Рейтинг@Mail.ru
Замруководители ЦПЭ прошли аттестацию Школы экспорта РЭЦ - РИА Новости, 05.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:42 05.02.2024
https://ria.ru/20240205/rets-1925529947.html
Замруководители ЦПЭ прошли аттестацию Школы экспорта РЭЦ
Замруководители ЦПЭ прошли аттестацию Школы экспорта РЭЦ - РИА Новости, 05.02.2024
Замруководители ЦПЭ прошли аттестацию Школы экспорта РЭЦ
Заместители руководителей центров поддержки экспорта прошли аттестацию Школы экспорта РЭЦ, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ). РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T17:42
2024-02-05T17:42
экономика
саранск
россия
российский экспортный центр (рэц)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848734820_0:177:2989:1858_1920x0_80_0_0_b18221186815ed59541f0618661b722b.jpg
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Заместители руководителей центров поддержки экспорта прошли аттестацию Школы экспорта РЭЦ, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Заместители руководителей центров поддержи экспорта из 67 регионов России успешно прошли аттестацию по программе "Формирование кадрового резерва центров поддержки экспорта. Организация эффективной работы ЦПЭ", организованной Школой экспорта РЭЦ", - говорится в сообщении.Итоги уникальной образовательной программы для руководящего состава центров поддержки экспорта подвели 5 февраля в ходе Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта в Саранске.Российский экспортный центр уделяет особое внимание постоянному повышению эффективности инфраструктуры поддержки экспорта. Ключевую роль в этом играет уровень квалификации сотрудников центров поддержки экспорта."Не только знания и опыт во внешнеэкономической деятельности, но и навыки клиентской работы, включая выявление потребностей экспортеров и умение правильно подобрать инструмент поддержки, важны для сотрудников центра поддержки экспорта", - подчеркнула директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки РЭЦ Наталья Минаева."Программа позволяет сформировать целый ряд профессиональных компетенций, которые необходимы для регулирования и управления деятельностью ЦПЭ, разработки плана развития центров и его эффективного исполнения, достижения показателей", - отметила генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина.Всероссийская конференция инфраструктуры поддержки экспорта начала работу 5 февраля в Саранске. В конференции принимают участие руководители центров поддержки экспорта из 82 регионов страны, а также представители Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ).
https://ria.ru/20240205/apk-1925520703.html
https://ria.ru/20240205/rets-1925430143.html
саранск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848734820_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_afa33a18fa386301bcd20024c4a0fd50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, саранск, россия, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Саранск, Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ)

Замруководители ЦПЭ прошли аттестацию Школы экспорта РЭЦ

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкОфис АО "Российский экспортный центр" в Москве
Офис АО Российский экспортный центр в Москве - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Офис АО "Российский экспортный центр" в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Заместители руководителей центров поддержки экспорта прошли аттестацию Школы экспорта РЭЦ, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
"Заместители руководителей центров поддержи экспорта из 67 регионов России успешно прошли аттестацию по программе "Формирование кадрового резерва центров поддержки экспорта. Организация эффективной работы ЦПЭ", организованной Школой экспорта РЭЦ", - говорится в сообщении.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
Российский экспорт АПК вырос в 2 раза за 6 лет реализации нацпроекта
Вчера, 16:46
Итоги уникальной образовательной программы для руководящего состава центров поддержки экспорта подвели 5 февраля в ходе Всероссийской конференции инфраструктуры поддержки экспорта в Саранске.
Российский экспортный центр уделяет особое внимание постоянному повышению эффективности инфраструктуры поддержки экспорта. Ключевую роль в этом играет уровень квалификации сотрудников центров поддержки экспорта.
"Не только знания и опыт во внешнеэкономической деятельности, но и навыки клиентской работы, включая выявление потребностей экспортеров и умение правильно подобрать инструмент поддержки, важны для сотрудников центра поддержки экспорта", - подчеркнула директор по развитию региональной инфраструктуры поддержки РЭЦ Наталья Минаева.
"Программа позволяет сформировать целый ряд профессиональных компетенций, которые необходимы для регулирования и управления деятельностью ЦПЭ, разработки плана развития центров и его эффективного исполнения, достижения показателей", - отметила генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
Аналитический центр РЭЦ проведет консультацию для бизнеса по торговле
Вчера, 10:48
Всероссийская конференция инфраструктуры поддержки экспорта начала работу 5 февраля в Саранске. В конференции принимают участие руководители центров поддержки экспорта из 82 регионов страны, а также представители Российского экспортного центра (ВЭБ.РФ).
 
ЭкономикаСаранскРоссияРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала