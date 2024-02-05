https://ria.ru/20240205/reyting-1925379114.html
Названы регионы – лидеры по по размеру банковских вкладов
Названы регионы – лидеры по по размеру банковских вкладов - РИА Новости, 05.02.2024
Названы регионы – лидеры по по размеру банковских вкладов
Москва и Санкт-Петербург стали лидерами рейтинга российских регионов по размеру банковских вкладов, в конце списка оказались Ингушетия и Чечня, свидетельствует... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T00:10
2024-02-05T00:10
2024-02-05T00:10
экономика
россия
риа рейтинг
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Москва и Санкт-Петербург стали лидерами рейтинга российских регионов по размеру банковских вкладов, в конце списка оказались Ингушетия и Чечня, свидетельствует исследование РИА Новости. Объем вкладов Согласно статистике Центробанка, объем вкладов населения в российских банках на 1 января 2024 года составил 50,7 триллиона рублей. Это почти на 10 триллионов рублей больше, чем годом ранее. Таким образом, прирост составил практически 25%. В пересчете на одного жителя в России объем вкладов населения в банках в среднем составляет 346,6 тысячи рублей. При этом в различных регионах России ситуация крайне неоднородная. Как показало исследование, средний размер вкладов в банках в разных субъектах РФ отличается многократно. Для оценки ситуации с размером вкладов населения в регионах России РИА Новости провело исследование и составило шестой ежегодный рейтинг регионов по размеру средних банковских вкладов населения. Расчёты произведены по данным Центробанка и Росстата. Регионы ранжированы по среднедушевому объему вкладов (вклады (депозиты) и другие привлеченные средства физических лиц c учетом счетов эскроу) по состоянию на 1 января 2024 года. Изменение вкладов рассчитано как результат на 1 января 2024 года к объему вкладов на 1 января 2023 года. В лидерах столицы и северные регионы Как показали результаты исследования, у лидера и замыкающего рейтинг региона средний объем вкладов на одного жителя отличается в 61 раз. Как и в предыдущие годы в текущем рейтинге лидирует Москва с достаточно большим отрывом (1,4 миллиона рублей на человека). Даже показатель Санкт-Петербурга, занимающего вторую позицию в рейтинге, отстает от столицы в два раза, а многие другие регионы отстают в десятки раз. Как поясняют аналитики, первая позиция столицы во многом определяется тем, что в Москве наблюдается высокая концентрация самых состоятельных граждан России, которые преимущественно живут здесь, и соответственно в столице формируют свои сбережения. В целом в столице проживает примерно 10% населения России, а в части сбережений Москва обеспечивает более трети банковских вкладов. Эксперты обращают внимание на то, что в 2023 году Москва показала достаточно сильный результат по приросту вкладов (лучший прирост в числе первых восьми регионов). При этом в 2022 году столица стала единственным регионом, где сократились депозиты населения. Второе место в рейтинге занимает Санкт-Петербург, в котором в среднем на человека приходится 679 тысяч рублей вкладов в банках. Заметное отставание Северной столицы от Москвы связано во многом с более выраженной концентрацией сверхбогатых россиян в Москве, отмечают эксперты. Третью позицию занял Ненецкий автономный округ с результатом 648 тысяч рублей в среднем на каждого жителя региона. В первую десятку рейтинга также входят: Магаданская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Камчатский край, Мурманская область, Сахалинская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Чукотский автономный округ. В этих восьми регионах среднедушевые остатки средств на вкладах в банках находятся в диапазоне от 392 тысяч рублей до 538 тысяч рублей. В целом регионы-лидеры представлены в основном северными и столичными субъектами РФ. Состав первой десятки за прошедший год не поменялся, хотя перестановки мест внутри ТОП-10 были. В частности, Чукотский автономный округ потерял ряд позиций из-за слабых темпов роста, а Мурманская область поднялась на пару позиций в рейтинге. Северный Кавказ замыкает список Меньше всего денег на вкладах в банках на душу населения - в Республике Ингушетия (22,1 тысячи рублей на человека). Схожий