https://ria.ru/20240205/rets-1925430143.html

Аналитический центр РЭЦ проведет консультацию для бизнеса по торговле

Аналитический центр РЭЦ проведет консультацию для бизнеса по торговле - РИА Новости, 05.02.2024

Аналитический центр РЭЦ проведет консультацию для бизнеса по торговле

Специалисты Аналитического центра Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) проведут онлайн-консультацию, на которой поделятся с бизнесом своим ноу-хау в... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T10:48

2024-02-05T10:48

2024-02-05T12:52

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Специалисты Аналитического центра Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) проведут онлайн-консультацию, на которой поделятся с бизнесом своим ноу-хау в области построения экспортных стратегий, сообщает центр."Как строить экспортную стратегию в новых условиях? 21 февраля в 10:30 (мск) специалисты Аналитического центра Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) проведут онлайн-консультацию", - говорится в сообщении.Участники консультации разберутся в актуальных тенденциях развития мировой торговли и получат пошаговый алгоритм создания экспортной стратегии, который можно будет внедрить на практике.Изменения в глобальной политике и торговле существенно меняют акценты в развитии крупнейших экономик мира. В последние четыре года российские компании пережили череду шоковых изменений в условиях торговли, научились адаптироваться и быстро находить новые возможности.Эти компетенции будут крайне полезными в период структурных изменений мировых торговых потоков."Создание и реализация долгосрочных стратегий присутствия на внешних рынках, учитывающих новые реалии работы и стресс-сценарии, предусматривающие инструменты подстройки и защиты своих интересов - это насущная необходимость для каждого предпринимателя, который всерьез намерен развивать экспортное направление своего бизнеса. И наша задача сегодня – найти, создать и предоставить предпринимателю инструменты для разработки таких стратегий. Желаю всем слушателям серии наших новых вебинаров полезных открытий, которые приведут к росту их экспортного бизнеса. Уверен, что материалы, подготовленные коллегами, создадут для этого необходимую основу", - отметил вице-президент РЭЦ Станислав Георгиевский.Участие в вебинаре бесплатное. Необходимо только заранее зарегистрироваться на сайте РЭЦ.

https://ria.ru/20240202/rets-1924971189.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, российский экспортный центр (рэц), экспорт, твой бизнес – новости