https://ria.ru/20240205/rets-1925529947.html

Замруководители ЦПЭ прошли аттестацию Школы экспорта РЭЦ

Замруководители ЦПЭ прошли аттестацию Школы экспорта РЭЦ - РИА Новости, 05.02.2024

Замруководители ЦПЭ прошли аттестацию Школы экспорта РЭЦ

Заместители руководителей центров поддержки экспорта прошли аттестацию Школы экспорта РЭЦ, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ). РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T17:42

2024-02-05T17:42

2024-02-05T17:42

экономика

саранск

россия

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Заместители руководителей центров поддержки экспорта прошли аттестацию Школы экспорта РЭЦ, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Заместители руководителей центров поддержи экспорта из 67 регионов России успешно прошли аттестацию по программе "Формирование кадрового резерва центров поддержки экспорта. Организация эффективной работы ЦПЭ", организованной Школой экспорта РЭЦ", - говорится в сообщении.Итоги уникальной образовательной программы для руководящего состава центров поддержки экспорта подвели 5 февраля в ходе Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта в Саранске.Российский экспортный центр уделяет особое внимание постоянному повышению эффективности инфраструктуры поддержки экспорта. Ключевую роль в этом играет уровень квалификации сотрудников центров поддержки экспорта."Не только знания и опыт во внешнеэкономической деятельности, но и навыки клиентской работы, включая выявление потребностей экспортеров и умение правильно подобрать инструмент поддержки, важны для сотрудников центра поддержки экспорта", - подчеркнула директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки РЭЦ Наталья Минаева."Программа позволяет сформировать целый ряд профессиональных компетенций, которые необходимы для регулирования и управления деятельностью ЦПЭ, разработки плана развития центров и его эффективного исполнения, достижения показателей", - отметила генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина.Всероссийская конференция инфраструктуры поддержки экспорта начала работу 5 февраля в Саранске. В конференции принимают участие руководители центров поддержки экспорта из 82 регионов страны, а также представители Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ).

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саранск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, саранск, россия, российский экспортный центр (рэц)