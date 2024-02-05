https://ria.ru/20240205/rossiya-1925521341.html

"С какой стати?" В США сделали неожиданное заявление о России

"С какой стати?" В США сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 05.02.2024

"С какой стати?" В США сделали неожиданное заявление о России

Многие государства перестанут хранить свои резервы в США в случае изъятия Западом российских активов, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T16:49

2024-02-05T16:49

2024-02-05T16:49

политика

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украина

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euroclear

евросоюз

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Многие государства перестанут хранить свои резервы в США в случае изъятия Западом российских активов, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Стивену Гарднеру."Послушайте, мы собираемся изъять 300 миллиардов долларов активов, которые принадлежат России, а затем незаконно передать их Украине, преступному режиму Зеленского. <…> Просто остановитесь и задумайтесь. Представьте себя на месте Индии, Китая, Бразилии, Саудовской Аравии, вы видите, что происходит. С какой стати вы будете держать свои средства в казначейских облигациях США?" — задался вопросом офицер.По его мнению, Вашингтон своими действиями загоняет себя в гигантскую ловушку. Те государства, которые имели долю в американских гособлигациях, скоро массово начнут избавляться от нее, полагает Макгрегор.После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Примерно 200 миллиардов находятся в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце октября международный депозитарий Euroclear отчитался о том, что за девять месяцев 2023 года заработал порядка 3 миллиардов евро в качестве процентов на инвестировании попавших под санкции российских активов.В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что Брюссель нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.

https://ria.ru/20240205/ukraina-1925511279.html

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политика, сша, россия, украина, министерство обороны сша, euroclear, евросоюз, стивен гарднер