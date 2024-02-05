https://ria.ru/20240205/rogan-1925511011.html

Журналиста Washington Examiner внесли в перечень террористов и экстремистов

Журналиста Washington Examiner внесли в перечень террористов и экстремистов - РИА Новости, 05.02.2024

Журналиста Washington Examiner внесли в перечень террористов и экстремистов

Журналисты The Washington Examiner Том Роган и Гердон Хьюго включены в РФ в перечень экстремистов и террористов, следует из базы данных Росфинмониторинга. РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T15:58

2024-02-05T15:58

2024-02-05T16:38

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

в мире

великобритания

россия

том роган

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Журналисты The Washington Examiner Том Роган и Гердон Хьюго включены в РФ в перечень экстремистов и террористов, следует из базы данных Росфинмониторинга."Хьюго Гердон, 05.04.1958 г.р. , г. Лондон Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Роган Том, 08.02.1986 г.р. , г. Лондон Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии", - значится в списке.В мае 2018 года СК РФ сообщал о возбуждении уголовных дел по "террористическим" статьям в отношении Рогана за его колонку в Washington Examiner, в которой журналист призывал взорвать Крымский мост, и против редактора Гердона, разместившего этот материал на сайте журнала.

https://ria.ru/20231218/pisatel-1916528103.html

великобритания

россия

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), в мире, великобритания, россия, том роган