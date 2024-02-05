https://ria.ru/20240205/rogan-1925511011.html
Журналиста Washington Examiner внесли в перечень террористов и экстремистов
Журналиста Washington Examiner внесли в перечень террористов и экстремистов - РИА Новости, 05.02.2024
Журналиста Washington Examiner внесли в перечень террористов и экстремистов
Журналисты The Washington Examiner Том Роган и Гердон Хьюго включены в РФ в перечень экстремистов и террористов, следует из базы данных Росфинмониторинга. РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T15:58
2024-02-05T15:58
2024-02-05T16:38
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Журналисты The Washington Examiner Том Роган и Гердон Хьюго включены в РФ в перечень экстремистов и террористов, следует из базы данных Росфинмониторинга."Хьюго Гердон, 05.04.1958 г.р. , г. Лондон Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Роган Том, 08.02.1986 г.р. , г. Лондон Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии", - значится в списке.В мае 2018 года СК РФ сообщал о возбуждении уголовных дел по "террористическим" статьям в отношении Рогана за его колонку в Washington Examiner, в которой журналист призывал взорвать Крымский мост, и против редактора Гердона, разместившего этот материал на сайте журнала.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), в мире, великобритания, россия, том роган
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), В мире, Великобритания, Россия, Том Роган
Журналиста Washington Examiner внесли в перечень террористов и экстремистов
Росфинмониторинг включил журналиста Рогана в перечень террористов и экстремистов
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Журналисты The Washington Examiner Том Роган и Гердон Хьюго включены в РФ в перечень экстремистов и террористов, следует из базы данных Росфинмониторинга.
"Хьюго Гердон, 05.04.1958 г.р. , г. Лондон Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Роган Том, 08.02.1986 г.р. , г. Лондон Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии", - значится в списке.
В мае 2018 года СК РФ сообщал о возбуждении уголовных дел по "террористическим" статьям в отношении Рогана за его колонку в Washington Examiner, в которой журналист призывал взорвать Крымский мост, и против редактора Гердона, разместившего этот материал на сайте журнала.
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