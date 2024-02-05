Путин провел телефонный разговор с президентом ОАЭ
Кремль сообщил, что состоялся телефонный разговор Путина с президентом ОАЭ
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, сообщила пресс-служба Кремля.
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"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. С учетом итогов визита президента Российской Федерации в Объединенные Арабские Эмираты 6 декабря 2023 года рассмотрены вопросы дальнейшего развития дружественных российско-эмиратских отношений", — говорится в заявлении.
Среди прочего стороны обсудили оказание дополнительной гуманитарной помощи сектору Газа. Владимир Путин и Мухаммед бен Заид Аль Нахайян подтвердили принципиальную позицию Москвы и Абу-Даби в отношении скорейшего прекращения огня и возобновления политического процесса для долгосрочного и справедливого решения палестинской проблемы на международно-правовой основе.
Оба лидера также обменялись мнениями по поводу ситуации на Украине. Путин поблагодарил ОАЭ за посредничество при обмене удерживаемыми лицами. Кроме того, речь зашла о террористической атаке Киева на российский самолет Ил-76 с украинскими военнопленными на борту. Путин подчеркнул заинтересованность Москвы в проведении международного расследования этого преступления.
Стороны условились о продолжении контактов на различных уровнях.