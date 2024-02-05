https://ria.ru/20240205/putin-1925507911.html

Путин распорядился обеспечить вывоз угля из Сибири

Путин распорядился обеспечить вывоз угля из Сибири - РИА Новости, 05.02.2024

Путин распорядился обеспечить вывоз угля из Сибири

Президент России Владимир Путин поручил председателю правительства РФ Михаилу Мишустину и его первому заместителю Андрею Белозерову принять меры по обеспечению... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T15:48

2024-02-05T15:48

2024-02-05T15:48

экономика

россия

кемеровская область

республика бурятия

михаил мишустин

владимир путин

сергей цивилев

ржд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1d/1805914640_0:252:3072:1980_1920x0_80_0_0_09fa8505d0a9d75815b33b765034314d.jpg

КЕМЕРОВО, 5 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил председателю правительства РФ Михаилу Мишустину и его первому заместителю Андрею Белозерову принять меры по обеспечению в 2024 году вывоза угольной продукции из регионов Сибири, сообщает пресс-служба правительства Кемеровской области, текст поручения был обнародован на заседании правительства Кузбасса. "Поручение М. В. Мишустину, О. В. Белозерову. Примите меры по обеспечению в 2024 году вывоза угольной продукции на экспорт из Республики Бурятия, Республики Саха (Якутия), Республики Тыва, Республики Хакасия, Иркутской области и Кемеровской области - Кузбасса железнодорожным транспортом в восточном направлении в объемах, определенных соглашениями между открытым акционерным обществом "Российские железные дороги" и высшими должностными лицами указанных субъектов Российской Федерации по итогам совещания у первого заместителя председателя правительства Российской Федерации Белоусова А.Р", - говорится в документе, подписанном президентом. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев подчеркнул, что таким образом глава государства демонстрирует свое отношение к угольщикам и понимание всей серьезности ситуации. "Осенью прошлого года мы очень активно боролись за вывоз угля из Кузбасса. В конце декабря я подписал соглашение об отправке в 2024 году каменного угля на экспорт в восточном направлении не менее 54,1 миллиона тонн. Теперь есть жесткое поручение президента Владимира Путина о выполнении условий соглашения. Это будет стоять на контроле у главы государства. С учетом того, что нам также дали дополнительно квоты на вывоз металла, на продукцию химической промышленности и агропрома, обеспечены хорошие условия для развития нашей экономики, нашего Кузбасса", - заявил Цивилев. В условиях санкций вывоз угля в восточном направлении стал ключевым фактором поддержки угольных компаний. Однако дефицит провозной способности Восточного полигона ОАО "РЖД" и рост грузопотока предприятий западной части России, переориентирующих поставки с рынков Европы в страны Азии, не позволял вывезти необходимые объемы угля из Кузбасса. Так, в 2022 году из запланированных соглашением 53 миллионов тонн было вывезено всего 47,9 миллиона тонн, в 2023 году - 52,75 миллиона тонн. Цивилев подчеркнул, что над решением проблемы экспортных перевозок в восточном направлении активно работает комиссия Госсовета по направлению "Энергетика".

https://ria.ru/20231016/drova-1903084641.html

https://ria.ru/20230628/ugol-1880820359.html

россия

кемеровская область

республика бурятия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, кемеровская область, республика бурятия, михаил мишустин, владимир путин, сергей цивилев, ржд