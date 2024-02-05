https://ria.ru/20240205/salvador-1925390468.html
Букеле заявил о победе на выборах президента Сальвадора
Букеле заявил о победе на выборах президента Сальвадора - РИА Новости, 05.02.2024
Букеле заявил о победе на выборах президента Сальвадора
Действующий президент Сальвадора Найиб Букеле в соцсети Х заявил о своей победе на всеобщих выборах с рекордным результатом более чем 85% голосов, сославшись на РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T04:12
2024-02-05T04:12
2024-02-05T04:13
в мире
сальвадор
найиб букеле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564525789_0:0:3024:1702_1920x0_80_0_0_2633ea64998c97ebfad0acb2afe19986.jpg
МЕХИКО, 5 фев - РИА Новости. Действующий президент Сальвадора Найиб Букеле в соцсети Х заявил о своей победе на всеобщих выборах с рекордным результатом более чем 85% голосов, сославшись на собственные подсчеты, и пригласил сторонников на митинг перед национальным дворцом."По нашим данным, мы выиграли президентские выборы, набрав более 85% голосов и получив минимум 58 из 60 мест в Ассамблее. Рекорд за всю демократическую историю мира. Увидимся в 21.00 перед Национальным дворцом. Боже, благослови Сальвадор", - написал политик в своем блоге.Ранее социологи объявили результаты exit poll, согласно которым Букеле лидирует на выборах президента с результатом 87%, партия Букеле "Новые идеи" забирает 54 из 60 кресел в парламенте. Погрешность этих результатов должна составить не более 3%.Жители Сальвадора и граждане этой страны за рубежом проголосовали в воскресенье за нового президента, вице-президента и депутатов парламента. Голосование прошло в условиях затяжной чрезвычайной ситуации, которую 22 месяца назад объявил действующий президент Найиб Букеле для борьбы с преступностью, он же благодаря успехам в обеспечении безопасности является безоговорочным фаворитом.Избирательные участки в Сальвадоре закрылись немногим более часа назад, согласно заявлениям официальных лиц и наблюдателей, выборы прошли без серьезных нарушений. Высший избирательный суд страны в этот момент официально дал старт подсчету голосов, запустив информационную систему для сбора данных в ходе публичного мероприятия. Первые результаты официального подсчета ожидаются через час.
https://ria.ru/20240204/vybory-1924986308.html
сальвадор
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564525789_57:0:2788:2048_1920x0_80_0_0_ecea5f170ea6176ded941db797e28dad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сальвадор, найиб букеле
В мире, Сальвадор, Найиб Букеле
Букеле заявил о победе на выборах президента Сальвадора
Букеле заявил о победе на выборах президента Сальвадора, набрав выше 85% голосов
МЕХИКО, 5 фев - РИА Новости.
Действующий президент Сальвадора Найиб Букеле в соцсети Х
заявил о своей победе на всеобщих выборах с рекордным результатом более чем 85% голосов, сославшись на собственные подсчеты, и пригласил сторонников на митинг перед национальным дворцом.
«
"По нашим данным, мы выиграли президентские выборы, набрав более 85% голосов и получив минимум 58 из 60 мест в Ассамблее. Рекорд за всю демократическую историю мира. Увидимся в 21.00 перед Национальным дворцом. Боже, благослови Сальвадор", - написал политик в своем блоге.
Ранее социологи объявили результаты exit poll, согласно которым Букеле лидирует на выборах президента с результатом 87%, партия Букеле "Новые идеи" забирает 54 из 60 кресел в парламенте. Погрешность этих результатов должна составить не более 3%.
Жители Сальвадора и граждане этой страны за рубежом проголосовали в воскресенье за нового президента, вице-президента и депутатов парламента. Голосование прошло в условиях затяжной чрезвычайной ситуации, которую 22 месяца назад объявил действующий президент Найиб Букеле для борьбы с преступностью, он же благодаря успехам в обеспечении безопасности является безоговорочным фаворитом.
Избирательные участки в Сальвадоре закрылись немногим более часа назад, согласно заявлениям официальных лиц и наблюдателей, выборы прошли без серьезных нарушений. Высший избирательный суд страны в этот момент официально дал старт подсчету голосов, запустив информационную систему для сбора данных в ходе публичного мероприятия. Первые результаты официального подсчета ожидаются через час.
Процедура выборов президента Сальвадора