результат в Чеченской Республике (27,6 тысячи рублей). Аналитики отмечают, что в последние несколько лет эти республики показывали очень заметный прирост вкладов, а порой даже демонстрировали рекордную динамику. В 2023 же году динамика вкладов в этих регионах была достаточно сильной, в частности, ощутимо выше среднероссийского результата. Помимо двух выше названных регионов, также в последней десятке представлены Республика Дагестан (45 тысяч рублей), Карачаево-Черкесская Республика (59,9 тысячи рублей), Кабардино-Балкарская Республика (65,2 тысячи рублей), Республика Тыва (82,9 тысячи рублей), Республика Калмыкия (86,7 тысячи рублей), Республика Адыгея (95 тысяч рублей), Республика Алтай (98,4 тысячи рублей) и Республика Крым (119,2 тысячи рублей). Таким образом, даже лучший регион из последней десятки почти в три раза уступает среднероссийскому результату и в 11 раз уступает Москве. Если проанализировать статистику, то можно заметить, что отставание регионов в конце рейтинга от лидеров и средних значений в последние годы несколько сократилось. Как видно из результатов исследования, низкие объемы средств на вкладах наблюдаются в основном в южных республиках, где у населения не очень высокие доходы. Рост депозитов В 2023 году вклады населения в банках РФ показали очень внушительный рост (+24%), что является самым высоким результатом с 2015 года. Позитивный вклад в динамику внесли сразу несколько факторов, поясняют эксперты. Во-первых, наблюдалось ослабление рубля и, соответственно, в номинальном выражении валютные вклады имели позитивную переоценку в рублях. Во-вторых, наблюдался быстрый рост доходов населения, что помогало формировать дополнительные сбережения. В-третьих, в конце года наблюдался быстрый рост ставок и, соответственно, росла склонность к сбережению. В-четвертых, первичный рынок жилья в 2023 году бил множество рекордов, что обеспечило быстрый прирост средств на эскроу счетах. Лидером по приросту вкладов в 2023 году является Республика Тыва, где вклады выросли на внушительные 73%. Второй результат по динамике у Севастополя – рост на 51%. В целом согласно результатам исследования, в 15 регионах прирост вкладов оказался выше 30%, и только в Чукотском автономном округе он не был двузначным. Для сравнения в 2022 году лишь в пяти регионах прирост превышал 15%. В абсолютном выражении среднедушевой прирост вкладов за последние 12 месяцев составил 67 тысяч рублей, то есть средний россиянин смог дополнительно положить на счета в банках примерно такую сумму. При этом в Москве прирост вкладов на душу населения составил почти 260 тысяч рублей, что является наилучшим абсолютным результатом. Сбережения в Санкт-Петербурге выросли на 115 тысяч рублей в среднем на человека за 2023 год, а в Приморском крае и в Ханты-Мансийском автономном округе — Югра жителям удалось за год скопить и положить в банки примерно по 81 тысяче рублей. При этом почти во всех регионах прирост средств находился в диапазоне от 30 тысяч рублей до 70 тысяч рублей. Соотношение вкладов и доходов В среднем по России соотношение вклад/доход находится на уровне выше семи месяцев. При этом медианное значение отношения среди регионов заметно ниже – 5,9, то есть в среднестатистическом регионе средние сбережения примерно равны доходам за полгода. Москва лидирует и по этому показателю. Средние вклады в столице составляют почти 14 среднемесячных доходов. Однако, как уже говорилось выше, значительные сбережения сформировали ультрабогатые люди, поэтому для типичного москвича этот показатель сильно завышен статистикой. Вторую строчку по соотношению вкладов и доходов, как и по объему средств в банках, занимает Санкт-Петербург с соотношением 10,5, далее идут – Калининградская область (вклады равняются 8,9 средним месячным доходам), Чувашская республика (8,1), Самарская область (7,6) и Приморский край (7,5). По мнению аналитиков РИА Новости, вклады населения в ближайший год могут немного замедлить рост. Во-первых, ожидается более умеренное ослабление рубля. Во-вторых, баланс на счетах эскроу может сокращаться из-за замедления ипотеки. В-третьих, доходы в реальном выражении могут замедлить свой рост. При этом поддержку приросту депозитов будут оказывать высокие процентные ставки по вкладам.Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.
