https://ria.ru/20240205/pvo-1925496872.html
Российские системы ПВО за сутки сбили 58 украинских дронов
Российские системы ПВО за сутки сбили 58 украинских дронов - РИА Новости, 05.02.2024
Российские системы ПВО за сутки сбили 58 украинских дронов
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 58 украинских беспилотников, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T15:05
2024-02-05T15:05
2024-02-05T15:05
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 58 украинских беспилотников, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты 58 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе в районах населенных пунктов Волчанск Харьковской области, Песчаное, Белогоровка Луганской народной республики, Новомихайловка, Майорск Донецкой народной республики, Новая Маячка Херсонской области, Токмак и Новое Запорожской области", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 568 украинских военных самолетов, 265 вертолетов, 11 833 беспилотных летательных аппарата, 462 зенитных ракетных комплекса, 14 908 танков и других боевых бронированных машин, 1217 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7966 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 18 248 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20240205/spetsoperatsiya-1925492981.html
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россия, волчанск, харьковская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Волчанск, Харьковская область, Безопасность
Российские системы ПВО за сутки сбили 58 украинских дронов
Минобороны: российские системы ПВО за сутки сбили 58 украинских беспилотников
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 58 украинских беспилотников, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты 58 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе в районах населенных пунктов Волчанск Харьковской области, Песчаное, Белогоровка Луганской народной республики, Новомихайловка, Майорск Донецкой народной республики, Новая Маячка Херсонской области, Токмак и Новое Запорожской области", - говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 568 украинских военных самолетов, 265 вертолетов, 11 833 беспилотных летательных аппарата, 462 зенитных ракетных комплекса, 14 908 танков и других боевых бронированных машин, 1217 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7966 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 18 248 единиц специальной военной автомобильной техники.
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