СБУ возбудила дело против российского генерала
СБУ возбудила дело против командующего 49-й армией ЮВО генерала Резанцева
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЯков Резанцев (на фото — в звании генерал-майора)
Яков Резанцев (на фото — в звании генерал-майора). Архивное фото
МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила в Telegram-канале, что возбудила дело против российского генерала, командующего 49-й общевойсковой армией Южного военного округа Якова Резанцева.
"Служба безопасности собрала доказательную базу на российского генерал-лейтенанта Якова Резанцева - командующего 49-й общевойсковой армией Южного военного округа", - говорится в сообщении СБУ. Отмечается, что уголовное дело против Резанцева, под чьим командованием российские силы брали под контроль Херсонскую область, заведено по статье "ведение агрессивной войны".
Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.