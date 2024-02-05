https://ria.ru/20240205/putin-1925548393.html

Путин провел телефонный разговор с президентом ОАЭ

Путин провел телефонный разговор с президентом ОАЭ - РИА Новости, 05.02.2024

Путин провел телефонный разговор с президентом ОАЭ

Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T19:14

2024-02-05T19:14

2024-02-05T21:05

россия

оаэ

владимир путин

политика

в мире

мухаммед бен заид аль нахайян

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, сообщила пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. С учетом итогов визита президента Российской Федерации в Объединенные Арабские Эмираты 6 декабря 2023 года рассмотрены вопросы дальнейшего развития дружественных российско-эмиратских отношений", — говорится в заявлении.Среди прочего стороны обсудили оказание дополнительной гуманитарной помощи сектору Газа. Владимир Путин и Мухаммед бен Заид Аль Нахайян подтвердили принципиальную позицию Москвы и Абу-Даби в отношении скорейшего прекращения огня и возобновления политического процесса для долгосрочного и справедливого решения палестинской проблемы на международно-правовой основе.Оба лидера также обменялись мнениями по поводу ситуации на Украине. Путин поблагодарил ОАЭ за посредничество при обмене удерживаемыми лицами. Кроме того, речь зашла о террористической атаке Киева на российский самолет Ил-76 с украинскими военнопленными на борту. Путин подчеркнул заинтересованность Москвы в проведении международного расследования этого преступления.Стороны условились о продолжении контактов на различных уровнях.

https://ria.ru/20240205/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20231206/diplomatiya-1913841583.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, оаэ, владимир путин, политика, в мире, мухаммед бен заид аль нахайян, украина, вооруженные силы украины, ил-76, киев, зрк с-300