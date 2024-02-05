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Путин провел телефонный разговор с президентом ОАЭ - РИА Новости, 05.02.2024
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19:14 05.02.2024 (обновлено: 21:05 05.02.2024)
https://ria.ru/20240205/putin-1925548393.html
Путин провел телефонный разговор с президентом ОАЭ
Путин провел телефонный разговор с президентом ОАЭ - РИА Новости, 05.02.2024
Путин провел телефонный разговор с президентом ОАЭ
Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T19:14
2024-02-05T21:05
россия
оаэ
владимир путин
политика
в мире
мухаммед бен заид аль нахайян
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, сообщила пресс-служба Кремля.&quot;Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. С учетом итогов визита президента Российской Федерации в Объединенные Арабские Эмираты 6 декабря 2023 года рассмотрены вопросы дальнейшего развития дружественных российско-эмиратских отношений&quot;, — говорится в заявлении.Среди прочего стороны обсудили оказание дополнительной гуманитарной помощи сектору Газа. Владимир Путин и Мухаммед бен Заид Аль Нахайян подтвердили принципиальную позицию Москвы и Абу-Даби в отношении скорейшего прекращения огня и возобновления политического процесса для долгосрочного и справедливого решения палестинской проблемы на международно-правовой основе.Оба лидера также обменялись мнениями по поводу ситуации на Украине. Путин поблагодарил ОАЭ за посредничество при обмене удерживаемыми лицами. Кроме того, речь зашла о террористической атаке Киева на российский самолет Ил-76 с украинскими военнопленными на борту. Путин подчеркнул заинтересованность Москвы в проведении международного расследования этого преступления.Стороны условились о продолжении контактов на различных уровнях.
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россия, оаэ, владимир путин, политика, в мире, мухаммед бен заид аль нахайян, украина, вооруженные силы украины, ил-76, киев, зрк с-300
Россия, ОАЭ, Владимир Путин, Политика, В мире, Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, Украина, Вооруженные силы Украины, Ил-76, Киев, ЗРК С-300
Путин провел телефонный разговор с президентом ОАЭ

Кремль сообщил, что состоялся телефонный разговор Путина с президентом ОАЭ

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, сообщила пресс-служба Кремля.
«

"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. С учетом итогов визита президента Российской Федерации в Объединенные Арабские Эмираты 6 декабря 2023 года рассмотрены вопросы дальнейшего развития дружественных российско-эмиратских отношений", — говорится в заявлении.

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Среди прочего стороны обсудили оказание дополнительной гуманитарной помощи сектору Газа. Владимир Путин и Мухаммед бен Заид Аль Нахайян подтвердили принципиальную позицию Москвы и Абу-Даби в отношении скорейшего прекращения огня и возобновления политического процесса для долгосрочного и справедливого решения палестинской проблемы на международно-правовой основе.
Оба лидера также обменялись мнениями по поводу ситуации на Украине. Путин поблагодарил ОАЭ за посредничество при обмене удерживаемыми лицами. Кроме того, речь зашла о террористической атаке Киева на российский самолет Ил-76 с украинскими военнопленными на борту. Путин подчеркнул заинтересованность Москвы в проведении международного расследования этого преступления.
Стороны условились о продолжении контактов на различных уровнях.
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