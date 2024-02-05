https://ria.ru/20240205/reyting-1925379114.html

Названы регионы – лидеры по по размеру банковских вкладов

Названы регионы – лидеры по по размеру банковских вкладов - РИА Новости, 05.02.2024

Названы регионы – лидеры по по размеру банковских вкладов

Москва и Санкт-Петербург стали лидерами рейтинга российских регионов по размеру банковских вкладов, в конце списка оказались Ингушетия и Чечня, свидетельствует... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T00:10

2024-02-05T00:10

2024-02-05T00:10

экономика

россия

риа рейтинг

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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Москва и Санкт-Петербург стали лидерами рейтинга российских регионов по размеру банковских вкладов, в конце списка оказались Ингушетия и Чечня, свидетельствует исследование РИА Новости. Объем вкладов Согласно статистике Центробанка, объем вкладов населения в российских банках на 1 января 2024 года составил 50,7 триллиона рублей. Это почти на 10 триллионов рублей больше, чем годом ранее. Таким образом, прирост составил практически 25%. В пересчете на одного жителя в России объем вкладов населения в банках в среднем составляет 346,6 тысячи рублей. При этом в различных регионах России ситуация крайне неоднородная. Как показало исследование, средний размер вкладов в банках в разных субъектах РФ отличается многократно. Для оценки ситуации с размером вкладов населения в регионах России РИА Новости провело исследование и составило шестой ежегодный рейтинг регионов по размеру средних банковских вкладов населения. Расчёты произведены по данным Центробанка и Росстата. Регионы ранжированы по среднедушевому объему вкладов (вклады (депозиты) и другие привлеченные средства физических лиц c учетом счетов эскроу) по состоянию на 1 января 2024 года. Изменение вкладов рассчитано как результат на 1 января 2024 года к объему вкладов на 1 января 2023 года. В лидерах столицы и северные регионы Как показали результаты исследования, у лидера и замыкающего рейтинг региона средний объем вкладов на одного жителя отличается в 61 раз. Как и в предыдущие годы в текущем рейтинге лидирует Москва с достаточно большим отрывом (1,4 миллиона рублей на человека). Даже показатель Санкт-Петербурга, занимающего вторую позицию в рейтинге, отстает от столицы в два раза, а многие другие регионы отстают в десятки раз. Как поясняют аналитики, первая позиция столицы во многом определяется тем, что в Москве наблюдается высокая концентрация самых состоятельных граждан России, которые преимущественно живут здесь, и соответственно в столице формируют свои сбережения. В целом в столице проживает примерно 10% населения России, а в части сбережений Москва обеспечивает более трети банковских вкладов. Эксперты обращают внимание на то, что в 2023 году Москва показала достаточно сильный результат по приросту вкладов (лучший прирост в числе первых восьми регионов). При этом в 2022 году столица стала единственным регионом, где сократились депозиты населения. Второе место в рейтинге занимает Санкт-Петербург, в котором в среднем на человека приходится 679 тысяч рублей вкладов в банках. Заметное отставание Северной столицы от Москвы связано во многом с более выраженной концентрацией сверхбогатых россиян в Москве, отмечают эксперты. Третью позицию занял Ненецкий автономный округ с результатом 648 тысяч рублей в среднем на каждого жителя региона. В первую десятку рейтинга также входят: Магаданская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Камчатский край, Мурманская область, Сахалинская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Чукотский автономный округ. В этих восьми регионах среднедушевые остатки средств на вкладах в банках находятся в диапазоне от 392 тысяч рублей до 538 тысяч рублей. В целом регионы-лидеры представлены в основном северными и столичными субъектами РФ. Состав первой десятки за прошедший год не поменялся, хотя перестановки мест внутри ТОП-10 были. В частности, Чукотский автономный округ потерял ряд позиций из-за слабых темпов роста, а Мурманская область поднялась на пару позиций в рейтинге. Северный Кавказ замыкает список Меньше всего денег на вкладах в банках на душу населения - в Республике Ингушетия (22,1 тысячи рублей на человека). Схожий результат