https://ria.ru/20240205/respublikantsy-1925557449.html
Республиканцы выступили против проекта сената по помощи Украине
Республиканцы выступили против проекта сената по помощи Украине - РИА Новости, 05.02.2024
Республиканцы выступили против проекта сената по помощи Украине
Руководство Республиканской партии в палате представителей США выступило против законопроекта сената по помощи Украине и охране американской границы, назвав его РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T20:29
2024-02-05T20:29
2024-02-05T21:29
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ВАШИНГТОН, 5 фев — РИА Новости. Руководство Республиканской партии в палате представителей США выступило против законопроекта сената по помощи Украине и охране американской границы, назвав его провальным."Палата представителей против иммиграционного законопроекта, потому что он является провальным в каждой сфере регулирования, необходимой для защиты нашей границы, и в действительности еще больше усилит незаконную миграцию", — указано в заявлении спикера палаты Майка Джонсона, лидера республиканского большинства Стива Скализа, координатора республиканцев Тома Эммера и председателя партии Элиз Стефаник.Республиканцы отметили, что на кону стоит независимость Америки, а любое обсуждение инициативы — пустая трата времени."Мы призываем сенат отклонить его (документ. — Прим. ред.)", — подчеркнуло руководство Республиканской партии.Законопроект вызвал жесткую критику со стороны многих республиканских политиков. Так, бывший президент Дональд Трамп отметил, только дурак или радикальный левый демократ проголосует за "чудовищный" документ. По словам спикера палаты представителей Майка Джонсона, инициатива обречена на провал.В середине января координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что США больше не могут отправлять военную помощь Киеву из-за прекращения финансирования. Дальнейшее выделение средств Киеву целиком зависит от конгресса, добавил он.Запрос президента США Джо Байдена о помощи Украине должны утвердить обе палаты представителей. При этом республиканцы заявили, что не поддержат выделение средств киевским властям, пока администрация главы государства не изменит подходы к защите границы Соединенных Штатов. Кроме того, республиканцы оспаривают необходимость новой многомиллиардной поддержки Киева без представления дальнейшего плана действий.Западные СМИ все чаще стали заявлять об усталости США и ЕС от украинского кризиса и ослаблении поддержки Киева. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с украинскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая то, от чего Украине, возможно, придется отказаться ради договоренности.
https://ria.ru/20240130/blinken-1924253670.html
https://ria.ru/20240205/ukraina-1925552029.html
https://ria.ru/20240205/ukraina-1925358351.html
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Республиканцы выступили против проекта сената по помощи Украине
Республиканцы выступили против проекта по помощи Украине, назвав его провальным