https://ria.ru/20240205/rossiya-1925544034.html

"Вызывает хаос". На Западе заявили о страхе НАТО из-за супероружия России

"Вызывает хаос". На Западе заявили о страхе НАТО из-за супероружия России - РИА Новости, 05.02.2024

"Вызывает хаос". На Западе заявили о страхе НАТО из-за супероружия России

Новейшие российские установки радиоэлектронной борьбы способны глушить сигнал GPS, чтобы предотвратить ракетные удары по территории страны, пишет Express. РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T18:53

2024-02-05T18:53

2024-02-05T18:53

политика

нато

министерство обороны сша

вооруженные силы украины

gps

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767545634_0:0:2982:1678_1920x0_80_0_0_7a31317b3709721da0dfa34086f97037.jpg

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Новейшие российские установки радиоэлектронной борьбы способны глушить сигнал GPS, чтобы предотвратить ракетные удары по территории страны, пишет Express."Российское электронное оружие вызывает страх в НАТО. <…> Западные спецслужбы подозревают, что сверхсекретная российская РЭБ может вызвать массовые сбои в работе технологии GPS на восточном фланге НАТО", — говорится в статье.Военный эксперт Томас Витингтон полагает, что новейшие российские установки РЭБ способны глушить сигналы GPS одновременно с нескольких направлений, чтобы защитить территорию страны от потенциальных ракетных атак.Западные аналитики неоднократно указывали на результативность российских систем радиоэлектронной борьбы. Так, экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что отечественные установки обладают колоссальными возможностями по подавлению электроники ВСУ.

https://ria.ru/20240205/rossiya-1925521341.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, нато, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, gps, россия