в Чеченской Республике (27,6 тысячи рублей). Аналитики отмечают, что в последние несколько лет эти республики показывали очень заметный прирост вкладов, а порой даже демонстрировали рекордную динамику. В 2023 же году динамика вкладов в этих регионах была достаточно сильной, в частности, ощутимо выше среднероссийского результата. Помимо двух выше названных регионов, также в последней десятке представлены Республика Дагестан (45 тысяч рублей), Карачаево-Черкесская Республика (59,9 тысячи рублей), Кабардино-Балкарская Республика (65,2 тысячи рублей), Республика Тыва (82,9 тысячи рублей), Республика Калмыкия (86,7 тысячи рублей), Республика Адыгея (95 тысяч рублей), Республика Алтай (98,4 тысячи рублей) и Республика Крым (119,2 тысячи рублей). Таким образом, даже лучший регион из последней десятки почти в три раза уступает среднероссийскому результату и в 11 раз уступает Москве. Если проанализировать статистику, то можно заметить, что отставание регионов в конце рейтинга от лидеров и средних значений в последние годы несколько сократилось. Как видно из результатов исследования, низкие объемы средств на вкладах наблюдаются в основном в южных республиках, где у населения не очень высокие доходы. Рост депозитов В 2023 году вклады населения в банках РФ показали очень внушительный рост (+24%), что является самым высоким результатом с 2015 года. Позитивный вклад в динамику внесли сразу несколько факторов, поясняют эксперты. Во-первых, наблюдалось ослабление рубля и, соответственно, в номинальном выражении валютные вклады имели позитивную переоценку в рублях. Во-вторых, наблюдался быстрый рост доходов населения, что помогало формировать дополнительные сбережения. В-третьих, в конце года наблюдался быстрый рост ставок и, соответственно, росла склонность к сбережению. В-четвертых, первичный рынок жилья в 2023 году бил множество рекордов, что обеспечило быстрый прирост средств на эскроу счетах. Лидером по приросту вкладов в 2023 году является Республика Тыва, где вклады выросли на внушительные 73%. Второй результат по динамике у Севастополя – рост на 51%. В целом согласно результатам исследования, в 15 регионах прирост вкладов оказался выше 30%, и только в Чукотском автономном округе он не был двузначным. Для сравнения в 2022 году лишь в пяти регионах прирост превышал 15%. В абсолютном выражении среднедушевой прирост вкладов за последние 12 месяцев составил 67 тысяч рублей, то есть средний россиянин смог дополнительно положить на счета в банках примерно такую сумму. При этом в Москве прирост вкладов на душу населения составил почти 260 тысяч рублей, что является наилучшим абсолютным результатом. Сбережения в Санкт-Петербурге выросли на 115 тысяч рублей в среднем на человека за 2023 год, а в Приморском крае и в Ханты-Мансийском автономном округе — Югра жителям удалось за год скопить и положить в банки примерно по 81 тысяче рублей. При этом почти во всех регионах прирост средств находился в диапазоне от 30 тысяч рублей до 70 тысяч рублей. Соотношение вкладов и доходов В среднем по России соотношение вклад/доход находится на уровне выше семи месяцев. При этом медианное значение отношения среди регионов заметно ниже – 5,9, то есть в среднестатистическом регионе средние сбережения примерно равны доходам за полгода. Москва лидирует и по этому показателю. Средние вклады в столице составляют почти 14 среднемесячных доходов. Однако, как уже говорилось выше, значительные сбережения сформировали ультрабогатые люди, поэтому для типичного москвича этот показатель сильно завышен статистикой. Вторую строчку по соотношению вкладов и доходов, как и по объему средств в банках, занимает Санкт-Петербург с соотношением 10,5, далее идут – Калининградская область (вклады равняются 8,9 средним месячным доходам), Чувашская республика (8,1), Самарская область (7,6) и Приморский край (7,5). По мнению аналитиков РИА Новости, вклады населения в ближайший год могут немного замедлить рост. Во-первых, ожидается более умеренное ослабление рубля. Во-вторых, баланс на счетах эскроу может сокращаться из-за замедления ипотеки. В-третьих, доходы в реальном выражении могут замедлить свой рост. При этом поддержку приросту депозитов будут оказывать высокие процентные ставки по вкладам.Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.

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экономика, россия, риа рейтинг