https://ria.ru/20240205/rezantsev-1925474979.html

СБУ возбудила дело против российского генерала

СБУ возбудила дело против российского генерала - РИА Новости, 05.02.2024

СБУ возбудила дело против российского генерала

Служба безопасности Украины заявила в Telegram-канале, что возбудила дело против российского генерала, командующего 49-й общевойсковой армией Южного военного... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T13:35

2024-02-05T13:35

2024-02-05T13:36

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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила в Telegram-канале, что возбудила дело против российского генерала, командующего 49-й общевойсковой армией Южного военного округа Якова Резанцева. Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям России, однако ни к каким последствиям это не привело. "Служба безопасности собрала доказательную базу на российского генерал-лейтенанта Якова Резанцева - командующего 49-й общевойсковой армией Южного военного округа", - говорится в сообщении СБУ. Отмечается, что уголовное дело против Резанцева, под чьим командованием российские силы брали под контроль Херсонскую область, заведено по статье "ведение агрессивной войны".

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, россия, в мире, вооруженные силы рф, служба безопасности украины, ситуация в днр и лнр