаты exit poll, согласно которым Букеле лидирует на выборах президента с результатом 87%, партия Букеле "Новые идеи" забирает 54 из 60 кресел в парламенте. Погрешность этих результатов должна составить не более 3%.Жители Сальвадора и граждане этой страны за рубежом проголосовали в воскресенье за нового президента, вице-президента и депутатов парламента. Голосование прошло в условиях затяжной чрезвычайной ситуации, которую 22 месяца назад объявил действующий президент Найиб Букеле для борьбы с преступностью, он же благодаря успехам в обеспечении безопасности является безоговорочным фаворитом.Избирательные участки в Сальвадоре закрылись немногим более часа назад, согласно заявлениям официальных лиц и наблюдателей, выборы прошли без серьезных нарушений. Высший избирательный суд страны в этот момент официально дал старт подсчету голосов, запустив информационную систему для сбора данных в ходе публичного мероприятия. Первые результаты официального подсчета ожидаются через час.
https://ria.ru/20240204/vybory-1924986308.html
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РИА Новости
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96
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60
в мире, сальвадор, найиб букеле
В мире, Сальвадор, Найиб Букеле
Букеле заявил о победе на выборах президента Сальвадора

Букеле заявил о победе на выборах президента Сальвадора, набрав выше 85% голосов

© AP Photo / Marco UgarteПрезидент Сальвадора Найиб Букеле
Президент Сальвадора Найиб Букеле - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© AP Photo / Marco Ugarte
Президент Сальвадора Найиб Букеле. Архивное фото
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МЕХИКО, 5 фев - РИА Новости. Действующий президент Сальвадора Найиб Букеле в соцсети Х заявил о своей победе на всеобщих выборах с рекордным результатом более чем 85% голосов, сославшись на собственные подсчеты, и пригласил сторонников на митинг перед национальным дворцом.
«
"По нашим данным, мы выиграли президентские выборы, набрав более 85% голосов и получив минимум 58 из 60 мест в Ассамблее. Рекорд за всю демократическую историю мира. Увидимся в 21.00 перед Национальным дворцом. Боже, благослови Сальвадор", - написал политик в своем блоге.
Ранее социологи объявили результаты exit poll, согласно которым Букеле лидирует на выборах президента с результатом 87%, партия Букеле "Новые идеи" забирает 54 из 60 кресел в парламенте. Погрешность этих результатов должна составить не более 3%.
Жители Сальвадора и граждане этой страны за рубежом проголосовали в воскресенье за нового президента, вице-президента и депутатов парламента. Голосование прошло в условиях затяжной чрезвычайной ситуации, которую 22 месяца назад объявил действующий президент Найиб Букеле для борьбы с преступностью, он же благодаря успехам в обеспечении безопасности является безоговорочным фаворитом.
Избирательные участки в Сальвадоре закрылись немногим более часа назад, согласно заявлениям официальных лиц и наблюдателей, выборы прошли без серьезных нарушений. Высший избирательный суд страны в этот момент официально дал старт подсчету голосов, запустив информационную систему для сбора данных в ходе публичного мероприятия. Первые результаты официального подсчета ожидаются через час.
Сотрудник Национального полицейского управления отдает свой голос во время президентских выборов на избирательном участке в Сан-Сальвадоре, Сальвадор - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
Процедура выборов президента Сальвадора
Вчера, 00:20
 
В миреСальвадорНайиб Букеле
 
 
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