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СБУ возбудила дело против российского генерала - РИА Новости, 05.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:35 05.02.2024 (обновлено: 13:36 05.02.2024)
https://ria.ru/20240205/rezantsev-1925474979.html
СБУ возбудила дело против российского генерала
СБУ возбудила дело против российского генерала - РИА Новости, 05.02.2024
СБУ возбудила дело против российского генерала
Служба безопасности Украины заявила в Telegram-канале, что возбудила дело против российского генерала, командующего 49-й общевойсковой армией Южного военного... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T13:35
2024-02-05T13:36
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служба безопасности украины
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила в Telegram-канале, что возбудила дело против российского генерала, командующего 49-й общевойсковой армией Южного военного округа Якова Резанцева. Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям России, однако ни к каким последствиям это не привело. "Служба безопасности собрала доказательную базу на российского генерал-лейтенанта Якова Резанцева - командующего 49-й общевойсковой армией Южного военного округа", - говорится в сообщении СБУ. Отмечается, что уголовное дело против Резанцева, под чьим командованием российские силы брали под контроль Херсонскую область, заведено по статье "ведение агрессивной войны".
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украина, россия, в мире, вооруженные силы рф, служба безопасности украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, В мире, Вооруженные силы РФ, Служба безопасности Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
СБУ возбудила дело против российского генерала

СБУ возбудила дело против командующего 49-й армией ЮВО генерала Резанцева

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЯков Резанцев (на фото — в звании генерал-майора)
Яков Резанцев (на фото — в звании генерал-майора) - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Яков Резанцев (на фото — в звании генерал-майора). Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила в Telegram-канале, что возбудила дело против российского генерала, командующего 49-й общевойсковой армией Южного военного округа Якова Резанцева.
Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям России, однако ни к каким последствиям это не привело.
"Служба безопасности собрала доказательную базу на российского генерал-лейтенанта Якова Резанцева - командующего 49-й общевойсковой армией Южного военного округа", - говорится в сообщении СБУ. Отмечается, что уголовное дело против Резанцева, под чьим командованием российские силы брали под контроль Херсонскую область, заведено по статье "ведение агрессивной войны".

Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.

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