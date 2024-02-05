https://ria.ru/20240205/pvo-1925496872.html

Российские системы ПВО за сутки сбили 58 украинских дронов

Российские системы ПВО за сутки сбили 58 украинских дронов - РИА Новости, 05.02.2024

Российские системы ПВО за сутки сбили 58 украинских дронов

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 58 украинских беспилотников, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T15:05

2024-02-05T15:05

2024-02-05T15:05

специальная военная операция на украине

россия

волчанск

харьковская область

безопасность

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 58 украинских беспилотников, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты 58 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе в районах населенных пунктов Волчанск Харьковской области, Песчаное, Белогоровка Луганской народной республики, Новомихайловка, Майорск Донецкой народной республики, Новая Маячка Херсонской области, Токмак и Новое Запорожской области", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 568 украинских военных самолетов, 265 вертолетов, 11 833 беспилотных летательных аппарата, 462 зенитных ракетных комплекса, 14 908 танков и других боевых бронированных машин, 1217 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7966 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 18 248 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20240205/spetsoperatsiya-1925492981.html

россия

волчанск

харьковская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, волчанск, харьковская область, безопасность