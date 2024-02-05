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Госдеп одобрил продажу Нидерландам ракет "воздух-земля", заявил Пентагон - РИА Новости, 05.02.2024
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23:29 05.02.2024
https://ria.ru/20240205/rakety-1925573444.html
Госдеп одобрил продажу Нидерландам ракет "воздух-земля", заявил Пентагон
Госдеп одобрил продажу Нидерландам ракет "воздух-земля", заявил Пентагон - РИА Новости, 05.02.2024
Госдеп одобрил продажу Нидерландам ракет "воздух-земля", заявил Пентагон
Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Нидерландам ракет класса "воздух-земля" с увеличенной дальностью поражения и сопутствующего оборудования... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T23:29
2024-02-05T23:29
в мире
нидерланды
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ВАШИНГТОН, 5 фев – РИА Новости. Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Нидерландам ракет класса "воздух-земля" с увеличенной дальностью поражения и сопутствующего оборудования на сумму порядка 908 миллионов долларов, сообщило в понедельник Агентство по сотрудничеству в области безопасности, входящее в состав Пентагона. Согласно заявлению ведомства, правительство Нидерландов запросило возможность закупки 120 высокоточных ракет AGM-158 JASSM, а также вспомогательное оборудование, содействие материально-технического характера и помощь в обучении своих военнослужащих использованию данных боеприпасов. "Предполагаемая продажа послужит реализации интересов и целей внешней политики нацбезопасности США путем укрепления безопасности союзника по НАТО, выступающего важной силой в контексте политической стабильности и экономического прогресса в Европе", - указали в Пентагоне. В ведомстве также выразили уверенность, что, в случае одобрения, сделка не нарушит принципиальным образом военный баланс в европейском регионе. Администрация США уже уведомила конгресс об этом решении. У законодательного органа теперь есть 30 дней на рассмотрение потенциальной сделки и ее возможное блокирование.
https://ria.ru/20240205/gosdep-1925570279.html
https://ria.ru/20240205/f-16-1925523144.html
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в мире, нидерланды, сша, министерство обороны сша, нато, государственный департамент сша
В мире, Нидерланды, США, Министерство обороны США, НАТО, Государственный департамент США
Госдеп одобрил продажу Нидерландам ракет "воздух-земля", заявил Пентагон

Пентагон: Госдеп одобрил продажу Нидерландам ракет класса "воздух-земля"

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 5 фев – РИА Новости. Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Нидерландам ракет класса "воздух-земля" с увеличенной дальностью поражения и сопутствующего оборудования на сумму порядка 908 миллионов долларов, сообщило в понедельник Агентство по сотрудничеству в области безопасности, входящее в состав Пентагона.
Согласно заявлению ведомства, правительство Нидерландов запросило возможность закупки 120 высокоточных ракет AGM-158 JASSM, а также вспомогательное оборудование, содействие материально-технического характера и помощь в обучении своих военнослужащих использованию данных боеприпасов.
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Вчера, 22:55
«
"Предполагаемая продажа послужит реализации интересов и целей внешней политики нацбезопасности США путем укрепления безопасности союзника по НАТО, выступающего важной силой в контексте политической стабильности и экономического прогресса в Европе", - указали в Пентагоне.
В ведомстве также выразили уверенность, что, в случае одобрения, сделка не нарушит принципиальным образом военный баланс в европейском регионе.
Администрация США уже уведомила конгресс об этом решении. У законодательного органа теперь есть 30 дней на рассмотрение потенциальной сделки и ее возможное блокирование.
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