https://ria.ru/20240205/rets-1925430143.html
Аналитический центр РЭЦ проведет консультацию для бизнеса по торговле
Аналитический центр РЭЦ проведет консультацию для бизнеса по торговле - РИА Новости, 05.02.2024
Аналитический центр РЭЦ проведет консультацию для бизнеса по торговле
Специалисты Аналитического центра Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) проведут онлайн-консультацию, на которой поделятся с бизнесом своим ноу-хау в... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T10:48
2024-02-05T10:48
2024-02-05T12:52
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Специалисты Аналитического центра Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) проведут онлайн-консультацию, на которой поделятся с бизнесом своим ноу-хау в области построения экспортных стратегий, сообщает центр."Как строить экспортную стратегию в новых условиях? 21 февраля в 10:30 (мск) специалисты Аналитического центра Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) проведут онлайн-консультацию", - говорится в сообщении.Участники консультации разберутся в актуальных тенденциях развития мировой торговли и получат пошаговый алгоритм создания экспортной стратегии, который можно будет внедрить на практике.Изменения в глобальной политике и торговле существенно меняют акценты в развитии крупнейших экономик мира. В последние четыре года российские компании пережили череду шоковых изменений в условиях торговли, научились адаптироваться и быстро находить новые возможности.Эти компетенции будут крайне полезными в период структурных изменений мировых торговых потоков."Создание и реализация долгосрочных стратегий присутствия на внешних рынках, учитывающих новые реалии работы и стресс-сценарии, предусматривающие инструменты подстройки и защиты своих интересов - это насущная необходимость для каждого предпринимателя, который всерьез намерен развивать экспортное направление своего бизнеса. И наша задача сегодня – найти, создать и предоставить предпринимателю инструменты для разработки таких стратегий. Желаю всем слушателям серии наших новых вебинаров полезных открытий, которые приведут к росту их экспортного бизнеса. Уверен, что материалы, подготовленные коллегами, создадут для этого необходимую основу", - отметил вице-президент РЭЦ Станислав Георгиевский.Участие в вебинаре бесплатное. Необходимо только заранее зарегистрироваться на сайте РЭЦ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, российский экспортный центр (рэц), экспорт, твой бизнес – новости
Экономика, Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ), Экспорт, Твой бизнес, Твой бизнес – новости
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Специалисты Аналитического центра Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) проведут онлайн-консультацию, на которой поделятся с бизнесом своим ноу-хау в области построения экспортных стратегий, сообщает центр.
"Как строить экспортную стратегию в новых условиях? 21 февраля в 10:30 (мск) специалисты Аналитического центра Российского экспортного центра (Группа ВЭБ.РФ) проведут онлайн-консультацию", - говорится в сообщении.
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Участники консультации разберутся в актуальных тенденциях развития мировой торговли и получат пошаговый алгоритм создания экспортной стратегии, который можно будет внедрить на практике.
Изменения в глобальной политике и торговле существенно меняют акценты в развитии крупнейших экономик мира. В последние четыре года российские компании пережили череду шоковых изменений в условиях торговли, научились адаптироваться и быстро находить новые возможности.
Эти компетенции будут крайне полезными в период структурных изменений мировых торговых потоков.
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"Создание и реализация долгосрочных стратегий присутствия на внешних рынках, учитывающих новые реалии работы и стресс-сценарии, предусматривающие инструменты подстройки и защиты своих интересов - это насущная необходимость для каждого предпринимателя, который всерьез намерен развивать экспортное направление своего бизнеса. И наша задача сегодня – найти, создать и предоставить предпринимателю инструменты для разработки таких стратегий. Желаю всем слушателям серии наших новых вебинаров полезных открытий, которые приведут к росту их экспортного бизнеса. Уверен, что материалы, подготовленные коллегами, создадут для этого необходимую основу", - отметил вице-президент РЭЦ
Станислав Георгиевский.
Участие в вебинаре бесплатное. Необходимо только заранее зарегистрироваться на сайте РЭЦ.