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экономика, россия, риа рейтинг
Экономика, Россия, РИА Рейтинг
МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Москва и Санкт-Петербург стали лидерами рейтинга российских регионов по размеру банковских вкладов, в конце списка оказались Ингушетия и Чечня, свидетельствует исследование РИА Новости.
Рейтинг регионов по размеру банковских вкладов населения
Согласно статистике Центробанка, объем вкладов населения в российских банках на 1 января 2024 года составил 50,7 триллиона рублей. Это почти на 10 триллионов рублей больше, чем годом ранее. Таким образом, прирост составил практически 25%.
В пересчете на одного жителя в России объем вкладов населения в банках в среднем составляет 346,6 тысячи рублей. При этом в различных регионах России ситуация крайне неоднородная. Как показало исследование, средний размер вкладов в банках в разных субъектах РФ отличается многократно.
Для оценки ситуации с размером вкладов населения в регионах России РИА Новости провело исследование и составило шестой ежегодный рейтинг регионов по размеру средних банковских вкладов населения.
Расчёты произведены по данным Центробанка и Росстата. Регионы ранжированы по среднедушевому объему вкладов (вклады (депозиты) и другие привлеченные средства физических лиц c учетом счетов эскроу) по состоянию на 1 января 2024 года. Изменение вкладов рассчитано как результат на 1 января 2024 года к объему вкладов на 1 января 2023 года.
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В лидерах столицы и северные регионы
Как показали результаты исследования, у лидера и замыкающего рейтинг региона средний объем вкладов на одного жителя отличается в 61 раз. Как и в предыдущие годы в текущем рейтинге лидирует Москва с достаточно большим отрывом (1,4 миллиона рублей на человека). Даже показатель Санкт-Петербурга, занимающего вторую позицию в рейтинге, отстает от столицы в два раза, а многие другие регионы отстают в десятки раз.
Как поясняют аналитики, первая позиция столицы во многом определяется тем, что в Москве наблюдается высокая концентрация самых состоятельных граждан России, которые преимущественно живут здесь, и соответственно в столице формируют свои сбережения. В целом в столице проживает примерно 10% населения России, а в части сбережений Москва обеспечивает более трети банковских вкладов.
Эксперты обращают внимание на то, что в 2023 году Москва показала достаточно сильный результат по приросту вкладов (лучший прирост в числе первых восьми регионов). При этом в 2022 году столица стала единственным регионом, где сократились депозиты населения.
Второе место в рейтинге занимает Санкт-Петербург, в котором в среднем на человека приходится 679 тысяч рублей вкладов в банках. Заметное отставание Северной столицы от Москвы связано во многом с более выраженной концентрацией сверхбогатых россиян в Москве, отмечают эксперты.
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Третью позицию занял Ненецкий автономный округ с результатом 648 тысяч рублей в среднем на каждого жителя региона. В первую десятку рейтинга также входят: Магаданская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Камчатский край, Мурманская область, Сахалинская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Чукотский автономный округ. В этих восьми регионах среднедушевые остатки средств на вкладах в банках находятся в диапазоне от 392 тысяч рублей до 538 тысяч рублей.
В целом регионы-лидеры представлены в основном северными и столичными субъектами РФ. Состав первой десятки за прошедший год не поменялся, хотя перестановки мест внутри ТОП-10 были. В частности, Чукотский автономный округ потерял ряд позиций из-за слабых темпов роста, а Мурманская область поднялась на пару позиций в рейтинге.
Северный Кавказ замыкает список
Меньше всего денег на вкладах в банках на душу населения - в Республике Ингушетия (22,1 тысячи рублей на человека). Схожий результат в Чеченской Республике (27,6 тысячи рублей). Аналитики отмечают, что в последние несколько лет эти республики показывали очень заметный прирост вкладов, а порой даже демонстрировали рекордную динамику.
В 2023 же году динамика вкладов в этих регионах была достаточно сильной, в частности, ощутимо выше среднероссийского результата.
