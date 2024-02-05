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"Вызывает хаос". На Западе заявили о страхе НАТО из-за супероружия России
"Вызывает хаос". На Западе заявили о страхе НАТО из-за супероружия России - РИА Новости, 05.02.2024
"Вызывает хаос". На Западе заявили о страхе НАТО из-за супероружия России
Новейшие российские установки радиоэлектронной борьбы способны глушить сигнал GPS, чтобы предотвратить ракетные удары по территории страны, пишет Express. РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T18:53
2024-02-05T18:53
2024-02-05T18:53
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Новейшие российские установки радиоэлектронной борьбы способны глушить сигнал GPS, чтобы предотвратить ракетные удары по территории страны, пишет Express."Российское электронное оружие вызывает страх в НАТО. <…> Западные спецслужбы подозревают, что сверхсекретная российская РЭБ может вызвать массовые сбои в работе технологии GPS на восточном фланге НАТО", — говорится в статье.Военный эксперт Томас Витингтон полагает, что новейшие российские установки РЭБ способны глушить сигналы GPS одновременно с нескольких направлений, чтобы защитить территорию страны от потенциальных ракетных атак.Западные аналитики неоднократно указывали на результативность российских систем радиоэлектронной борьбы. Так, экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что отечественные установки обладают колоссальными возможностями по подавлению электроники ВСУ.
https://ria.ru/20240205/rossiya-1925521341.html
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политика, нато, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, gps, россия
Политика, НАТО, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины, GPS, Россия
"Вызывает хаос". На Западе заявили о страхе НАТО из-за супероружия России
Express: НАТО напугали секретные российские установки РЭБ, глушащие GPS