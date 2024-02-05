https://ria.ru/20240205/roboty-1925364473.html

Сервис-роботов для социальных нужд активно выпускали в Москве в 2023 году

Сервис-роботов для социальных нужд активно выпускали в Москве в 2023 году - РИА Новости, 05.02.2024

Сервис-роботов для социальных нужд активно выпускали в Москве в 2023 году

Столичный производитель "Фора Роботикс" в 2023 году выпустил целый ряд современных сервисных роботов, на 80% состоящих из российских деталей, для оптимизации... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T07:09

2024-02-05T07:09

2024-02-05T07:09

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

экономика

москва

россия

череповец

дорожно-патрульная служба

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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Столичный производитель "Фора Роботикс" в 2023 году выпустил целый ряд современных сервисных роботов, на 80% состоящих из российских деталей, для оптимизации простых рабочих процессов, сообщила заместитель руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Дарья Степанова."Столица, как центр российской индустрии, делает ставку на развитие инновационных производств, выпускающих высокотехнологичную продукцию и решения. Предприятия делают оборудование для промышленного интернета вещей, сложную продукцию с ИИ, роботизированные системы и другую продукцию", – цитирует пресс-служба Степанову.По ее словам, в частности, в Москве работает компания, которая уже семь лет выпускает сервисных роботов антропоморфного типа с использованием ИИ. Разработки на 80% состоят из российских комплектующих, научены "считывать" голоса и лица, могут поддерживать диалог, а также используют жесты. Роботы могут быть задействованы в качестве администраторов, консультантов, экскурсоводов, промоутера и в других видах деятельности. В 2023 году компания выпустила 7 роботов для социально-значимых учреждений и предприятий России.В прошлом году сразу 2 робота были отправлены в Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени профессора Бонч-Бруевича для выполнения научно-исследовательской работы. Еще одна машина несет службу в информационно-выставочном пространстве "Безопасность на дороге" в Череповце Вологодской области, где для учащихся местных школ реализует интерактивно-познавательную программу по популяризации безопасного поведения на проезжей части. Робот раскрашен в цвет формы сотрудника Дорожно-патрульной службы. Он знает жесты регулировщика и проводит конкурсы на знание правил дорожного движения. Четвертый робот применяется в качестве консультанта в одной из поликлиник Московской области, говорится в сообщении.Как отметил генеральный директор компании Александр Кузнецов, машины создаются для конкретных заказчиков, а также исходя из определенных задач и запросов. "Третьего февраля мы отмечаем 7-летие компании и планируем выйти на новый уровень – увеличивать производство, число заказов и новых проектов. Сегодня мы отмечаем растущий интерес бизнеса к робототехнике и видим большие перспективы интеграции роботов-помощников на предприятиях, в медицинских и образовательных учреждениях и культурных организациях. В планах на этот год – изготовить не менее пятнадцати новых устройств", – добавил Кузнецов, слова которого приводят в пресс-службе.Там напомнили, что столица является городом с развитой производственной отраслью. Москва может предложить предпринимателям свыше 4 тысяч промплощадок, на которых заняты свыше 725 тысяч работников. Каждый год появляются около 150 предприятий, производящих продукцию различных назначений, в числе которых – одежда, обувь, косметика, мебель, лекарства, медицинское оборудование и техника.В Москве созданы комфортные условия для ведения бизнеса, позволяющие активно развиваться компаниям сегмента МСП. Размещаясь на столичных производственных площадках, инвесторы получают возможность выхода на расширенные рынки сбыта, а также обеспечиваются доступом к современной инфраструктуре и большему числу программ поддержки от властей. Так, сейчас предприниматели могут рассчитывать на более чем двадцать видов дотаций и специализированных кредитов. Кроме того, действует целый перечень противокризисных мер, добавили в ДИПП.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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экономика, москва, россия, череповец, дорожно-патрульная служба