Юрист объяснил, чем опасны слишком высокие вклады
Помимо двух выше названных регионов, также в последней десятке представлены Республика Дагестан (45 тысяч рублей), Карачаево-Черкесская Республика (59,9 тысячи рублей), Кабардино-Балкарская Республика (65,2 тысячи рублей), Республика Тыва (82,9 тысячи рублей), Республика Калмыкия (86,7 тысячи рублей), Республика Адыгея (95 тысяч рублей), Республика Алтай (98,4 тысячи рублей) и Республика Крым (119,2 тысячи рублей).
Таким образом, даже лучший регион из последней десятки почти в три раза уступает среднероссийскому результату и в 11 раз уступает Москве. Если проанализировать статистику, то можно заметить, что отставание регионов в конце рейтинга от лидеров и средних значений в последние годы несколько сократилось. Как видно из результатов исследования, низкие объемы средств на вкладах наблюдаются в основном в южных республиках, где у населения не очень высокие доходы.
В 2023 году вклады населения в банках РФ показали очень внушительный рост (+24%), что является самым высоким результатом с 2015 года. Позитивный вклад в динамику внесли сразу несколько факторов, поясняют эксперты.
Эксперт назвал три неочевидные причины потери дохода по вкладу
Во-первых, наблюдалось ослабление рубля и, соответственно, в номинальном выражении валютные вклады имели позитивную переоценку в рублях. Во-вторых, наблюдался быстрый рост доходов населения, что помогало формировать дополнительные сбережения. В-третьих, в конце года наблюдался быстрый рост ставок и, соответственно, росла склонность к сбережению. В-четвертых, первичный рынок жилья в 2023 году бил множество рекордов, что обеспечило быстрый прирост средств на эскроу счетах.
Лидером по приросту вкладов в 2023 году является Республика Тыва, где вклады выросли на внушительные 73%. Второй результат по динамике у Севастополя – рост на 51%. В целом согласно результатам исследования, в 15 регионах прирост вкладов оказался выше 30%, и только в Чукотском автономном округе он не был двузначным. Для сравнения в 2022 году лишь в пяти регионах прирост превышал 15%.
В абсолютном выражении среднедушевой прирост вкладов за последние 12 месяцев составил 67 тысяч рублей, то есть средний россиянин смог дополнительно положить на счета в банках примерно такую сумму. При этом в Москве прирост вкладов на душу населения составил почти 260 тысяч рублей, что является наилучшим абсолютным результатом. Сбережения в Санкт-Петербурге выросли на 115 тысяч рублей в среднем на человека за 2023 год, а в Приморском крае и в Ханты-Мансийском автономном округе — Югра жителям удалось за год скопить и положить в банки примерно по 81 тысяче рублей. При этом почти во всех регионах прирост средств находился в диапазоне от 30 тысяч рублей до 70 тысяч рублей.
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Соотношение вкладов и доходов
В среднем по России соотношение вклад/доход находится на уровне выше семи месяцев. При этом медианное значение отношения среди регионов заметно ниже – 5,9, то есть в среднестатистическом регионе средние сбережения примерно равны доходам за полгода.
Москва лидирует и по этому показателю. Средние вклады в столице составляют почти 14 среднемесячных доходов. Однако, как уже говорилось выше, значительные сбережения сформировали ультрабогатые люди, поэтому для типичного москвича этот показатель сильно завышен статистикой.
Вторую строчку по соотношению вкладов и доходов, как и по объему средств в банках, занимает Санкт-Петербург с соотношением 10,5, далее идут – Калининградская область (вклады равняются 8,9 средним месячным доходам), Чувашская республика (8,1), Самарская область (7,6) и Приморский край (7,5).
По мнению аналитиков РИА Новости, вклады населения в ближайший год могут немного замедлить рост. Во-первых, ожидается более умеренное ослабление рубля. Во-вторых, баланс на счетах эскроу может сокращаться из-за замедления ипотеки. В-третьих, доходы в реальном выражении могут замедлить свой рост. При этом поддержку приросту депозитов будут оказывать высокие процентные ставки по вкладам.
Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг. Россиянам уточнили сумму, с которой не возьмут новый налог на вклады