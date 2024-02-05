https://ria.ru/20240205/salvador-1925390468.html

Букеле заявил о победе на выборах президента Сальвадора

Букеле заявил о победе на выборах президента Сальвадора - РИА Новости, 05.02.2024

Букеле заявил о победе на выборах президента Сальвадора

Действующий президент Сальвадора Найиб Букеле в соцсети Х заявил о своей победе на всеобщих выборах с рекордным результатом более чем 85% голосов, сославшись на РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T04:12

2024-02-05T04:12

2024-02-05T04:13

в мире

сальвадор

найиб букеле

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МЕХИКО, 5 фев - РИА Новости. Действующий президент Сальвадора Найиб Букеле в соцсети Х заявил о своей победе на всеобщих выборах с рекордным результатом более чем 85% голосов, сославшись на собственные подсчеты, и пригласил сторонников на митинг перед национальным дворцом."По нашим данным, мы выиграли президентские выборы, набрав более 85% голосов и получив минимум 58 из 60 мест в Ассамблее. Рекорд за всю демократическую историю мира. Увидимся в 21.00 перед Национальным дворцом. Боже, благослови Сальвадор", - написал политик в своем блоге.Ранее социологи объявили результаты exit poll, согласно которым Букеле лидирует на выборах президента с результатом 87%, партия Букеле "Новые идеи" забирает 54 из 60 кресел в парламенте. Погрешность этих результатов должна составить не более 3%.Жители Сальвадора и граждане этой страны за рубежом проголосовали в воскресенье за нового президента, вице-президента и депутатов парламента. Голосование прошло в условиях затяжной чрезвычайной ситуации, которую 22 месяца назад объявил действующий президент Найиб Букеле для борьбы с преступностью, он же благодаря успехам в обеспечении безопасности является безоговорочным фаворитом.Избирательные участки в Сальвадоре закрылись немногим более часа назад, согласно заявлениям официальных лиц и наблюдателей, выборы прошли без серьезных нарушений. Высший избирательный суд страны в этот момент официально дал старт подсчету голосов, запустив информационную систему для сбора данных в ходе публичного мероприятия. Первые результаты официального подсчета ожидаются через час.

https://ria.ru/20240204/vybory-1924986308.html

сальвадор

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в мире, сальвадор, найиб букеле