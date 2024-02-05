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Путин распорядился обеспечить вывоз угля из Сибири - РИА Новости, 05.02.2024
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15:48 05.02.2024
https://ria.ru/20240205/putin-1925507911.html
Путин распорядился обеспечить вывоз угля из Сибири
Путин распорядился обеспечить вывоз угля из Сибири - РИА Новости, 05.02.2024
Путин распорядился обеспечить вывоз угля из Сибири
Президент России Владимир Путин поручил председателю правительства РФ Михаилу Мишустину и его первому заместителю Андрею Белозерову принять меры по обеспечению... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T15:48
2024-02-05T15:48
экономика
россия
кемеровская область
республика бурятия
михаил мишустин
владимир путин
сергей цивилев
ржд
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КЕМЕРОВО, 5 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил председателю правительства РФ Михаилу Мишустину и его первому заместителю Андрею Белозерову принять меры по обеспечению в 2024 году вывоза угольной продукции из регионов Сибири, сообщает пресс-служба правительства Кемеровской области, текст поручения был обнародован на заседании правительства Кузбасса. "Поручение М. В. Мишустину, О. В. Белозерову. Примите меры по обеспечению в 2024 году вывоза угольной продукции на экспорт из Республики Бурятия, Республики Саха (Якутия), Республики Тыва, Республики Хакасия, Иркутской области и Кемеровской области - Кузбасса железнодорожным транспортом в восточном направлении в объемах, определенных соглашениями между открытым акционерным обществом "Российские железные дороги" и высшими должностными лицами указанных субъектов Российской Федерации по итогам совещания у первого заместителя председателя правительства Российской Федерации Белоусова А.Р", - говорится в документе, подписанном президентом. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев подчеркнул, что таким образом глава государства демонстрирует свое отношение к угольщикам и понимание всей серьезности ситуации. "Осенью прошлого года мы очень активно боролись за вывоз угля из Кузбасса. В конце декабря я подписал соглашение об отправке в 2024 году каменного угля на экспорт в восточном направлении не менее 54,1 миллиона тонн. Теперь есть жесткое поручение президента Владимира Путина о выполнении условий соглашения. Это будет стоять на контроле у главы государства. С учетом того, что нам также дали дополнительно квоты на вывоз металла, на продукцию химической промышленности и агропрома, обеспечены хорошие условия для развития нашей экономики, нашего Кузбасса", - заявил Цивилев. В условиях санкций вывоз угля в восточном направлении стал ключевым фактором поддержки угольных компаний. Однако дефицит провозной способности Восточного полигона ОАО "РЖД" и рост грузопотока предприятий западной части России, переориентирующих поставки с рынков Европы в страны Азии, не позволял вывезти необходимые объемы угля из Кузбасса. Так, в 2022 году из запланированных соглашением 53 миллионов тонн было вывезено всего 47,9 миллиона тонн, в 2023 году - 52,75 миллиона тонн. Цивилев подчеркнул, что над решением проблемы экспортных перевозок в восточном направлении активно работает комиссия Госсовета по направлению "Энергетика".
https://ria.ru/20231016/drova-1903084641.html
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экономика, россия, кемеровская область, республика бурятия, михаил мишустин, владимир путин, сергей цивилев, ржд
Экономика, Россия, Кемеровская область, Республика Бурятия, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Сергей Цивилев, РЖД
Путин распорядился обеспечить вывоз угля из Сибири

Путин поручил правительству и РЖД обеспечить вывоз угля из Сибири

© РИА Новости / Александр Патрин | Перейти в медиабанкУголь
Уголь - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости / Александр Патрин
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КЕМЕРОВО, 5 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил председателю правительства РФ Михаилу Мишустину и его первому заместителю Андрею Белозерову принять меры по обеспечению в 2024 году вывоза угольной продукции из регионов Сибири, сообщает пресс-служба правительства Кемеровской области, текст поручения был обнародован на заседании правительства Кузбасса.
"Поручение М. В. Мишустину, О. В. Белозерову. Примите меры по обеспечению в 2024 году вывоза угольной продукции на экспорт из Республики Бурятия, Республики Саха (Якутия), Республики Тыва, Республики Хакасия, Иркутской области и Кемеровской области - Кузбасса железнодорожным транспортом в восточном направлении в объемах, определенных соглашениями между открытым акционерным обществом "Российские железные дороги" и высшими должностными лицами указанных субъектов Российской Федерации по итогам совещания у первого заместителя председателя правительства Российской Федерации Белоусова А.Р", - говорится в документе, подписанном президентом.
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Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев подчеркнул, что таким образом глава государства демонстрирует свое отношение к угольщикам и понимание всей серьезности ситуации.
"Осенью прошлого года мы очень активно боролись за вывоз угля из Кузбасса. В конце декабря я подписал соглашение об отправке в 2024 году каменного угля на экспорт в восточном направлении не менее 54,1 миллиона тонн. Теперь есть жесткое поручение президента Владимира Путина о выполнении условий соглашения. Это будет стоять на контроле у главы государства. С учетом того, что нам также дали дополнительно квоты на вывоз металла, на продукцию химической промышленности и агропрома, обеспечены хорошие условия для развития нашей экономики, нашего Кузбасса", - заявил Цивилев.
В условиях санкций вывоз угля в восточном направлении стал ключевым фактором поддержки угольных компаний. Однако дефицит провозной способности Восточного полигона ОАО "РЖД" и рост грузопотока предприятий западной части России, переориентирующих поставки с рынков Европы в страны Азии, не позволял вывезти необходимые объемы угля из Кузбасса. Так, в 2022 году из запланированных соглашением 53 миллионов тонн было вывезено всего 47,9 миллиона тонн, в 2023 году - 52,75 миллиона тонн.
Цивилев подчеркнул, что над решением проблемы экспортных перевозок в восточном направлении активно работает комиссия Госсовета по направлению "Энергетика".
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